Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
01. 24.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 24.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv Fidesz Mráz Ágoston Sámuel Kapitány István

Feltették a legfontosabb kérdéseket Kapitány Istvánról – és rögtön mellétették a válaszokat is

2026. január 24. 12:13

Még az is kiderült, hatással lenne-e Kapitány előrelépése a Tiszában a Fidesz stratégiájára.

2026. január 24. 12:13
null

Bajnai Gordon HVG-s interjúja után két héttel megjelent a hazai közéletben Bajnai Gordon és Kóka János régi barátja, az impexes múlttal rendelkező Kapitány István, aki egy globális olajvállalattól érkezett a Tisza Párthoz. Milyen pozícióra jött Kapitány a magyar baloldalra? Mindegy-e Brüsszelben, hogy Magyar vagy Kapitány lesz a jelölt? És hogyan hatna a váltás a Fidesz stratégiájára? A Mesterterv legutóbbi adásában ez is kiderült!

G. Fodor: Fedősztorinak tűnik, hogy Kapitány csak gazdasági szakértő lenne

A fenti kérdésre válaszolva G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója úgy fogalmazott: „izgalmas kérdés, hogy milyen pozícióra küldték ide ezt az embert. Fedősztorinak tűnik, hogy ő a gazdasági szakértője lenne ennek a történetnek. Itt nagyobb ambíciókról van szó.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat

Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat
Tovább a cikkhezchevron

Egy politikailag szűz embert küldtek ide és most nézik, hogy szerepel, hogy teljesít, mik lehetnek a számai, és hogy alkalmas-e a feladat végrehajtására. Ha nem, akkor is jó arra, hogy szorosan tartsa a pórázt Magyar Péteren, hogy úgy viselkedjen, ahogy kell”

– fejtette ki.

Mráz: A Fidesz eddig sem Magyar Péterben látta az ellenfelet, hanem a mögötte álló erőkben

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott:

jó néhány százaléknyi olyan szavazó van, akik elvileg nyitottak a Tiszára, de Magyar Péterrel nem szimpatizálnak. Ez a Fidesz számára egyébként egy fenyegetés is, hogy létezik egy ilyen tömb. Őket egy Kapitány Istvánnal megpróbálják megszólítani”.

Mint hozzátette: „az egy más kérdés, hogy ez sikerülni fog-e, de a mesterterv szinte biztos, hogy ez.”

Mráz kitért arra is, hogy ez hogyan hathat a Fidesz stratégiájára. Mint fogalmazott:

Orbán Viktor sose Magyar Péter-ellenes kampányt folytatott, mindig azt mondta, hogy brüsszeli projekt ez az egész Tisza Párt. Kapitány István megjelenése ezt az állítást nem cáfolja meg.”

Az, hogy  a magyar kormányfő ellenfelét éppen Magyar Péternek vagy Kapitány Istvánnak hívják, „Brüsszelből nézve mindegy”. És „a Fidesz stratégiáját nem kell emiatt megváltoztatni, mert nem Magyar Péterben látták az ellenfelet, hanem a mögötte álló erőkben” – fejtette ki.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala 

 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bogdán
2026. január 24. 17:43
Még egy undorító hányadék. Szemei elárulják a teljes belső világát! Pszichológusként látom! Ez is az EU műve, mert tönkre akarják tenni az Országunkat! Már nem kell nekik MP, de kb. 2,5 hónap van a választásig, és be kényszerítenék, hogy azt a rosszindulatú, nagyképű pofáját lássa a nép!!!! Mindig van valami negatív dolog. Nagyon bízom Orbánba !!!!
Válasz erre
0
0
bagira004
2026. január 24. 17:03
Most ezek vörös báróként felbukkantak ismét hatalmat magukhoz szeretnék ragadni . Kapitány ezekben a körökben jártas ismeri mint impex alkalmazott . magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/kulkeres-maffia-az-impexek-tortenete Kapitánynak ismerős "Külkeres maffia: Az impexek története Az Axióma új videójában bemutat egy szűk réteget, amely üzletemberekből, kémekből és kommunista pártemberekből állt. Ez a szűk réteg dollárszázmilliárdokkal lopta meg Magyarországot a 80-as évektől. A kádári Magyarország külkereskedelmének gerincét adó úgy nevezett „impex” vállalatokat szovjet mintára hozták létre és élükre megbízható funkcionáriusok, akár volt ÁVH-sok kerültek, akik egyébként nem restelltek, ha kellett, volt nácikkal sem üzletelni. "
Válasz erre
1
0
Atti bá
2026. január 24. 14:40
Arra a kapitányra elég ránézni, és ha valaki nem idióta felismeri az aljas sunyi geciputtonyt.
Válasz erre
9
0
csulak
2026. január 24. 14:36
SOHA TOBBE BALOLDALT, es nincs tobb problema
Válasz erre
11
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!