Milyen meglepő! – Bajnai Gordon választási koalícióra szólítja az ellenzéket

„Bajnai Gordonra érdemes odafigyelni. Nem az emberi teljesítményére, hiszen annak mocsári színvonalát a devizahiteles családok tönkretételével, a genderideológia kormányzati meghonosításával, az IMF és a globalista pénzügyi körök gátlástalan kiszolgálásával, a Városháza-mutyi körüli lókupeckedésével (azok az emlékezetes Anonymus-felvételek!), a Hajdú-Bét-beszállítók megnyomorításával, s a többi felszámolási visszaéléssel már rég bizonyította – hogy csak párat soroljunk a gyalázatos tettek közül. Hanem azért, mert sorozatos kudarcai ellenére láthatóan továbbra is Bajnai a globalista baloldal első számú komisszárja Magyarországon.

Bajnai Gordon a 2014-es választásra gründolt Együtt-formáció élén igazolta be először, hogy ő az álcivilekből, külföldről kreált új baloldal vezéralakja. Atán feltűnt a 2018-as, a 2022-es összbaloldali összefogás hátterében, majd kiderült, hogy emberei ott sertepertélnek a Tisza Párt stratégiai tanácsadó körében. A Bajnai Gordonhoz köthető cégcsoportok, az egykori Action for Democracy emberei, vagy a DataDat-hálózat (az amerikai balliberális mélyállam a polgári demokratikus akarat kicsorbítására létrehozott befolyásoló eszközei) rajthoz álltak a 2026-os választás kampányában is. Mindezt jól tájékozott olvasóinknak fölösleges bizonygatni, a kétkedőknek pedig ott a PestiSrácok, a Magyar Nemzet, az Ellenpont.hu, vagy éppen az Index számos leleplező, tényfeltáró írása.