NAV édesanya kedvezmény gyermek

Ezrek fizetnek majd kevesebb adót: itt vannak a részletek háromgyerekes anyukák szja-mentességéről

2025. szeptember 17. 12:46

Október 1-től egy fontos változás lép életbe: a három vagy több gyermeket nevelő édesanyák teljesen mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól.

2025. szeptember 17. 12:46
null

A három gyermeket nevelő anyáknak október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a törvényben meghatározott, munkával megszerzett jövedelmeik – így például a munkabér – után.

Az a háromgyermekes anya, aki már az októberi fizetését is szja-mentesen szeretné megkapni, válassza a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazását (ONYA);

az adóelőleg-nyilatkozat október 1-től a legegyszerűbben ezen keresztül adható be – hívta fel a figyelmet keddi közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A kedvezményre minden édesanya jogosult, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három olyan gyermeket nevel, akik után családi pótlékra jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt. A kedvezmény tehát nemcsak a jelenlegi, hanem a korábbi jogosultság alapján, akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető, emelte ki a hatóság.

A kedvezmény a törvényben meghatározott, munkával szerzett jövedelmekre, így a munkabérre, a vállalkozói kivétre, a megbízási szerződéssel vagy őstermelői tevékenységgel szerzett jövedelemre is érvényesíthető. 

A háromgyerekes édesanyák keresete teljes egészében mentesül az szja alól

 – hangsúlyozta a NAV.

A közlemény kitér arra is, hogy a háromgyerekes anyák kedvezménye minden más kedvezményt megelőz, először ezt kell érvényesíteni az adóalapból. Ha a szülők jelenleg jogosultak három gyerek után családi pótlékra, akkor havonta 990 000 forint családi kedvezményt is érvényesíthetnek, ami 148 500 forint megtakarítást jelenthet. A szülők az őket megillető családi kedvezményből azt az összeget, amit az összevont adóalapba tartozó jövedelmükből nem tudnak igénybe venni, családi járulékkedvezményként is érvényesíthetik.

Aki a kedvezményt már év közben igénybe szeretné venni, új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadnia a munkáltatójának, kifizetőjének. Ezt legegyszerűbben a NAV online nyomtatványkitöltőjében, az ONYA-ban teheti meg 2025. október 1-től, így a kedvezmény már a novemberben utalt októberi fizetésben érvényesül. 

Természetesen a kedvezmény a jövő évi szja-bevallásban egy összegben is érvényesíthető.

A hatóság bejelentette azt is, hogy most keddtől már elérhető a NAV – legújabb szja-kedvezménnyel kibővült – „https://nav.gov.hu/pfile/file?path=/ugyfeliranytu/nezzen-utana/inf_fuz/2025/73.-Szja-adoalap-kedvezmenyek-2025.-09.16” című, 73. számú információs füzete, amelyben már a három gyermeket nevelő anyák kedvezményéről is megtalálható minden fontos információ.

(MTI)

Nyitókép: Lionel BONAVENTURE / AFP

***

 

