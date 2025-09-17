Ezrek fizetnek majd kevesebb adót: itt vannak a részletek háromgyerekes anyukák szja-mentességéről

A kedvezmény a törvényben meghatározott, munkával szerzett jövedelmekre, így a munkabérre, a vállalkozói kivétre, a megbízási szerződéssel vagy őstermelői tevékenységgel szerzett jövedelemre is érvényesíthető.

A háromgyerekes édesanyák keresete teljes egészében mentesül az szja alól

– hangsúlyozta a NAV.

A közlemény kitér arra is, hogy a háromgyerekes anyák kedvezménye minden más kedvezményt megelőz, először ezt kell érvényesíteni az adóalapból. Ha a szülők jelenleg jogosultak három gyerek után családi pótlékra, akkor havonta 990 000 forint családi kedvezményt is érvényesíthetnek, ami 148 500 forint megtakarítást jelenthet. A szülők az őket megillető családi kedvezményből azt az összeget, amit az összevont adóalapba tartozó jövedelmükből nem tudnak igénybe venni, családi járulékkedvezményként is érvényesíthetik.

Aki a kedvezményt már év közben igénybe szeretné venni, új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadnia a munkáltatójának, kifizetőjének. Ezt legegyszerűbben a NAV online nyomtatványkitöltőjében, az ONYA-ban teheti meg 2025. október 1-től, így a kedvezmény már a novemberben utalt októberi fizetésben érvényesül.