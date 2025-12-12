Jobb, ha résen lesznek a magyar családok: hamarosan őrületes roham indulhat

Újabb változás jön az Otthon Startnál – érdemes odafigyelni a jogi buktatókra
Januártól már nemcsak belterületi lakóingatlanok vásárolhatók meg a kedvezményes hitellel, de nem árt a körültekintés az otthonra vágyóknak.
Az elmúlt évek mintázatai alapján az állampapír kibocsájtás már januárban elindulhat.
Szerdán ismertette jövő évre vonatkozó finanszírozási tervét az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), amelyből kiderült, hogy 2026-ban nettó 2541 milliárd forint értékben tervez devizakibocsátást – írta meg a Világgazdaság. A hivatal konkrét időzítést nem tett közzé a devizakötvény-kibocsátásra vonatkozóan, Hoffmann Mihály azonban jelezte, hogy várhatóan az első félévben kerül sor a tranzakcióra.
Az elmúlt évek mintázatai alapján ugyanakkor valószínűsíthető, hogy a folyamat már januárban elindulhat.
A korábbi évek gyakorlatát figyelve megállapítható, hogy az ÁKK rendszerint már az év elején megkezdi a devizakötvények értékesítését: 2024 januárjában dollár- és eurókötvényeket is kibocsátott, míg a jenben denominált papírok szeptemberben kerültek piacra. Ebből kiindulva jó eséllyel 2026-ban is januárban indulhat a folyamat. Az időzítés tavaly különösen kedvezőnek bizonyult, ha a forint árfolyamát vesszük figyelembe. A januári eurókötvény-kibocsátás idején az euró 415 forint körül állt, szemben a jelenlegi, jóval erősebb, 383 forint körüli árfolyammal. Emiatt az állam jelentős összeget takaríthat meg a kamatfizetések első évében, mintegy 3,6 milliárd forinttal.
Ezt is ajánljuk a témában
Januártól már nemcsak belterületi lakóingatlanok vásárolhatók meg a kedvezményes hitellel, de nem árt a körültekintés az otthonra vágyóknak.
A friss kibocsátási tervből az is látható, hogy a lakosság jövőre is fontos szereplője lesz az államháztartás finanszírozásának. Az ÁKK 2026-ban összesen 1000 milliárd forint nettó lakossági állampapír-vásárlással számol, ami 158 milliárd forinttal haladja meg az idei szintet. Ez egyrészt a várhatóan 1300 milliárd forintot kitevő nettó lakossági állampapír-kibocsátásból, másrészt pedig abból adódik, hogy a diszkontkincstárjegyek állománya a számítások szerint mintegy 300 milliárd forinttal csökken majd, mivel a befektetők továbbra is a fix kamatozású konstrukciók felé fordulnak az őszi termékfrissítés hatására.
Nyitókép: Mandiner-grafika
***