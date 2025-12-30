Elrettentésre játszanak: egy apró japán sziget került a kínai–japán feszültség központjába

Jonaguni egy japán katonai előőrs, amely Tajvantól körülbelül 112 kilométerre keletre található, az úgynevezett „első szigetlánc” mentén fekszik, amely egy stratégiai szigetív, amelyet a kínai haditengerészet terjeszkedésének megakadályozására használnak. Mivel Kína és Japán között jelentősen nőtt a feszültség a japán miniszterelnök Tajvan támogatására vonatkozó nyilatkozata miatt, a sziget mintegy 1600 másik lakója a gyorsan eszkalálódó vita frontvonalában találta magát.

„Nem akarom, hogy az emberek áldozatul essenek” – mondta egy helyi lakos a New York Times riporterének.