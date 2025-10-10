Ft
Ft
19°C
8°C
Ft
Ft
19°C
8°C
10. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 10.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Shell olaj kapocs energiahodozó Brüsszel Magyarország Magyar Péter Szlovákia Kapitány István

Impexes világból érkezett Magyar Péter új barátja

2025. október 10. 22:55

Kapitány István útja az impexektől vezetett a Shellig. Tavaly tavaszi kiugrása után nem is annyira meglepő, hogy a Tisza-vezér mellett tűnt fel.

2025. október 10. 22:55
null

Magyar Péter Kapitány Istvánnal, a Shell volt topvezetőjével közös fotót osztott meg a közösségi médiában. A Tisza Párt elnöke a képhez fűzött kísérőszövegében azt írta, gazdasági és energetikai kérdésekről egyeztettek.

Az Ellenpont az egykori Shell-vezér kapcsán megjegyezte, hogy érdekes mód két hónappal Magyar Péter megjelenése után távozott váratlanul az olajcégtől, és már több hónapja nyilatkozatokban sejttette, hogy kész belépni a politikába.

Skálától a Shellig

A lap összeállításában ismertette, hogy Kapitány István üzleti vezetői pályafutása a Skálából a Vasedényen át az Interagon keresztül a Shellig tartott, amelyet aztán annak globális alelnökeként hagyott el. 

A listából az Ellenpont az Interragot ragadta ki, és felidézték, hogy ez az impexes cég nyerte el a hatvanas években a Royal Dutch Shell petrolkémiai vállalat kizárólagos magyarországi képviseletét. Akkori vezetője Gerő László állambiztonsági SZT-tiszt volt, és olyan növényvédő szereket értékesíthettek Magyarországon, amelyek Nyugaton akkor már rég be voltak tiltva.

Magyar Péter új szövetségese 1987-ben került az Interaghoz – és bár akkor már más szelek fújtak – 

a külkereskedelmi vállalatoknál betöltött vezetői funkció mindenképpen jó viszonyt követelt meg az állampárttal.

Ezután 37 évig dolgozott a Shellnél, ahol végül globális alelnöki pozícióig jutott. A vállalatvezető – aki egyben a Menedzserszövetség elnöke – Shelltől való távozása előtt nem sokkal, 2023-ban a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét is megkapta.

 2024 áprilisi távozása többeket váratlanul ért, és a lap szerint könnyen lehet, hogy 

ez már a baloldalra történő pozicionálását készítette elő.

Még Kóka János is üzent neki

Kapitány Istvánt bár a hazai sajtóban főként csak csúcsmenedzserként emlegették korábban, távozása után több interjúban is elmondta, hogy a politika világa sem állna messze tőle, és kapott is felkérést.

Februárban Kóka János, egykori SZDSZ-es gazdasági és közlekedési miniszter a közös képüket az alábbi felhívással kommentálta: „Érdemes volna összefogniuk Bajnai Gordonnal, Gauder Milánnal, és más globális csúcsvezető honfitársunkkal, hogy sokaknak átadhassák azt a tudást, amellyel ilyen magasságok meghódíthatók. Jó lenne több ilyen tehetséges magyart látni globális döntéshozói pozícióban.”

Egyébként Kóka János is feltűnt már a Tisza környékén: az SZDSZ volt elnökét januárban látták a tiszás Nagy Ervin társaságában utazni egy római repülőjáraton. A lebukást követően mindketten pozitívan nyilatkoztak a másikról.

Kapitány István 2025 májusában a Partizán stúdiójában is vendégeskedett. A beszélgetés során felvetett egy érdekes témát: felidézte, hogy a Shell és a magyar kormány között is lobbizott azért, hogy LNG-t, azaz cseppfolyósított gázt tudjanak eladni az országnak energiadiverzifikáció címén, „segítségképpen”

Az oknyomozó portál rámutatott, hogy a lobbizás a jelek szerint sikerrel járt, ugyanis szeptemberben a kormány egy évtizedre elegendő LNG-re kötött szerződést, 2026-tól kezdődően. Ugyanakkor az üzletet nem politikai színre lépés követte, hanem egy találkozó Magyar Péterrel.

Megjegyezték, Magyar Péter számára azért lehet fontos a nyugati beszerzési útvonalakat ismerő szakértőkkel való tárgyalás, mert a brüsszeli elvárások szerint Magyarországnak nem pusztán diverzifikálnia kellene az energiahordozók beszerzését

hanem teljes mértékben le kellene válnia az orosz gázról és olajról.

Előbbi helyett pedig éppen az LNG beszerzését erőlteti a Bizottság, ami kiegészítő elemként – ahogy a magyar kormány megkötötte a szerződést – segítség, de ha az orosz olaj kizárásával kizárólagossá - vagy közel kizárólagossá – válna, az Magyarországnak súlyos károkat okozna.

Ezt is ajánljuk a témában

A Tisza az energiahordozók kapcsán is a brüsszeli álláspontot képviseli

Emlékezetes továbbá, hogy Az EU kereskedelmi biztosa, Valdis Dombrovskis, egy 2024-es levélben arra szólította fel Magyarországot és Szlovákiát, hogy „aktívan törekedjenek az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való diverzifikációra” – írták.

Itt hozzáfűzték, hogy bár a diverzifikációt a magyar kormány is hangsúlyozza, a teljes leválás gondolatát határozottan elutasította. 

Ugyanakkor Magyar Péter pártja rendre a brüsszeli álláspontot visszhangozza. „A Tisza Párt a magyar szuverenitás védelme érdekében támogatja, hogy megszűnjön Magyarország függősége az orosz energiahordozóktól, beleértve a harmadik országokban feldolgozott orosz olajból készült finomított termékeket”- írta a Tisza EP-frakciója még 2024-ben. 

Az LNG kereskedelemmel foglalkozó Shell volt vezetőjével folytatott tárgyalás egybevág ezzel az állásfoglalással – emelték ki.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
westend
2025. október 10. 23:45
bugyog a poloskás moslék.
Válasz erre
0
0
DE JÓ
•••
2025. október 10. 23:41 Szerkesztve
Nekem ez kicsit olyan, mint amikor Tusk-ot hazaküldték Lengyelországba, vagy amikor Merz-et delgálta BlackRock a kancellári székbe. Ennek a fickónak is megbízatása lehet, minimum a multinacionális energiaipar irányából vagy még "mélyebbről". Tényleg, mennyire jó is lenne csak uniós országok irányából, és csak EU-s és USA multik forrásaitól és szállítókapacitásaitól függni. Egy bolondnak jól láthatóan megérné...
Válasz erre
0
0
massivement5
•••
2025. október 10. 23:38 Szerkesztve
Inkább, mintsem a Kreml meg a Gazprom köreiből jójjenek. "Azt üzenjünk a jövőnek, hogy ne engedjék, hogy visszamásszanak az ablakon... ki kell tartani a nyugatos Magyarország mellett”, nem szabad engedni, hogy erről az útról Magyarországot letérítsék. Lehet, hogy az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik, a demokráciát pedig nem lehet felülről irányítani, hanem csak az emberek szívéből nőhet ki” - mondotta a csuti gömbnindzsa.
Válasz erre
0
1
Treeoflife
2025. október 10. 23:07
Gyűlik a sáskahad ...
Válasz erre
4
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!