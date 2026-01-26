„Ott, ahol a tömegkultúra valaha közös nyelvet adott. Ahol a dal, a film, a játék egyszerre tudott milliók fejében ugyanazzá a mondattá válni. És most mintha ez a közös mondat foszlana: nem azért, mert nincs tehetség, hanem mert a nagy szabadságban már a piac szerkezete is úgy változott meg, hogy a régi csúcsok fenntarthatatlanná lettek, a társadalmak szétestek, és valójában már nincsenek összekötő pontok a tömegkultúrában sem.

A történelemnek – és a kultúrának is – van velocitása. A nyolcvanas években a tömegkultúra olyan volt, mint egy nagy, fedett bazár: kevés kapu, kevés utcácska, és aki bejutott, azt szinte mindenki látta. A televízió lineáris volt, a rádió egy egyenes csatorna, a videótéka kínálata véges. A mainstream nemcsak ízlés volt, hanem maga a közös szellemi infrastruktúra.