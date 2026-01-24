Feltették a legfontosabb kérdéseket Kapitány Istvánról – és rögtön mellétették a válaszokat is

Gulyás Gergely: Senki nem maradhat ki a januári rezsistopból! (VIDEÓ)
Vitályos Eszter és Gulyás Gergely tájékoztatott.
Még az is kiderült, hatással lenne-e Kapitány előrelépése a Tiszában a Fidesz stratégiájára.
Bajnai Gordon HVG-s interjúja után két héttel megjelent a hazai közéletben Bajnai Gordon és Kóka János régi barátja, az impexes múlttal rendelkező Kapitány István, aki egy globális olajvállalattól érkezett a Tisza Párthoz. Milyen pozícióra jött Kapitány a magyar baloldalra? Mindegy-e Brüsszelben, hogy Magyar vagy Kapitány lesz a jelölt? És hogyan hatna a váltás a Fidesz stratégiájára? A Mesterterv legutóbbi adásában ez is kiderült!
A fenti kérdésre válaszolva G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója úgy fogalmazott: „izgalmas kérdés, hogy milyen pozícióra küldték ide ezt az embert. Fedősztorinak tűnik, hogy ő a gazdasági szakértője lenne ennek a történetnek. Itt nagyobb ambíciókról van szó.
Egy politikailag szűz embert küldtek ide és most nézik, hogy szerepel, hogy teljesít, mik lehetnek a számai, és hogy alkalmas-e a feladat végrehajtására. Ha nem, akkor is jó arra, hogy szorosan tartsa a pórázt Magyar Péteren, hogy úgy viselkedjen, ahogy kell”
– fejtette ki.
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott:
jó néhány százaléknyi olyan szavazó van, akik elvileg nyitottak a Tiszára, de Magyar Péterrel nem szimpatizálnak. Ez a Fidesz számára egyébként egy fenyegetés is, hogy létezik egy ilyen tömb. Őket egy Kapitány Istvánnal megpróbálják megszólítani”.
Mint hozzátette: „az egy más kérdés, hogy ez sikerülni fog-e, de a mesterterv szinte biztos, hogy ez.”
Mráz kitért arra is, hogy ez hogyan hathat a Fidesz stratégiájára. Mint fogalmazott:
Orbán Viktor sose Magyar Péter-ellenes kampányt folytatott, mindig azt mondta, hogy brüsszeli projekt ez az egész Tisza Párt. Kapitány István megjelenése ezt az állítást nem cáfolja meg.”
Az, hogy a magyar kormányfő ellenfelét éppen Magyar Péternek vagy Kapitány Istvánnak hívják, „Brüsszelből nézve mindegy”. És „a Fidesz stratégiáját nem kell emiatt megváltoztatni, mert nem Magyar Péterben látták az ellenfelet, hanem a mögötte álló erőkben” – fejtette ki.
A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.
Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala