Ft
Ft
24°C
14°C
Ft
Ft
24°C
14°C
09. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Menczer Tamás Magyar Péterék Tisza Pár Tisza-adó Fidesz

Menczer Tamás mindenkit emlékeztetett a Tisza botrányos tervére: Magyar Péterék súlyos adóemelésre készülnek

2025. szeptember 17. 12:15

A Tisza Párt akár 33 százalékra is emelheti a magyar emberek adóját.

2025. szeptember 17. 12:15
null

„Tarr Zoltán maga mondta el, hogy a választás után mindent lehet” – idézte fel  Tisza Párt elnökhelyettesének botrányos kijelentését Facebook-videójában Menczer Tamás.

Kiemelte azt is, hogy vészjósló az, hogy még mindig nem tudjuk mi is az a „minden”, amit a győzelem után lehet, de valószínűleg köze lehet e bevezetésre szánt Tisza-adóhoz.

Ismeretes ugyanis, hogy a Tisza Párt akár 33 százalékra is emelheti a magyar emberek adóját. Ezzel négymillió embernek, tehát mindenkinek, aki havi 400 ezer forint felett keres, csökkenne a nettó keresete.

„Erről mindenkinek tudnia kell” – emelte ki a Fidesz kommunikációs igazgatója. Ennek érdekében a Fidesz szórólapok kiosztásába kezdett, amelyek segítségével mindenki tájékozódhat a Tisza tervéről.

Nyitókép: Hegedüs Róbert / MTI

***

Itt azonnal megtudhatja, mennyivel keresne kevesebbet, ha bevezetésre kerülne a Tisza-adó:

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. szeptember 17. 12:33
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!