bajnai gordon tisza párt baloldal

Milyen meglepő! – Bajnai Gordon választási koalícióra szólítja az ellenzéket

2026. január 02. 20:37

Bajnai szavait érdemes birodalmi ukázként értelmezni.

2026. január 02. 20:37
Huth Gergely
Huth Gergely
Pesti Srácok

„Bajnai Gordonra érdemes odafigyelni. Nem az emberi teljesítményére, hiszen annak mocsári színvonalát a devizahiteles családok tönkretételével, a genderideológia kormányzati meghonosításával, az IMF és a globalista pénzügyi körök gátlástalan kiszolgálásával, a Városháza-mutyi körüli lókupeckedésével (azok az emlékezetes Anonymus-felvételek!), a Hajdú-Bét-beszállítók megnyomorításával, s a többi felszámolási visszaéléssel már rég bizonyította – hogy csak párat soroljunk a gyalázatos tettek közül. Hanem azért, mert sorozatos kudarcai ellenére láthatóan továbbra is Bajnai a globalista baloldal első számú komisszárja Magyarországon.

Bajnai Gordon a 2014-es választásra gründolt Együtt-formáció élén igazolta be először, hogy ő az álcivilekből, külföldről kreált új baloldal vezéralakja. Atán feltűnt a 2018-as, a 2022-es összbaloldali összefogás hátterében, majd kiderült, hogy emberei ott sertepertélnek a Tisza Párt stratégiai tanácsadó körében. A Bajnai Gordonhoz köthető cégcsoportok, az egykori Action for Democracy emberei, vagy a DataDat-hálózat (az amerikai balliberális mélyállam a  polgári demokratikus akarat kicsorbítására létrehozott befolyásoló eszközei) rajthoz álltak a 2026-os választás kampányában is. Mindezt jól tájékozott olvasóinknak fölösleges bizonygatni, a kétkedőknek pedig ott a PestiSrácok, a Magyar Nemzet, az Ellenpont.hu, vagy éppen az Index számos leleplező, tényfeltáró írása.

Tehát Bajnai szavait érdemes birodalmi ukázként értelmezni. Ezért is érdekes, hogy a HVG-nek adott, ma megjelent nagyinterjúban arról beszél: Észre kell vennie az ellenzéknek, hogy csak akkor van a körzetekben esély a Fidesszel szemben, ha csupán két erő áll egymással szemben.”

Nyitókép forrása: Bajnai Gordon Facebook oldala

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
2026. január 02. 21:59
A komcsi Háló már tudja, hogy a pszichopata Tiszarnak álcázott komcsi csürhéje egyedül nem nyer, de a 22-es csapdája az, hogy összefogva meg pláne nem, ez az elmúlt 16 év tanulsága. Választhatnak, hogy Orbán melyik verzióval verje el őket.
esvany-0
2026. január 02. 21:53
"Észre kell vennie az ellenzéknek, hogy csak akkor van a körzetekben esély a Fidesszel szemben, ha csupán két erő áll egymással szemben.” Ez triviális. Ehhez "észrevételéhez" szerintem nem kell sok ész, sem birodalmi ukáz... Inkább arról vakeráljanak, hogy milyen disznóságokat szeretnének kormányra kerülve elkövetni.
catalina11
2026. január 02. 21:52
Picnic Niki 2026. január 02. 21:39 • Szerkesztve Akik alaposan tanulmányozták a fideszes választási rendszert, azok tudják, úgy van kitalálva, hogy csak ők nyerhessenek" nocsak! Fejtse ki kérem konkrétan!
catalina11
2026. január 02. 21:50
„Bajnai Gordonra érdemes odafigyelni. Nem az emberi teljesítményére, hiszen annak mocsári színvonalát a devizahiteles családok tönkretételével, a genderideológia kormányzati meghonosításával, az IMF és a globalista pénzügyi körök gátlástalan kiszolgálásával, a Városháza-mutyi körüli lókupeckedésével (azok az emlékezetes Anonymus-felvételek!), a Hajdú-Bét-beszállítók megnyomorításával, s a többi felszámolási visszaéléssel már rég bizonyította – hogy csak párat soroljunk a gyalázatos tettek közül. Hanem azért, mert sorozatos kudarcai ellenére láthatóan továbbra is Bajnai a globalista baloldal első számú komisszárja Magyarországon." silány figura
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!