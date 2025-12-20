Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 20.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 20.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaság amerika németország milliárd

Segélykiáltás Berlinből: Merzék mindent elkövetnek az AfD ellen – a húzással nyerhetnek a magyarok

2025. december 20. 08:29

Recesszió, versenyképességi válság, politikai nyomás: a német kormány drasztikus lépésre szánta el magát.

2025. december 20. 08:29
null

Németország belátta: közpénzből már nem képes újraindítani az iparát – írja a Financial Times. A berlini kormány ezért elindítja az úgynevezett Németország Alapot (Deutschlandfonds), amelynek célja, hogy akár 130 milliárd eurónyi magántőkét vonzzon be a gazdaság legérzékenyebb területeire. A felismerés gyors reakciókat váltott ki: 

amerikai magántőke-befektetők már meg is jelentek Berlinben, jelezve, hogy a német ipar még mindig vonzó lehet, ha az állam hajlandó kockázatot vállalni. 

A lépés kimenetelét nemcsak Németországban, hanem Budapesten is fokozott figyelem övezi.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Az alapot 30 milliárd eurónyi állami forrással és hitelgaranciával indítanák el, a kezelést pedig a KfW állami fejlesztési bank végezheti. 

A magántőke bevonását elsősorban a technológiai és védelmi startupok, az energiainfrastruktúra, valamint a kritikus nyersanyagok – például lítium – köré szerveződő projektek felé terelnék. 

A cél kettős: egyrészt kimozdítani Európa legnagyobb gazdaságát a stagnálásból, másrészt politikailag is ellensúlyozni az Alternatíva Németországért (AfD) párt növekvő népszerűségét a gazdasági elégedetlenség csillapításával.

Friedrich Merz kancellár májusi hivatalba lépése óta nyíltan beszél arról, hogy a következő tíz évben akár 1000 milliárd eurót is elköltenének az elhasználódott infrastruktúra és a fegyveres erők modernizálására. 

Kormányzati körök ugyanakkor elismerik: ez önmagában nem lesz elég. Jens Südekum pénzügyminisztériumi tanácsadó szerint Németországnak „sokkal több tőkére van szüksége”, és nem támaszkodhat kizárólag az államra. Az alap egyik kulcsszerepe éppen az lenne, hogy olyan projekteket is finanszírozhatóvá tegyen, amelyektől a bankok eddig elzárkóztak.

A terv komolyságát jelzi, hogy piaci értesülések szerint a KKR és a Apollo amerikai magántőkealapok képviselői már tárgyaltak is berlini kormányzati szereplőkkel. 

Ha a kezdeményezés sikerrel jár, és a német ipar valóban magához tér, annak közvetett nyertesei lehetnek a német piacra termelő magyar exportőrök is. 

A Németország Alap így nemcsak Berlin gazdasági túlélési kísérlete, hanem egy olyan dominó első eleme lehet, amely az egész közép-európai régióra hatással lesz.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szerintem
•••
2025. december 20. 10:46 Szerkesztve
Németországban nincs befektetni való tőke. A vagyonok kimenekítése folyik, a cégeik is menekülnek. Kívülről meg ki a fasz fektetne be? A kínai, az orosz, az amcsi? Mások kik lehetnének azok a tőkeerősek? Kik láthatnak abban fantáziát, hogy egy nyersanyag, energia hiányos és ami még van, az is csillagászati drága, nyereséges működést remélhessen?
Válasz erre
0
0
Szerintem
2025. december 20. 10:43
Azzal a háborús hisztéria keltéssel, hogy mindjárt lerohanják őket az oroszok, csak elriasztani sikerül a befektetőket. Nem beszélve a mások javainak szemrebbenés nélküli lenyúlásának szándékairól amiről olyan látványosan értesítették az egész világot.
Válasz erre
0
0
Unknown
2025. december 20. 10:31
Kell a pénz a bankoknak és a Befektetőknek? nem elég amijük van? Persze, hogy nem . Ez a fenntartható fejlődés. A haszoné.
Válasz erre
0
0
Szerintem
2025. december 20. 10:30
"akár 130 milliárd eurónyi magántőkét vonzzon be a gazdaság legérzékenyebb területeire" Aztán ha eszükbe jut lenyúlni azok javait, pénzeit is?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!