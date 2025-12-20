Segélykiáltás Berlinből: Merzék mindent elkövetnek az AfD ellen – a húzással nyerhetnek a magyarok

A magántőke bevonását elsősorban a technológiai és védelmi startupok, az energiainfrastruktúra, valamint a kritikus nyersanyagok – például lítium – köré szerveződő projektek felé terelnék.
A cél kettős: egyrészt kimozdítani Európa legnagyobb gazdaságát a stagnálásból, másrészt politikailag is ellensúlyozni az Alternatíva Németországért (AfD) párt növekvő népszerűségét a gazdasági elégedetlenség csillapításával.
Friedrich Merz kancellár májusi hivatalba lépése óta nyíltan beszél arról, hogy a következő tíz évben akár 1000 milliárd eurót is elköltenének az elhasználódott infrastruktúra és a fegyveres erők modernizálására.
Kormányzati körök ugyanakkor elismerik: ez önmagában nem lesz elég. Jens Südekum pénzügyminisztériumi tanácsadó szerint Németországnak „sokkal több tőkére van szüksége”, és nem támaszkodhat kizárólag az államra. Az alap egyik kulcsszerepe éppen az lenne, hogy olyan projekteket is finanszírozhatóvá tegyen, amelyektől a bankok eddig elzárkóztak.
A terv komolyságát jelzi, hogy piaci értesülések szerint a KKR és a Apollo amerikai magántőkealapok képviselői már tárgyaltak is berlini kormányzati szereplőkkel.