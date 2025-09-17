Menczer Tamás mindenkit emlékeztetett a Tisza botrányos tervére: Magyar Péterék súlyos adóemelésre készülnek

„Tarr Zoltán maga mondta el, hogy a választás után mindent lehet” – idézte fel Tisza Párt elnökhelyettesének botrányos kijelentését Facebook-videójában Menczer Tamás.

Kiemelte azt is, hogy vészjósló az, hogy még mindig nem tudjuk mi is az a „minden”, amit a győzelem után lehet, de valószínűleg köze lehet e bevezetésre szánt Tisza-adóhoz.

Ismeretes ugyanis, hogy a Tisza Párt akár 33 százalékra is emelheti a magyar emberek adóját. Ezzel négymillió embernek, tehát mindenkinek, aki havi 400 ezer forint felett keres, csökkenne a nettó keresete.

„Erről mindenkinek tudnia kell” – emelte ki a Fidesz kommunikációs igazgatója. Ennek érdekében a Fidesz szórólapok kiosztásába kezdett, amelyek segítségével mindenki tájékozódhat a Tisza tervéről.