Október 23 október október 23. nemzeti ünnep Tisza Magyar Péter Békemenet Fidesz

Óriási blamázs ez Magyar Péternek – újabb látványos erődemonstrációt tartott Orbán és a Fidesz

2025. október 30. 13:25

Október 23-án a Fidesz nyugodtságot és magabiztosságot sugárzott, a legnagyobb ellenzéki párt pedig mindent bevetett, hogy ne látsszon, milyen szervezeti problémákkal és káderhiánnyal küzd. A Tisza Párt elnökének véget nem érő beszédén a formáció összes marketingszakembere sem tudott segíteni.

2025. október 30. 13:25
Krupincza Mariann és Vizvári Soma írása a Mandiner-hetilapban

Idén október 23-án is lement a nap, ami két következménnyel járt. Az első, hogy az elemzők, véleményvezérek és politikusok vitába fogtak arról, kié 1956 igazi szelleme, ki „nyerte” az ünnepet, és mindez mit jelent a 2026-os választásra nézve. A második pedig, hogy egyes, önmagukat függetlennek beállító újságírók úgy látták, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke lett a Hősök tere legnagyobb fényforrása. E két dolog összefügg, de erről később. Először azt vizsgáljuk meg, hogyan mutatott a kormánypártok tábora, aztán rátérünk arra, miért forgott kockán a Tisza léte, majd pedig arra, hogy mi volt a szerepük a mellékutcáknak Magyar Péter beszéde alatt.

CZEGLÉDI Zsolt
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Nem igazolódott a szétesett jobboldal históriája

Ez volt minden idők legnagyobb Békemenete – írták, nyilatkozták több helyen a Fidesz–KDNP politikusai, köztük a miniszterelnök is. A bő egy évtizedes, időről időre visszatérő rendezvény, amely a kormány melletti kiállást és a nyugodt erőt van hivatva felmutatni, minden alkalommal tekintélyes tömegeket mozgat meg, de ezúttal kiemelkedően sokan vettek részt rajta. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője előzetesen úgy vélekedett, a mostani azért lesz minden idők legnagyobb Békemenete, mert Magyar Péter személyisége és stílusa mozgósítja a kormányoldalt. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója a Mandiner Mesterterv című műsorában rámutatott, hogy 

egyes kimutatások szerint kétszer annyian voltak a mostani Békemeneten, mint az előzőn.

Az mindenesetre biztos, hogy a Tiszának rendre jelentős előnyt és a Fidesz bezuhanását kimutató közvélemény-kutatások nem igazolódtak. Október 23-án a kormánypárti tábor megmutatta, hogy továbbra is egyben van, és magabiztosan várja a 2026-os választást.

Érdemes kiemelni még valamit a Fidesz megemlékezésével kapcsolatban. Bizonyos körökben minden nemzeti ünnepen kötelező elmondani azt az értelmiségi panaszt, hogy egyik oldalon sem a valódi hősökről szól a rendezvény, vagy arról, hogy mi történt régen – mintha a történelmi események csak lebegnének önmagukban, nem érintkezve semmivel, ami utánuk következett; egy politikusnak ellenben az lenne a dolga, hogy egy nemzeti ünnep jelenkori relevanciáját megtalálja, a nép meg majd eldönti, hogy igaza van-e. A kormányoldal szempontjából idén nem érhette szó a ház elejét, hiszen Orbán Viktor beszéde előtt több 1956-os hazafi személyesen üdvözölte a színpadról a megemlékezőket. A fentebb említett értelmiségi toposz ettől függetlenül a szokásos körökben idén is megjelent.

