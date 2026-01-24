Feltették a legfontosabb kérdéseket Kapitány Istvánról – és rögtön mellétették a válaszokat is

Bajnai Gordon HVG-s interjúja után két héttel megjelent a hazai közéletben Bajnai Gordon és Kóka János régi barátja, az impexes múlttal rendelkező Kapitány István, aki egy globális olajvállalattól érkezett a Tisza Párthoz. Milyen pozícióra jött Kapitány a magyar baloldalra? Mindegy-e Brüsszelben, hogy Magyar vagy Kapitány lesz a jelölt? És hogyan hatna a váltás a Fidesz stratégiájára? A Mesterterv legutóbbi adásában ez is kiderült!

G. Fodor: Fedősztorinak tűnik, hogy Kapitány csak gazdasági szakértő lenne

A fenti kérdésre válaszolva G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója úgy fogalmazott: „izgalmas kérdés, hogy milyen pozícióra küldték ide ezt az embert. Fedősztorinak tűnik, hogy ő a gazdasági szakértője lenne ennek a történetnek. Itt nagyobb ambíciókról van szó.