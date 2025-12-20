Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 20.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 20.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
nézőpont intézet magyar péter facebook magyarország orbán viktor

Amíg Orbán Viktor Brüsszelben állt ki Magyarország érdekei mellett, addig Magyar Péter egész héten Facebookozott

2025. december 20. 11:17

A Tisza Párt elnöke továbbra sem hajlandó elárulni álláspontját a legfontosabb kérdésekben.

2025. december 20. 11:17
null

Magyar Péter továbbra is titkolja álláspontját a legfontosabb kérdésekben – hívta fel a figyelmet Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet igazgatója.

Amíg az EU-csúcson Orbán Viktor olyan témákban védte a magyar érdekeket, mint a háború és béke, Ukrajna finanszírozása, vagy éppen Oroszország vagyonának elkobzása, addig Magyar Péter a hét során 50 Facebook-bejegyzést tett közzé.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Az 50 Facebook-bejegyzés közül azonban egyetlen egy sem érintette ezeket a témákat.

„Ezekben a kérdésekben hogyhogy nincs mondanivalója a választók számára?” – tette fel a kérdést Boros Bánk Levente.

Nyitókép forrása: KISBENEDEK Attila / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 65 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
blancoagilon
2025. december 20. 13:28
Conduct! Hány forintért lesz végünk te szarházi retkes féreg? 😅😂🤣😅😂🤣
Válasz erre
0
0
pollip
2025. december 20. 13:12
MP wc papír gurigákkal mászkált. Ez illik hozzá. OV meg a belga minelnokkel tárgyat. Ez illik hozzá.
Válasz erre
4
0
states-2
2025. december 20. 13:00
Már csak arra vagyok kíváncsi, hogy amikor tavasszal agyon lesz verve, melyik klinikára kerül a pszichopata?
Válasz erre
1
0
csulak
2025. december 20. 12:59
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!