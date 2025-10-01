A háromgyermekes édesanyák adómentessége mellett más, jelentős változások is életbe lépnek október 1-jével

Ezrek fizetnek majd kevesebb adót: itt vannak a részletek háromgyerekes anyukák szja-mentességéről
Október 1-től egy fontos változás lép életbe: a három vagy több gyermeket nevelő édesanyák teljesen mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól.
Az orvosi időpontfoglalás és a szemétszállítás rendszere is átalakul, magasabb hozamokat lehet elérni az állampapírokkal.
Több fontos változás is életbe lépett október 1-től, amelyek közül kiemelkedik a háromgyermekes édesanyáknak is szja-mentessége, amelyet jövő januártól az kétgyermekes édesanyákra is kiterjesztenek.
A kedvezmény mától 250 ezer édesanyát érint, akinél átlagosan havi 109 ezer forint marad, a januártól beinduló rendszerrel pedig egymillióra emelkedik a kedvezményezettek száma.
Ezt is ajánljuk a témában
Október 1-től egy fontos változás lép életbe: a három vagy több gyermeket nevelő édesanyák teljesen mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól.
Az Infostart összegzése szerint azonban emellett megváltozott a szakorvosi kontrollvizsgálatok időpontfoglalási rendszere is: a szakorvos által visszarendelt betegeknek a szakorvos ír beutalót. Ha a beutaló kiállítását követően a beteg előtt ismertté válik, hogy az ott feltüntetett időpontban nem tud a szakrendelésen megjelenni, akkor az EgészségAblakon keresztül, illetve a 1812-es telefonszámon az e-beutaló birtokában foglalhat helyet és időpontot, akár más intézménybe is.
Jelentős változások léptek életbe a szemétszállításban is, miután a MOHU módosította az általános szerződési feltételeket. A megújult szabályok szerint
a hagyományos, vegyes hulladékgyűjtő edénybe, azaz a kukákba tilos papírt, műanyagot, fémet, építési törmeléket, valamint elektromos és elektronikai szemetet helyezni.
Fontos előírás, hogy a kuka fedelének zárt állapotban kell lennie; a túlcsorduló szemét többlethulladéknak minősül, melynek elszállítása külön szolgáltatásként vehető igénybe. Bevezették továbbá a mobil hulladékgyűjtő udvar fogalmát.
Szerdától a Budapest-, Pest vármegye- vagy országbérlettel utazók – a korábbi 2200 forintos ár helyett – mindössze két vonaljegy áráért, azaz 1000 forintért vehetik igénybe a 100E Repülőtéri Expresszt. A kedvezményes kiegészítő jegy a BudapestGO alkalmazásban érhető el, és papír alapú bérlettel is használható. Az új kedvezmény kihasználásához frissíteni kell a BudapestGO alkalmazást. Ugyanakkor a nem bérlettel vásárolt 100E járatra érvényes vonaljegy ára 2200 forintról 2500 forintra emelkedik.
Októbertől módosított menetrenddel közlekednek a balatoni hajók is, s egészen az őszi szünet végéig járni fognak a személyhajók, a menetrendi hajók, illetve a sétahajók. A kompok Tihany és Szántód között az év minden napján közlekedni fognak.
Az ősz az anyagi befektetések terén is változásokat hozott: megújult a lakossági állampapír-portfólió, a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) és a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz)
az eddigieknél is kedvezőbb, hosszú távon kiszámítható fix kamatozásukkal áll a befektetők rendelkezésére.
Kapcsolódó vélemény
Októbertől egyszerűbb, kiszámíthatóbb és még vonzóbb lesz a fix lakossági állampapír-paletta.
Szeptember 22. óta a YouTube-on már tilos politikai hirdetést közzétenni, szerdától pedig a Meta platformjain, a Facebookon és az Instagramon sem engedélyezik ezeket.
Bezárt a Szt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda, hogy a szomszédos, vele összeépült Danubius Hotel Gellért felújításával párhuzamosan a fürdő is korszerűsítésre kerül.
Nyitókép: MOHU Hulladékudvar Esztergom (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)