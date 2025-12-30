Elrettentésre játszanak: egy apró japán sziget került a kínai–japán feszültség központjába

Nekiesett Trumpnak Kína Tajvan miatt, soha nem látott hadgyakorlat indult – Oroszország is beszállna
Aggódhat Japán is.
Ha Kína akciót indítana Tajvan ellen, Japán elkerülhetetlenül belesodródna a konfliktusba.
Jonaguni egy japán katonai előőrs, amely Tajvantól körülbelül 112 kilométerre keletre található, az úgynevezett „első szigetlánc” mentén fekszik, amely egy stratégiai szigetív, amelyet a kínai haditengerészet terjeszkedésének megakadályozására használnak. Mivel Kína és Japán között jelentősen nőtt a feszültség a japán miniszterelnök Tajvan támogatására vonatkozó nyilatkozata miatt, a sziget mintegy 1600 másik lakója a gyorsan eszkalálódó vita frontvonalában találta magát.
„Nem akarom, hogy az emberek áldozatul essenek” – mondta egy helyi lakos a New York Times riporterének.
Szeretném látni, ahogy a szeder pirosra érik és a liliomok virágoznak. Csak egy átlagos életet szeretnék.”
Az Okinawa prefektúrához tartozó Jonaguni évtizedek óta a Kelet-kínai-tenger varázslatos oázisa, ahol vadlovak, pörölycápák és egy tengeri sziklaalakzat található, amelyet egyesek egy elveszett civilizáció romjainak tartanak.
Az elmúlt évtizedben azonban a japán kormány több tízmillió dollárt fektetett be, hogy Jonagunit katonai erődítménnyé alakítsa, és így ellensúlyozza a kínai katonai agressziót. A szigetre katonákat, radartornyokat és lőszerraktárakat telepítettek.
A japán és amerikai katonai erők így megakadályozhatják, hogy a kínai hadihajók konfliktus esetén keletebbre, a nyílt csendes-óceáni vizekre jussanak.
A szigeten három apró település, egy kis repülőtér és körülbelül 230 katona állomásozik. Kína november eleje óta bünteti Japánt, miután a japán miniszterelnök kijelentette, hogy országa katonai beavatkozásra készen áll, ha Kína megtámadja Tajvant. A kínai kormány megtorlási hullámot indított, visszatartva a turistákat Japánból, és fokozva a légi és tengeri őrjáratokat, többek között Okinawa környékén.
Kína kedden katonai gyakorlatokat tervez Tajvan környékén – a haditengerészet és a légierő erejének demonstrálása céljából –, többek között a kis sziget közelében.
Jonaguni kiválóan illusztrálja, hogy Japán biztonsága szorosan összefügg Tajvanéval.
Egy kínai támadás Tajvan ellen veszélyeztetné Japán hozzáférését a fontos tengeri útvonalakhoz, és sebezhetővé tenné a távoli Okinawa-szigeteket.
Japán védelmi minisztere, Shinjiro Koizumi, nemrégiben látogatást tett a szigeten, ahol részletesen ismertette azt a tervét, hogy közepes hatótávolságú légvédelmi rakétákat telepítenek oda, hogy elrettentsék a „fegyveres támadást országunk ellen”. A lépés része a japán hadsereg, az úgynevezett Önvédelmi Erők szélesebb körű erőfeszítéseinek, amelyek célja Okinawa szigeteinek megerősítése Kína ellensúlyaként. Takaichi miniszterelnök, aki Kína-kritikus álláspontot képvisel, kijelentette, hogy a terveknél két évvel korábban, jövő tavaszra 2 százalékra emeli Japán katonai kiadásait a bruttó hazai termék arányában.
Kína „rendkívül veszélyesnek” nevezte a Jonagunira rakéták telepítésére vonatkozó tervet, és azzal vádolta Japánt, hogy „katonai konfrontációt provokál”. A kínai hadsereg nemrég drónokat repített a sziget közelében, hogy kifejezze nemtetszését.
A lakosok a New York Times tudósítójának elmondták, hogy megpróbálták figyelmen kívül hagyni a feszültségeket és néhányan dacosan kijelentették, hogy akkor sem hagynák el a szigetet, ha Kína támadást indítana Tajvan ellen.
Sok lakos elutasította azt az elképzelést, hogy válság állna küszöbön, és a médiát okolta a feszültségért.
