A TikTok lenyomta a Metát

A TikTok anyavállalata, a ByteDance új részvény-visszavásárlási programot indít, amely több mint 330 milliárd dolláros értékelést ad a cégnek, miután a vállalat bevételben megelőzte a Metát – számol be a Világgazdaság. Ez mintegy 5,5 százalékos emelkedést jelent fél év alatt, amikor a vállalatot még 315 milliárd dollárra árazta saját belső tranzakciója.

A ByteDance a második negyedévben 48 milliárd dollár bevételt ért el, ami 25 százalékos éves növekedés. Ezzel a kínai óriás már a világ legnagyobb közösségimédia-vállalatává nőtte ki magát árbevétel alapján, megelőzve a Facebookot és az Instagramot birtokló Metát is. Az első negyedévben 43 milliárdos bevételt jelentettek, szemben a Meta 42,3 milliárdjával.