védvonal Nemzeti Mentál Pajzs Program Nemzeti Mentális Egészség Stratégia társadalom katasztrófa kapcsolat partner

A lelki egészség politikán felül állóan fontos kérdés!

2025. november 02. 13:16

A jövőnk érdekében ezért, mentális védvonalba hívok mindenkit, akinek fontos társadalmunk jövője!

2025. november 02. 13:16
Hal Melinda
Hal Melinda
„A lelki egészség politikán felül állóan fontos kérdés! A jövőnk érdekében ezért, mentális védvonalba hívok mindenkit, akinek fontos társadalmunk jövője!

Jó sok kérdést kaptunk ezen a héten a Nemzeti Mentál Pajzs Programmal kapcsolatban. Hálás vagyok a pozitív fogadtatásért és az építő kritikákért! A Nemzeti Mentál Pajzs Program szakmai vezetőjeként nem maradok adós megválaszolásukkal!

A Spirit FM 90.5 Kult-óra adásában Rónai Egon vezetésével szóba került nemzeti adósságunk: hiányzik ugyanis a Nemzeti Mentális Egészség Stratégia! Amelynek kialakításán számos partnerrel dolgoztunk az elmúlt időben. Mindannyiunk érdeke, hogy egyfelé nézzünk, különösen egy mentális egészségügyi katasztrófa kellős közepén!”

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

tapir32
2025. november 02. 13:58
A társadalom megosztottsága a társadalom természetes állapota. Minden társadalom számos kérdésre nézve megosztott. Nem egy utópikus szintézis, hanem a szabályozott antinómia a társadalom normál állapota. A normák és érdekek közötti ellentmondásokat szabályok által kordában tartott formában tartja fenn a társadalom. A közmegegyezés szerint létrejött szabályok felrúgása, semmibe vétele nem más, mint a társadalom tagadása (Pl. Magyar P. és Dobrev). Ez a neoliberalizmus („nyitott társadalom”) programja. A destrukció. A társadalom fenntartása a cél és ezt a Fidesz-KDNP képviseli.
tapir32
2025. november 02. 13:56
Soha, semelyik párt és kormány nem tett annyit a gyerekekért, a gyermekvédelemért, a családokért és az ifjúságért mint a Fidesz-KDNP és az Orbán kormányok! Pl. SzJA mentesség, CSOK, Otthon Start stb. Magyar Péter el akarja törölni a rezsicsökkentést és a rezsitámogatást. A rezsicsökkentés eltörlésével a családok és nyugdíjasok tömegeit nyomorítja meg anyagilag. A rezsitámogatás eltörlésével az oktatási, egészségügyi és szociális intézmények tömegeit sodorja lehetetlen helyzetbe, továbbá számos kis- és középvállalkozót lehetetlenít el. Magyar Péter a nemzet ellensége!
karcos-2
2025. november 02. 13:54
Igazi lelki egészség csak a Jézus Krisztussal ápolt személyes élő kapcsolaton keresztül alakulhat ki. Minden más csak hiábavaló pótcselekvés meddő kísérlet.
sagirdilsiz-2
2025. november 02. 13:25
Valami sokszor elmosta ezeket a törekvéseket, 96-97 környékén, még mentálhigiénés kormánybiztos is volt, ott volt a rezidenciája a Karolina úton.
