08. 28.
csütörtök
A TikTok lenyomta a Metát

2025. augusztus 27. 21:33

A legesélyesebb forgatókönyv egy amerikai befektetői konzorcium létrejötte, amely többségi tulajdonosként venné át a TikTok amerikai ágát, miközben a ByteDance kisebbségi részesedést tartana meg.

2025. augusztus 27. 21:33
A TikTok anyavállalata, a ByteDance új részvény-visszavásárlási programot indít, amely több mint 330 milliárd dolláros értékelést ad a cégnek, miután a vállalat bevételben megelőzte a Metát – számol be a Világgazdaság. Ez mintegy 5,5 százalékos emelkedést jelent fél év alatt, amikor a vállalatot még 315 milliárd dollárra árazta saját belső tranzakciója.

A ByteDance a második negyedévben 48 milliárd dollár bevételt ért el, ami 25 százalékos éves növekedés. Ezzel a kínai óriás már a világ legnagyobb közösségimédia-vállalatává nőtte ki magát árbevétel alapján, megelőzve a Facebookot és az Instagramot birtokló Metát is. Az első negyedévben 43 milliárdos bevételt jelentettek, szemben a Meta 42,3 milliárdjával.

A részvény-visszavásárlásokat eddig mindig saját mérlegéből finanszírozta a cég, szemben olyan szereplőkkel, mint a SpaceX vagy az OpenAI, amelyek befektetői tőkét vontak be a hasonló programokhoz. Ez egyértelmű jele annak, hogy a ByteDance nyereséges és likvid, ami ritkaság az ilyen méretű, tőzsdén még nem jegyzett cégek körében.

A gazdasági sikerek mellett azonban egyre nagyobb árnyék vetül a cégre Washingtonból. Az amerikai kongresszus tavaly törvényt hozott arról, hogy a ByteDance-nek el kell adnia a TikTok amerikai üzletágát, különben országos tiltás vár az alkalmazásra, amelyet 170 millióan használnak az Egyesült Államokban.

A legesélyesebb forgatókönyv egy amerikai befektetői konzorcium létrejötte, amely többségi tulajdonosként venné át a TikTok amerikai ágát, miközben a ByteDance kisebbségi részesedést tartana meg. A lehetséges vevők között olyan nevek szerepelnek, mint a Susquehanna, a General Atlantic, a KKR vagy az Andreessen Horowitz, míg a Blackstone nemrég kiszállt a tárgyalásokból.

Fotó: Muhammed Selim Korkutata / ANADOLU AGENCY

 

Mindkettő agypusztító baromság.
