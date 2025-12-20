Amíg Orbán Viktor Brüsszelben állt ki Magyarország érdekei mellett, addig Magyar Péter egész héten Facebookozott

Orbán Viktor figyelmeztetett: ez történik az EU-val, ha eltörlik a vétójogot (VIDEÓ)
A miniszterelnök szerint nemcsak a szuverenitásról van szó.
A Tisza Párt elnöke továbbra sem hajlandó elárulni álláspontját a legfontosabb kérdésekben.
Magyar Péter továbbra is titkolja álláspontját a legfontosabb kérdésekben – hívta fel a figyelmet Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet igazgatója.
Amíg az EU-csúcson Orbán Viktor olyan témákban védte a magyar érdekeket, mint a háború és béke, Ukrajna finanszírozása, vagy éppen Oroszország vagyonának elkobzása, addig Magyar Péter a hét során 50 Facebook-bejegyzést tett közzé.
Az 50 Facebook-bejegyzés közül azonban egyetlen egy sem érintette ezeket a témákat.
„Ezekben a kérdésekben hogyhogy nincs mondanivalója a választók számára?” – tette fel a kérdést Boros Bánk Levente.
Nyitókép forrása: KISBENEDEK Attila / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök szerint nemcsak a szuverenitásról van szó.
***