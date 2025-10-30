Óriási blamázs ez Magyar Péternek – újabb látványos erődemonstrációt tartott Orbán és a Fidesz

Krupincza Mariann és Vizvári Soma írása a Mandiner-hetilapban

Idén október 23-án is lement a nap, ami két következménnyel járt. Az első, hogy az elemzők, véleményvezérek és politikusok vitába fogtak arról, kié 1956 igazi szelleme, ki „nyerte” az ünnepet, és mindez mit jelent a 2026-os választásra nézve. A második pedig, hogy egyes, önmagukat függetlennek beállító újságírók úgy látták, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke lett a Hősök tere legnagyobb fényforrása. E két dolog összefügg, de erről később. Először azt vizsgáljuk meg, hogyan mutatott a kormánypártok tábora, aztán rátérünk arra, miért forgott kockán a Tisza léte, majd pedig arra, hogy mi volt a szerepük a mellékutcáknak Magyar Péter beszéde alatt.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Nem igazolódott a szétesett jobboldal históriája

Ez volt minden idők legnagyobb Békemenete – írták, nyilatkozták több helyen a Fidesz–KDNP politikusai, köztük a miniszterelnök is. A bő egy évtizedes, időről időre visszatérő rendezvény, amely a kormány melletti kiállást és a nyugodt erőt van hivatva felmutatni, minden alkalommal tekintélyes tömegeket mozgat meg, de ezúttal kiemelkedően sokan vettek részt rajta. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője előzetesen úgy vélekedett, a mostani azért lesz minden idők legnagyobb Békemenete, mert Magyar Péter személyisége és stílusa mozgósítja a kormányoldalt. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója a Mandiner Mesterterv című műsorában rámutatott, hogy