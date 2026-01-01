Hatalmas tüntetések Iránban – szakadék szélén az iráni gazdaság

Iránban a tartós hiperinfláció miatt tiltakozások robbantak ki, amelyek üzletek bezárásához és összecsapásokhoz vezettek a biztonsági erőkkel. Több város is csatlakozott a tiltakozáshoz, gazdasági stabilitást követelve – írja az Euronews.

Irán-szerte a kereskedők bezárták üzleteiket, és az emberek több városban is tüntettek a rial értékének összeomlása után.

A teheráni kereskedelmi negyedekben az eladók vasárnap kezdték bezárni üzleteiket, amikor a valuta elérte az 1,42 millió rial/dollár árfolyamot, ami a valaha mért legalacsonyabb szint. A tömegek a történelmi Nagy Bazár közelében gyülekeztek.