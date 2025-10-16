Mindenkiben ott rejlik a mentális egészséghez szükséges szuper erő – Nemzeti Mentál Pajzs Program indul

Egyre több fiatal tudatosan fejleszti a mentális egészségét

A Nemzeti Mentál Pajzs Program egyik főpartnere a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS), melynek elnökét, Fűrész Tündét is megkerestük a projekt indulása kapcsán.

Arra a kérdésünkre, hogy a KINCS miért tartotta fontosnak, hogy a projekt mellé álljon, Fűrész Tünde azt válaszolta, hogy a Nemzeti Mentál Pajzs Program 52 szervezet közreműködésével jött létre, célja pedig egy új nemzeti mentális stratégia megalkotása.

A szervezet elnöke hangsúlyozta, hogy

a 21. század kihívásaira csak olyan fiatal nemzedék tud válaszolni, amely érzelmileg és mentálisan is stabil.

„A digitalizáció, a függőségek és az instant megoldások világában azonban egyre sérülékenyebb az a mentális védőpajzs, amely megóvhatná a fiatalokat a lélekromboló hatásoktól. A lelki egészség nem csupán a betegség hiányát jelenti, hanem a belső egyensúlyt, a harmóniát önmagunkkal és másokkal” – tette hozzá.

Az iránti érdeklődésünkre, hogy a KINCS felmérései szerint milyen mentális állapotban vannak a magyar gyermekek és fiatalok, Fűrész Tünde ismertette, hogy a pandémia óta romlott a fiatalok lelki egészsége, több a magányos fiatal, de egyre többen vannak köztük, akik tudatosan fejlesztik a lelki egészségüket, amiben a valós közösségeknek nagy szerepe van.

„A nemzetközi adatok szerint a tinédzserek egyre magányosabbak – világszerte minden hatodik ember számol be arról, hogy magányosnak érzi magát. A közösségi média világa gyakran nem enyhíti, hanem inkább fokozza az elszigeteltség érzését: a felszínes online kapcsolatok nem pótolják a valódi emberi közelséget” – magyarázta a szervezet elnöke.

Ezt követően rámutatott, hogy

az offline közösségek ereje azonban újra utat tört magának.

Az iskolákban tavaly szeptember óta már nem lehet telefont használni, ami miatt a gyerekek újra elkezdtek egymással beszélgetni, játszani, közösséget alkotni.

A KINCS kutatása szerint a magyarok többsége jó ötletnek tartja az egy éve bevezetett iskolai mobiltelefon-használat korlátozást.

Végül arra is választ kaptunk, hogy mit remélnek a most induló programtól.

Fűrész Tünde kiemelte, hogy

a Nemzeti Mentál Pajzs program célja, hogy egyre többen felismerjék: a lelki egészség éppolyan fontos, mint a testi”.

„Ha lelkileg egyensúlyban vagyunk, könnyebben küzdünk meg a mindennapok kihívásaival, és több figyelmet tudunk fordítani szeretteinkre is. A programhoz készült útmutató és a WHO által összeállított rövid teszt segíthet abban, hogy hozzávetőleges képet kapjunk pillanatnyi mentális állapotunkról, és egyben felhívja a figyelmet azokra a szervezetekre, amelyekhez bizalommal fordulhatunk segítségért”.

„Ne feledjük: a lelki egészség megőrzése nem csak egyéni felelősség, hanem közös ügyünk is, hosszú távon fenntarthatósági és versenyképességi tényező, ezért fontos, hogy foglalkozzunk vele és ha kell, merjünk segítséget kérni magunknak vagy szeretteinknek egyaránt” – zárta gondolatait a KINCS elnöke.

Egészséges gyermekekből válhatnak egészséges felnőttek Dankovics Gergely Magyarország Egészségvédelmi Szűrőprogramjának vezetője, melyhez október 14-től csatlakozik a Nemzeti Mentál Pajzs Program is. Szűrőkamionjuk immár 16 éve járja az országot, és 50-féle ingyenes vizsgálatot nyújt az állampolgároknak. 2025 októberéig már 3000 helyszínen fordultak meg, közel 1 millió látogatót fogadtak, és mintegy 10 millió vizsgálatot végeztek el. „Ezen program keretében érhető el a gyermekprevenciós program, az Utazás az egészség birodalmába, ami most tovább bővül a Nemzeti Mentál Pajzs Program elemeivel. Ennek első állomása Sárbogárdon lesz” – ismertette. „A legfőbb üzenetünk, hogy csak egészséges gyermekekből válhatnak egészséges felnőttek. Ezért is fontos az egészségtudatos fejlődésük támogatása” – hangsúlyozta Dankovics. Majd felsorolta, hogy a gyermekeknek szánt részben eddig látványos anatómiai bemutatók, 3D-s mozisátor és rendőrségi prevenciós programok kaptak helyet, és erre a sorozatra épül most rá a Nemzeti Mentál Pajzs Program is. A kamionban becsléseik szerint naponta mintegy 700 gyermek fordul meg a szűrővizsgálatok miatt, és a jövőben lehetőség lesz arra is, hogy a velük való foglalkozások során a lelki egészség témája is fókuszba kerüljön – hangzott el. Magyarország Egészségvédelmi Szűrőprogramjának vezetője kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy mivel idén december 17-ig járja a kamion az országot, ezért várakozásaik szerint akár 10 ezer gyermeket is el tudnak majd érni. „Hal Melinda, a program szakmai vezetője munkatársaival folyamatosan összegzi majd a különböző állomásokon összegyűlt adatokat, így év végére már a kezükben lesz egy részeredmény. S mivel a program 2026-ban is folytatódik, így még átfogóbb képpel fognak majd szolgálni a magyar gyermekek mentális állapotát illetően” – magyarázta Dankovics Gergely.

Nyitókép: Hal Melinda Facebook-oldala