Menczer Tamás mindenkit emlékeztetett a Tisza botrányos tervére: Magyar Péterék súlyos adóemelésre készülnek

Én csak kérdezek, Ruszin-Szendi Úr! Ne lőjön, nem akarok meghalni!
Amikor a politikusok pisztollyal mászkálnak a rendezvényeken és fellöknek minket a kérdéseink miatt, akkor elgondolkodik az ember, hogy feladja a riporteri munkát. Móna Márk írása.
A Tisza Párt akár 33 százalékra is emelheti a magyar emberek adóját.
„Tarr Zoltán maga mondta el, hogy a választás után mindent lehet” – idézte fel Tisza Párt elnökhelyettesének botrányos kijelentését Facebook-videójában Menczer Tamás.
Kiemelte azt is, hogy vészjósló az, hogy még mindig nem tudjuk mi is az a „minden”, amit a győzelem után lehet, de valószínűleg köze lehet e bevezetésre szánt Tisza-adóhoz.
Ismeretes ugyanis, hogy a Tisza Párt akár 33 százalékra is emelheti a magyar emberek adóját. Ezzel négymillió embernek, tehát mindenkinek, aki havi 400 ezer forint felett keres, csökkenne a nettó keresete.
„Erről mindenkinek tudnia kell” – emelte ki a Fidesz kommunikációs igazgatója. Ennek érdekében a Fidesz szórólapok kiosztásába kezdett, amelyek segítségével mindenki tájékozódhat a Tisza tervéről.
