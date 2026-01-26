A TikTok lenyomta a Metát
A legesélyesebb forgatókönyv egy amerikai befektetői konzorcium létrejötte, amely többségi tulajdonosként venné át a TikTok amerikai ágát, miközben a ByteDance kisebbségi részesedést tartana meg.
Két évtized távlatából egyre makacsabb teóriám van: a Nyugat válságának egyik legőszintébb lakmuszpapírja nem a közéleti vitákban, hanem a nappalikban, a zsebünkben izzó képernyők fényudvarában látszik.
„Ott, ahol a tömegkultúra valaha közös nyelvet adott. Ahol a dal, a film, a játék egyszerre tudott milliók fejében ugyanazzá a mondattá válni. És most mintha ez a közös mondat foszlana: nem azért, mert nincs tehetség, hanem mert a nagy szabadságban már a piac szerkezete is úgy változott meg, hogy a régi csúcsok fenntarthatatlanná lettek, a társadalmak szétestek, és valójában már nincsenek összekötő pontok a tömegkultúrában sem.
A történelemnek – és a kultúrának is – van velocitása. A nyolcvanas években a tömegkultúra olyan volt, mint egy nagy, fedett bazár: kevés kapu, kevés utcácska, és aki bejutott, azt szinte mindenki látta. A televízió lineáris volt, a rádió egy egyenes csatorna, a videótéka kínálata véges. A mainstream nemcsak ízlés volt, hanem maga a közös szellemi infrastruktúra.
Most viszont a bazár falai leomlottak, és a kereskedők kint állnak a sivatag szélén: végtelen sátrak, végtelen kiabálás, és mindenkinek a fülében más szól. A platformok (Netflix, Spotify, TikTok, Steam, stb.) nem egyszerűen terítenek, hanem rendeznek, ajánlanak, terelnek. A közönség pedig nem egyetlen nép, hanem mikrotörzsek szövetsége, amelyek egymás mellett élnek, de ritkán találkoznak.
A számok és a hétköznapok azt bizonyítják, hogy mindez eltűnt, ez pedig annak a visszafordíthatlan folyamatnak a része, amit a geopolitikában is látunk. De az eredője mégis ugyanaz:
Az önzés, az egyénieskedés, az individuum középpontba állítása a haszonért.
Aztán csak annyi történt, hogy lett rengeteg önérzetes kis egyedünk, akinek már a saját naprendszere van, és ezért alkalmatlan lett arra, hogy a közösségéért áldozatot hozzon. Úgy persze nehéz is, ha nincs kivel közösséget vállalnia, mert nemhogy gondolkodni, de még együttérezni sem tud másokkal, hiszen nem voltak tömeges közös élményeik."
