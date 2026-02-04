Leleplezték Török Gábor titkát: múltbéli mondata tette nevetségessé

Nem kellett sokáig várni arra, hogy a Tisza Párthoz nemrég „leigazolt” Kapitány István és Orbán Anita megítélését mentegetni kelljen a baloldalon. A szakértők szerint ennek kapcsán fordulhatott elő például az is, hogy Török Gábor elemző szándékosan a fideszes kapcsolódási pontokat kereste az új tiszás politikusoknál. Miért tarthatta ezt jó értelmezésnek Török? És miért lehet ez fontos a baloldalon? A Mesterterv legutóbbi adásában ez is kiderült!

Soros, Bajnai és Török Gábor elemzése

Török Gábor szándékosan kereste az új tiszás politikusoknál a fideszes kapcsolódási pontokat – mutatott rá G. Fodor Gábor a Mesterterv legutóbbi adásában. Mint a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója fogalmazott: „azt akarják kimutatni, hogy a Fidesz lukra fut, alapjaiban megváltozott és rossz irányba. De higgyék el a kedves nézők, hogy van más magyarázat ezeknek a személyeknek a motívumait megmagyarázni.”