A TikTok lenyomta a Metát

A Meta mostani lépése akár egy új fejezet kezdetét is jelentheti – derül ki a Faktum tényellenőrző portál elemzése alapján.
A legesélyesebb forgatókönyv egy amerikai befektetői konzorcium létrejötte, amely többségi tulajdonosként venné át a TikTok amerikai ágát, miközben a ByteDance kisebbségi részesedést tartana meg.
A TikTok anyavállalata, a ByteDance új részvény-visszavásárlási programot indít, amely több mint 330 milliárd dolláros értékelést ad a cégnek, miután a vállalat bevételben megelőzte a Metát – számol be a Világgazdaság. Ez mintegy 5,5 százalékos emelkedést jelent fél év alatt, amikor a vállalatot még 315 milliárd dollárra árazta saját belső tranzakciója.
A ByteDance a második negyedévben 48 milliárd dollár bevételt ért el, ami 25 százalékos éves növekedés. Ezzel a kínai óriás már a világ legnagyobb közösségimédia-vállalatává nőtte ki magát árbevétel alapján, megelőzve a Facebookot és az Instagramot birtokló Metát is. Az első negyedévben 43 milliárdos bevételt jelentettek, szemben a Meta 42,3 milliárdjával.
A részvény-visszavásárlásokat eddig mindig saját mérlegéből finanszírozta a cég, szemben olyan szereplőkkel, mint a SpaceX vagy az OpenAI, amelyek befektetői tőkét vontak be a hasonló programokhoz. Ez egyértelmű jele annak, hogy a ByteDance nyereséges és likvid, ami ritkaság az ilyen méretű, tőzsdén még nem jegyzett cégek körében.
A gazdasági sikerek mellett azonban egyre nagyobb árnyék vetül a cégre Washingtonból. Az amerikai kongresszus tavaly törvényt hozott arról, hogy a ByteDance-nek el kell adnia a TikTok amerikai üzletágát, különben országos tiltás vár az alkalmazásra, amelyet 170 millióan használnak az Egyesült Államokban.
A legesélyesebb forgatókönyv egy amerikai befektetői konzorcium létrejötte, amely többségi tulajdonosként venné át a TikTok amerikai ágát, miközben a ByteDance kisebbségi részesedést tartana meg. A lehetséges vevők között olyan nevek szerepelnek, mint a Susquehanna, a General Atlantic, a KKR vagy az Andreessen Horowitz, míg a Blackstone nemrég kiszállt a tárgyalásokból.
