Jobb, ha résen lesznek a magyar családok: hamarosan őrületes roham indulhat

Szerdán ismertette jövő évre vonatkozó finanszírozási tervét az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), amelyből kiderült, hogy 2026-ban nettó 2541 milliárd forint értékben tervez devizakibocsátást – írta meg a Világgazdaság. A hivatal konkrét időzítést nem tett közzé a devizakötvény-kibocsátásra vonatkozóan, Hoffmann Mihály azonban jelezte, hogy várhatóan az első félévben kerül sor a tranzakcióra.

Az elmúlt évek mintázatai alapján ugyanakkor valószínűsíthető, hogy a folyamat már januárban elindulhat.

A korábbi évek gyakorlatát figyelve megállapítható, hogy az ÁKK rendszerint már az év elején megkezdi a devizakötvények értékesítését: 2024 januárjában dollár- és eurókötvényeket is kibocsátott, míg a jenben denominált papírok szeptemberben kerültek piacra. Ebből kiindulva jó eséllyel 2026-ban is januárban indulhat a folyamat. Az időzítés tavaly különösen kedvezőnek bizonyult, ha a forint árfolyamát vesszük figyelembe. A januári eurókötvény-kibocsátás idején az euró 415 forint körül állt, szemben a jelenlegi, jóval erősebb, 383 forint körüli árfolyammal. Emiatt az állam jelentős összeget takaríthat meg a kamatfizetések első évében, mintegy 3,6 milliárd forinttal.