Leleplezték Török Gábor titkát: múltbéli mondata tette nevetségessé

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
Meg lesz a következménye az ukrán elnök kijelentéseinek – mutatott rá az elemző.
Bekopogott a valóság az „elemzői világ” ablakán.
Nem kellett sokáig várni arra, hogy a Tisza Párthoz nemrég „leigazolt” Kapitány István és Orbán Anita megítélését mentegetni kelljen a baloldalon. A szakértők szerint ennek kapcsán fordulhatott elő például az is, hogy Török Gábor elemző szándékosan a fideszes kapcsolódási pontokat kereste az új tiszás politikusoknál. Miért tarthatta ezt jó értelmezésnek Török? És miért lehet ez fontos a baloldalon? A Mesterterv legutóbbi adásában ez is kiderült!
Török Gábor szándékosan kereste az új tiszás politikusoknál a fideszes kapcsolódási pontokat – mutatott rá G. Fodor Gábor a Mesterterv legutóbbi adásában. Mint a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója fogalmazott: „azt akarják kimutatni, hogy a Fidesz lukra fut, alapjaiban megváltozott és rossz irányba. De higgyék el a kedves nézők, hogy van más magyarázat ezeknek a személyeknek a motívumait megmagyarázni.”
Összesküvés-történetnek tűnhet, hogy minden mögött látunk valamit, hogy Brüsszel mozgatja, hogy Bajnai mozgatja. De tényleg ez a helyzet”
– húzta alá az elemző, rámutatva, hogy Soros György, a migráció és az orosz-ukrán háború kapcsán ez ugyanígy lejátszódott a magyar közéletben.
„Ott ültünk a stúdióban és az ellenfél oldalán lévő elemzők nekünk estek, meg nevettek rajtunk, hogy »Soros György?! Hát nem is létezik! Nincs is ilyen ember!«” – idézte fel Soros kapcsán. G. Fodor.
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a fentiek kapcsán találóan közbeszúrta, hogy Soros György kapcsán is éppen Török Gábor fogalmazott úgy, hogy „egy öreg bácsi, ne bántsuk! Semmi befolyása nincsen!”
„De ugyanez történt a migrációval: »Nincs is migráció! Nincs is ilyen probléma!«... Vagy, hogy egy közelebbi példát mondjak: két-három évvel ezelőtt ott ülök a stúdióban, és a velem szemben ülő elemző szinte körberöhög, azt mondja, hogy »Milyen amerikai-orosz háború?«. Majd maguk ismerik el, hogy Amerikának kell fellépnie, hogy béke legyen (Ukrajnában – a szerk.). Tehát ezeket ismerjük már” – fejtette ki G. Fodor Gábor.
A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.
Nyitókép: FICSOR MARTON