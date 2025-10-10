Impexes világból érkezett Magyar Péter új barátja

Magyar Péter Kapitány Istvánnal, a Shell volt topvezetőjével közös fotót osztott meg a közösségi médiában. A Tisza Párt elnöke a képhez fűzött kísérőszövegében azt írta, gazdasági és energetikai kérdésekről egyeztettek.

Az Ellenpont az egykori Shell-vezér kapcsán megjegyezte, hogy érdekes mód két hónappal Magyar Péter megjelenése után távozott váratlanul az olajcégtől, és már több hónapja nyilatkozatokban sejttette, hogy kész belépni a politikába.

Skálától a Shellig

A lap összeállításában ismertette, hogy Kapitány István üzleti vezetői pályafutása a Skálából a Vasedényen át az Interagon keresztül a Shellig tartott, amelyet aztán annak globális alelnökeként hagyott el.

A listából az Ellenpont az Interragot ragadta ki, és felidézték, hogy ez az impexes cég nyerte el a hatvanas években a Royal Dutch Shell petrolkémiai vállalat kizárólagos magyarországi képviseletét. Akkori vezetője Gerő László állambiztonsági SZT-tiszt volt, és olyan növényvédő szereket értékesíthettek Magyarországon, amelyek Nyugaton akkor már rég be voltak tiltva.