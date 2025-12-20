Amíg Orbán Viktor Brüsszelben állt ki Magyarország érdekei mellett, addig Magyar Péter egész héten Facebookozott

Magyar Péter továbbra is titkolja álláspontját a legfontosabb kérdésekben – hívta fel a figyelmet Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet igazgatója.

Amíg az EU-csúcson Orbán Viktor olyan témákban védte a magyar érdekeket, mint a háború és béke, Ukrajna finanszírozása, vagy éppen Oroszország vagyonának elkobzása, addig Magyar Péter a hét során 50 Facebook-bejegyzést tett közzé.