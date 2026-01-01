Ft
infláció tüntetés Irán

Hatalmas tüntetések Iránban – szakadék szélén az iráni gazdaság

2026. január 01. 15:03

A tüntetések elsősorban az infláció miatt robbanttak ki, de egyre több a rezsim ellenes szólam.

2026. január 01. 15:03
null

Iránban a tartós hiperinfláció miatt tiltakozások robbantak ki, amelyek üzletek bezárásához és összecsapásokhoz vezettek a biztonsági erőkkel. Több város is csatlakozott a tiltakozáshoz, gazdasági stabilitást követelve – írja az Euronews. 

Irán-szerte a kereskedők bezárták üzleteiket, és az emberek több városban is tüntettek a rial értékének összeomlása után.

A teheráni kereskedelmi negyedekben az eladók vasárnap kezdték bezárni üzleteiket, amikor a valuta elérte az 1,42 millió rial/dollár árfolyamot, ami a valaha mért legalacsonyabb szint. A tömegek a történelmi Nagy Bazár közelében gyülekeztek.

A tüntetések keddre Iszfahánra, Sirázra, Mashhadra, Kermanshahra és Hamadanra is kiterjedtek. A hatóságok a főváros egyes részein könnygázt vetettek be a gyülekezőkre.

Mohammad Reza Farzin hétfőn lemondott a központi bank elnöki posztjáról, jelentette be az állami televízió. A parlament költségvetési bizottsága egyidejűleg elutasította a kormány márciusban kezdődő pénzügyi évre vonatkozó kiadási javaslatait.

Maszud Peszeskjan elnök szerdán Nasszer Hemmatival váltotta Farzint. Hemmati korábban gazdasági miniszterként szolgált, mielőtt a törvényhozók egy korábbi valutaválság során eltávolították tisztségéből.

Peszeskjan az X közösségi platformon írta, hogy tisztában van a gazdasági nehézségekkel. Kormánya találkozni fog a tüntetők képviselőivel – jelentette ki.

Fatemeh Mohajerani kormány szóvivő nyilvánosan elismerte a tüntetéseket, és kijelentette, hogy a tisztviselők figyelembe fogják venni a kritikus visszajelzéseket.


A Forradalmi Gárda (IRGC) parancsnokai figyelmeztetéseket adtak ki, amelyekben a zavargásokat külföldi befolyású, Irán politikai rendszerét célzó destabilizációs kísérleteknek nevezték.

A harmadik napon egyetemi hallgatók is csatlakoztak a tüntetésekhez, és teheráni és más városok egyetemein is gyűlésekre került sor. Az egyetemi biztonsági szolgálat több teheráni egyetemi hallgatót őrizetbe vett, majd 24 órán belül szabadon engedte őket.

Néhány résztvevő hangot adott támogatásának a monarchia visszaállítására. 

20 tartomány kormányhivatalai szerdán bezártak, hivatalosan a hideg időjárás és az áramhiány miatt. 

A nemzetközi szankciók évek óta korlátozzák Irán gazdaságát, és 2018-ban, miután Washington felmondta a 2015-ös nukleáris megállapodást, még tovább szigorodtak.

Nyitókép: X

In_memoriam_fleto
2026. január 01. 15:39
Majd a BRICS segít nekik :DD
OneiroNauta
2026. január 01. 15:38 Szerkesztve
Nem kellett volna atombomba-programra meg rakétákra költeni az olajpénzt. Az iráni rial kb 15 éve lejtmenetben van, az elmúlt hónapokban meg szabadesésbe kezdett... Ebben persze benne vannak a szankciók is, vastagon. De a legfőbb oka a szinte teljesen elhibázott gazdaságpolitika volt. Ilyen az, amikor fanatikus mullák akarnak közgazdászkodni.
Burg_kastL71-C
2026. január 01. 15:34 Szerkesztve
Az, hogy Izrael ott tevékenykedik a háttérben, az nyilvánvaló, de egy 1,42 millió rial / dolláros inflációhoz már nem nagyon kell szítani a tüzet. Miközben, amit a cikk nem ír, hogy hatalmas aszály sújtja az országot, olyannyira, hogy át szándékoznak költöztetni a fővárosukat egy vízzel jobban ellátható tengerközeli térségbe. Van, lehet bennük egy eredendő zsidógyűlölet, de talán nem kellene szorgalmazni az elpusztításukat azzal a megrogyott háttérrel -- amihez azért hozzásegítették őket -- most meg nem mondom, hogy fél vagy egy negyedórányi rakéta távolságra. Attól függ, hogy normál, vagy hiper. Össze kéne rakniuk az országukat, hogy a népek lenyugodjanak, mert az urándúsító centrifugákból nem fognak jóllakni.
johannluipigus
2026. január 01. 15:20
A szokásos CIA recept.
