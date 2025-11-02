„A lelki egészség politikán felül állóan fontos kérdés! A jövőnk érdekében ezért, mentális védvonalba hívok mindenkit, akinek fontos társadalmunk jövője!

Jó sok kérdést kaptunk ezen a héten a Nemzeti Mentál Pajzs Programmal kapcsolatban. Hálás vagyok a pozitív fogadtatásért és az építő kritikákért! A Nemzeti Mentál Pajzs Program szakmai vezetőjeként nem maradok adós megválaszolásukkal!

A Spirit FM 90.5 Kult-óra adásában Rónai Egon vezetésével szóba került nemzeti adósságunk: hiányzik ugyanis a Nemzeti Mentális Egészség Stratégia! Amelynek kialakításán számos partnerrel dolgoztunk az elmúlt időben. Mindannyiunk érdeke, hogy egyfelé nézzünk, különösen egy mentális egészségügyi katasztrófa kellős közepén!”

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay