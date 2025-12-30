Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Japán Kína Tajvan

Elrettentésre játszanak: egy apró japán sziget került a kínai–japán feszültség központjába

2025. december 30. 12:00

Ha Kína akciót indítana Tajvan ellen, Japán elkerülhetetlenül belesodródna a konfliktusba.

2025. december 30. 12:00
null

Jonaguni egy japán katonai előőrs, amely Tajvantól körülbelül 112 kilométerre keletre található, az úgynevezett „első szigetlánc” mentén fekszik, amely egy stratégiai szigetív, amelyet a kínai haditengerészet terjeszkedésének megakadályozására használnak. Mivel Kína és Japán között jelentősen nőtt a feszültség a japán miniszterelnök Tajvan támogatására vonatkozó nyilatkozata miatt, a sziget mintegy 1600 másik lakója a gyorsan eszkalálódó vita frontvonalában találta magát.

„Nem akarom, hogy az emberek áldozatul essenek”mondta egy helyi lakos a New York Times riporterének. 

Szeretném látni, ahogy a szeder pirosra érik és a liliomok virágoznak. Csak egy átlagos életet szeretnék.”

Az Okinawa prefektúrához tartozó Jonaguni évtizedek óta a Kelet-kínai-tenger varázslatos oázisa, ahol vadlovak, pörölycápák és egy tengeri sziklaalakzat található, amelyet egyesek egy elveszett civilizáció romjainak tartanak.

Az elmúlt évtizedben azonban a japán kormány több tízmillió dollárt fektetett be, hogy Jonagunit katonai erődítménnyé alakítsa, és így ellensúlyozza a kínai katonai agressziót. A szigetre katonákat, radartornyokat és lőszerraktárakat telepítettek. 

A japán és amerikai katonai erők így megakadályozhatják, hogy a kínai hadihajók konfliktus esetén keletebbre, a nyílt csendes-óceáni vizekre jussanak.

A szigeten három apró település, egy kis repülőtér és körülbelül 230 katona állomásozik. Kína november eleje óta bünteti Japánt, miután a japán miniszterelnök kijelentette, hogy országa katonai beavatkozásra készen áll, ha Kína megtámadja Tajvant. A kínai kormány megtorlási hullámot indított, visszatartva a turistákat Japánból, és fokozva a légi és tengeri őrjáratokat, többek között Okinawa környékén. 

Kína kedden katonai gyakorlatokat tervez Tajvan környékén – a haditengerészet és a légierő erejének demonstrálása céljából –, többek között a kis sziget közelében.

Jonaguni kiválóan illusztrálja, hogy Japán biztonsága szorosan összefügg Tajvanéval. 

Egy kínai támadás Tajvan ellen veszélyeztetné Japán hozzáférését a fontos tengeri útvonalakhoz, és sebezhetővé tenné a távoli Okinawa-szigeteket. 

Japán védelmi minisztere, Shinjiro Koizumi, nemrégiben látogatást tett a szigeten, ahol részletesen ismertette azt a tervét, hogy közepes hatótávolságú légvédelmi rakétákat telepítenek oda, hogy elrettentsék a „fegyveres támadást országunk ellen”. A lépés része a japán hadsereg, az úgynevezett Önvédelmi Erők szélesebb körű erőfeszítéseinek, amelyek célja Okinawa szigeteinek megerősítése Kína ellensúlyaként. Takaichi miniszterelnök, aki Kína-kritikus álláspontot képvisel, kijelentette, hogy a terveknél két évvel korábban, jövő tavaszra 2 százalékra emeli Japán katonai kiadásait a bruttó hazai termék arányában.

Kína „rendkívül veszélyesnek” nevezte a Jonagunira rakéták telepítésére vonatkozó tervet, és azzal vádolta Japánt, hogy „katonai konfrontációt provokál”. A kínai hadsereg nemrég drónokat repített a sziget közelében, hogy kifejezze nemtetszését.

A lakosok a New York Times tudósítójának elmondták, hogy megpróbálták figyelmen kívül hagyni a feszültségeket és néhányan dacosan kijelentették, hogy akkor sem hagynák el a szigetet, ha Kína támadást indítana Tajvan ellen.

Sok lakos elutasította azt az elképzelést, hogy válság állna küszöbön, és a médiát okolta a feszültségért.

Nyitókép: Philip FONG / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 6 komment

Sorrend:
neszteklipschik
•••
2025. december 30. 12:52 Szerkesztve
Nem érthető, hogy Japán mit dumál, mikor NEM ISMERI EL szuverén országnak a tajvani szigeten lévő "Kínai Köztársaságot". Ameddig pedig nem ismeri el, addig a tajvani sziget kínai belügy. Más országok belügyeibe meg nem szokás beleavatkozni, pléne olyan történelmi örökséggel nem, mint amilyen Japánnak van Kína irányában...
Válasz erre
0
0
patópál
2025. december 30. 12:31
"Jonaguni kiválóan illusztrálja, hogy Japán biztonsága szorosan összefügg Tajvanéval." Már miért függene? Ha Japán malmozik, míg Kis-Kína és Nagy-Kína háborúzik, akkor mi van? Beesik az eső? A tengeri útvonalakról szóló ócska duma még viccesebb, miért akarna valaki pont egy konfliktuszónában hajózni, mikor Tajvan megkerülhető délről? A New York Times háborús propagandájának inkább az lesz a kulcsa, hogy Okinawa 1945 óta amerikai katonai megszállás alatt van, és a japánokat be akarják hajtani a húsdarálóba maguk helyett, ahogy az ukránokkal is tették - mert ahhoz már gyávák, hogy egy másik szuperhatalommal közvetlenül háborúzzanak. Inkább dögöljön meg más.
Válasz erre
1
0
tasijani22000
•••
2025. december 30. 12:11 Szerkesztve
Másfelől viszont, az hogy Tajvan lakossága a következő választásokon úgy döntene, hogy a Kínához való csatlakozást támogató pártokat választja, az ugye alapból nem történhetne meg, HISZEN ALAPÉRTELMEZETT hogy olyan pártok NEM LÉTEZHETNEK! Ugyanúgy nem lehetséges, mint a demokráCIA azon további Mennyországaiban sem, mint például Ukrajna vagy Moldova, hogy oroszbarát pártokra szavazzon a nép, hiszen a demokráCIA nyugati felfogása szerint a "gonosz" eleve nem opció, hiszen csak a cionáci világuralom lehet az egyedüli áldott, ahogy a Zisten IS megmondta 3000 éve!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!