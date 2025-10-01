Ft
10. 01.
szerda
október beutaló háromgyermekes édesanya szja-mentesség állampapír változás

A háromgyermekes édesanyák adómentessége mellett más, jelentős változások is életbe lépnek október 1-jével

2025. október 01. 18:34

Az orvosi időpontfoglalás és a szemétszállítás rendszere is átalakul, magasabb hozamokat lehet elérni az állampapírokkal.

2025. október 01. 18:34
Több fontos változás is életbe lépett október 1-től, amelyek közül kiemelkedik a háromgyermekes édesanyáknak is szja-mentessége, amelyet jövő januártól az kétgyermekes édesanyákra is kiterjesztenek.

A kedvezmény mától 250 ezer édesanyát érint, akinél átlagosan havi 109 ezer forint marad, a januártól beinduló rendszerrel pedig egymillióra emelkedik a kedvezményezettek száma. 

Az Infostart összegzése szerint azonban emellett megváltozott a szakorvosi kontrollvizsgálatok időpontfoglalási rendszere is: a szakorvos által visszarendelt betegeknek a szakorvos ír beutalót. Ha a beutaló kiállítását követően a beteg előtt ismertté válik, hogy az ott feltüntetett időpontban nem tud a szakrendelésen megjelenni, akkor az EgészségAblakon keresztül, illetve a 1812-es telefonszámon az e-beutaló birtokában foglalhat helyet és időpontot, akár más intézménybe is. 

Jelentős változások léptek életbe a szemétszállításban is, miután a MOHU módosította az általános szerződési feltételeket. A megújult szabályok szerint 

a hagyományos, vegyes hulladékgyűjtő edénybe, azaz a kukákba tilos papírt, műanyagot, fémet, építési törmeléket, valamint elektromos és elektronikai szemetet helyezni. 

Fontos előírás, hogy a kuka fedelének zárt állapotban kell lennie; a túlcsorduló szemét többlethulladéknak minősül, melynek elszállítása külön szolgáltatásként vehető igénybe. Bevezették továbbá a mobil hulladékgyűjtő udvar fogalmát.

Szerdától a Budapest-, Pest vármegye- vagy országbérlettel utazók – a korábbi 2200 forintos ár helyett – mindössze két vonaljegy áráért, azaz 1000 forintért vehetik igénybe a 100E Repülőtéri Expresszt. A kedvezményes kiegészítő jegy a BudapestGO alkalmazásban érhető el, és papír alapú bérlettel is használható. Az új kedvezmény kihasználásához frissíteni kell a BudapestGO alkalmazást. Ugyanakkor a nem bérlettel vásárolt 100E járatra érvényes vonaljegy ára 2200 forintról 2500 forintra emelkedik. 

Októbertől módosított menetrenddel közlekednek a balatoni hajók is, s egészen az őszi szünet végéig járni fognak a személyhajók, a menetrendi hajók, illetve a sétahajók. A kompok Tihany és Szántód között az év minden napján közlekedni fognak.

Az ősz az anyagi befektetések terén is változásokat hozott: megújult a lakossági állampapír-portfólió, a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) és a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) 

az eddigieknél is kedvezőbb, hosszú távon kiszámítható fix kamatozásukkal áll a befektetők rendelkezésére.

Szeptember 22. óta a YouTube-on már tilos politikai hirdetést közzétenni, szerdától pedig a Meta platformjain, a Facebookon és az Instagramon sem engedélyezik ezeket. 

Bezárt a Szt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda, hogy a szomszédos, vele összeépült Danubius Hotel Gellért felújításával párhuzamosan a fürdő is korszerűsítésre kerül.  

Nyitókép: MOHU Hulladékudvar Esztergom (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

 

Intel
2025. október 01. 19:04
Az új kormány minden családi, anyasági szja kedvezményt meg fog szüntetni, kár ezzel foglalkozni.
Potymog
2025. október 01. 19:03
a kukákba tilos papírt, műanyagot, fémet, építési törmeléket, valamint elektromos és elektronikai szemetet helyezni. Legyenek szívesek akkor a papír, műanyag, fém gyűjtéséhez másik kukát, vagy gyűjtő zsákot biztosítani!
llnnhegyi
•••
2025. október 01. 18:53 Szerkesztve
Hasít a NER,akárcsak az ék ! Rottyon a teljes libbcsikommcsi bagázs ! Magyar 🐒🐓 Júdás Pétert valami kór gyötri. Agyhúgykő?
