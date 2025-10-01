A háromgyermekes édesanyák adómentessége mellett más, jelentős változások is életbe lépnek október 1-jével

a hagyományos, vegyes hulladékgyűjtő edénybe, azaz a kukákba tilos papírt, műanyagot, fémet, építési törmeléket, valamint elektromos és elektronikai szemetet helyezni.

Fontos előírás, hogy a kuka fedelének zárt állapotban kell lennie; a túlcsorduló szemét többlethulladéknak minősül, melynek elszállítása külön szolgáltatásként vehető igénybe. Bevezették továbbá a mobil hulladékgyűjtő udvar fogalmát.

Szerdától a Budapest-, Pest vármegye- vagy országbérlettel utazók – a korábbi 2200 forintos ár helyett – mindössze két vonaljegy áráért, azaz 1000 forintért vehetik igénybe a 100E Repülőtéri Expresszt. A kedvezményes kiegészítő jegy a BudapestGO alkalmazásban érhető el, és papír alapú bérlettel is használható. Az új kedvezmény kihasználásához frissíteni kell a BudapestGO alkalmazást. Ugyanakkor a nem bérlettel vásárolt 100E járatra érvényes vonaljegy ára 2200 forintról 2500 forintra emelkedik.

Októbertől módosított menetrenddel közlekednek a balatoni hajók is, s egészen az őszi szünet végéig járni fognak a személyhajók, a menetrendi hajók, illetve a sétahajók. A kompok Tihany és Szántód között az év minden napján közlekedni fognak.

Az ősz az anyagi befektetések terén is változásokat hozott: megújult a lakossági állampapír-portfólió, a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) és a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz)