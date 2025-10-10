Impexes világból érkezett Magyar Péter új barátja

Még Kóka János is üzent neki
Kapitány Istvánt bár a hazai sajtóban főként csak csúcsmenedzserként emlegették korábban, távozása után több interjúban is elmondta, hogy a politika világa sem állna messze tőle, és kapott is felkérést.
Februárban Kóka János, egykori SZDSZ-es gazdasági és közlekedési miniszter a közös képüket az alábbi felhívással kommentálta: „Érdemes volna összefogniuk Bajnai Gordonnal, Gauder Milánnal, és más globális csúcsvezető honfitársunkkal, hogy sokaknak átadhassák azt a tudást, amellyel ilyen magasságok meghódíthatók. Jó lenne több ilyen tehetséges magyart látni globális döntéshozói pozícióban.”
Egyébként Kóka János is feltűnt már a Tisza környékén: az SZDSZ volt elnökét januárban látták a tiszás Nagy Ervin társaságában utazni egy római repülőjáraton. A lebukást követően mindketten pozitívan nyilatkoztak a másikról.
Kapitány István 2025 májusában a Partizán stúdiójában is vendégeskedett. A beszélgetés során felvetett egy érdekes témát: felidézte, hogy a Shell és a magyar kormány között is lobbizott azért, hogy LNG-t, azaz cseppfolyósított gázt tudjanak eladni az országnak energiadiverzifikáció címén, „segítségképpen”.