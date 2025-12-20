Segélykiáltás Berlinből: Merzék mindent elkövetnek az AfD ellen – a húzással nyerhetnek a magyarok

Németország belátta: közpénzből már nem képes újraindítani az iparát – írja a Financial Times. A berlini kormány ezért elindítja az úgynevezett Németország Alapot (Deutschlandfonds), amelynek célja, hogy akár 130 milliárd eurónyi magántőkét vonzzon be a gazdaság legérzékenyebb területeire. A felismerés gyors reakciókat váltott ki:

amerikai magántőke-befektetők már meg is jelentek Berlinben, jelezve, hogy a német ipar még mindig vonzó lehet, ha az állam hajlandó kockázatot vállalni.

A lépés kimenetelét nemcsak Németországban, hanem Budapesten is fokozott figyelem övezi.