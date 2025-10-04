A krumplivész tanulsága az energiapolitikában, avagy miért kockázatos Magyarországnak az orosz olajról lemondani

Ha valaki 1845 őszén járt volna Írország nyugati partvidékén, furcsa ellentmondást látott volna. A földeken ott sorakoztak a zöldellő krumplitövek, ám a levelek fekete, rothadó foltokkal borítva lógtak, a gumók a föld alatt pedig kocsonyás masszává váltak. A parasztok megdöbbenve figyelték a helyzetet. Hiszen nemrég még ez a szerény növény volt a „csodaszer”, amely bőséget hozott a kietlen szigeten.

A 18. század végére az ír lakosság túlnyomó része szinte csak krumplit evett. Egy felnőtt akár napi 4–5 kilót is. A „Lumper” nevű fajta jól tűrte a csapadékos klímát, olcsó volt, és eltartotta a rohamosan növekvő népességet. Ki gondolta volna, hogy egyszer éppen ez a bőség válik majd átokká? 1845 nyarán aztán megjelent a Phytophthora infestans gombakórokozó. Valahonnan Mexikóból jött, átszelve az óceánt, és pár hónap alatt végigsöpört a monokultúrává vált krumpliföldeken. Az 1846-os aratás szinte teljesen odalett. Emberek milliói maradtak egyik napról a másikra élelem nélkül egy olyan országban, amely eközben bőven exportált gabonát és húst Angliába.

A falvakban burgonyakávét főztek rothadt gumóból, illetve gyökereket, vagy csalánt rágtak. Az éhínséget járványok tetézték. Az évek alatt egymillió ember halt meg, másfél millió pedig kivándorolt. A „Coffin Ships”, azaz a koporsóhajók gyászmenetként ringtak Boston és New York felé. A névválasztás oka az volt, hogy rengetegen az utazás alatt hunytak el.

Írország nem természeti katasztrófát, hanem a függőség tragédiáját szenvedte el. Ha ugyanis egyetlen élelemforrástól függ egy társadalom, és az elapad, akkor nincs menekvés.

Ugorjunk most másfél évszázadot, és vizsgáljuk meg a mai energiafüggőséget. Sokszor halljuk, hogy Európának le kellene válnia az orosz olajról és gázról. Első hallásra érthetőnek tűnhet ez a cél. De nem mindegy, hogy melyik országnak mondják.