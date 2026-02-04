Ft
Leleplezték Török Gábor titkát: múltbéli mondata tette nevetségessé

2026. február 04. 13:18

Bekopogott a valóság az „elemzői világ” ablakán.

2026. február 04. 13:18
Mandiner
Mandiner

Nem kellett sokáig várni arra, hogy a Tisza Párthoz nemrég „leigazolt” Kapitány István és Orbán Anita megítélését mentegetni kelljen a baloldalon. A szakértők szerint ennek kapcsán fordulhatott elő például az is, hogy Török Gábor elemző szándékosan a fideszes kapcsolódási pontokat kereste az új tiszás politikusoknál. Miért tarthatta ezt jó értelmezésnek Török? És miért lehet ez fontos a baloldalon? A Mesterterv legutóbbi adásában ez is kiderült!

Soros, Bajnai és Török Gábor elemzése

Török Gábor szándékosan kereste az új tiszás politikusoknál a fideszes kapcsolódási pontokatmutatott rá G. Fodor Gábor a Mesterterv legutóbbi adásában. Mint a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója fogalmazott: „azt akarják kimutatni, hogy a Fidesz lukra fut, alapjaiban megváltozott és rossz irányba. De higgyék el a kedves nézők, hogy van más magyarázat ezeknek a személyeknek a motívumait megmagyarázni.”

Összesküvés-történetnek tűnhet, hogy minden mögött látunk valamit, hogy Brüsszel mozgatja, hogy Bajnai mozgatja. De tényleg ez a helyzet”

húzta alá az elemző, rámutatva, hogy Soros György, a migráció és az orosz-ukrán háború kapcsán ez ugyanígy lejátszódott a magyar közéletben.

„Ott ültünk a stúdióban és az ellenfél oldalán lévő elemzők nekünk estek, meg nevettek rajtunk, hogy »Soros György?! Hát nem is létezik! Nincs is ilyen ember!«” – idézte fel Soros kapcsán. G. Fodor.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a fentiek kapcsán találóan közbeszúrta, hogy Soros György kapcsán is éppen Török Gábor fogalmazott úgy, hogy „egy öreg bácsi, ne bántsuk! Semmi befolyása nincsen!”

„De ugyanez történt a migrációval: »Nincs is migráció! Nincs is ilyen probléma!«... Vagy, hogy egy közelebbi példát mondjak: két-három évvel ezelőtt ott ülök a stúdióban, és a velem szemben ülő elemző szinte körberöhög, azt mondja, hogy »Milyen amerikai-orosz háború?«. Majd maguk ismerik el, hogy Amerikának kell fellépnie, hogy béke legyen (Ukrajnában – a szerk.). Tehát ezeket ismerjük már” – fejtette ki G. Fodor Gábor.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: FICSOR MARTON

 

csalodtamafideszben
2026. február 04. 14:38
Megint kitört a vihar a biliben. Kőkemény cicaharc. Érdekel valakit?
Takagi
2026. február 04. 14:37
Gábor nem azt mondták, mondják. Már szakmailag is ciki vagy.
catalina11
2026. február 04. 14:34
Soros György kapcsán is éppen Török Gábor fogalmazott úgy, hogy „egy öreg bácsi, ne bántsuk! Semmi befolyása nincsen!" Török Gábor = Fodor Gábor
google-2
2026. február 04. 13:59
Az a szerencsénk, hogy ezek a ballib elemzők vagy nem értik, vagy szándékosan magyarázzák félre a valóságot. Sőt, a kettő együtt is jelentkezhet. De azért nagyon nagyra vannak magukkal.
