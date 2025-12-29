Nekiesett Trumpnak Kína Tajvan miatt, soha nem látott hadgyakorlat indult – Oroszország is beszállna

Nem számít kongresszusi akadályokra Kína sem. A Népköztársaság december 26-ával léptette életbe ellenintézkedéseit, melyek keretében szankciókat vetett ki a tranzakcióban érintett összes amerikai hadiipari vállalatra (köztük a Boeingre, a Northrop Gummanra, a Teal Drones-ra és a Reconcraftra). Esetlegesen Kínában tartott vagyonukat befagyasztják, a velük való üzletkötést minden kínai természetes és jogi személynek megtiltják, a vállalatok vezetőinek pedig tilos lesz Kína területére lépniük, ideértve Hongkongot és Makaót is.

Guo Csia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője hangsúlyozta, hogy az amerikai intézkedés „súlyosan rossz üzenetet küld a tajvani függetlenségi szeparatistáknak”. Leszögezte: „a tajvani függetlenség és az öbölbeli béke olyannyira összeegyeztethetetlen egymással, mint a tűz és a víz”,

s „mindegy, milyen fejlett fegyvereket adnak el Tajvannak, ez nem fogja visszafordítani Kína újraegyesítésének elkerülhetetlenségét”. December 18-án a kínai Államtanács Tajvani Ügyek Irodájának szóvivője, Zsang Han is nyilatkozott. Ő úgy fogalmazott: a DPP vezette kormány „puskaporos hordóvá” és „lőszerlerakattá” változtatja Tajvant, az állampolgárokat pedig a tajvani függetlenség érdekében „ágyútöltelékként” használná – a párt tehát „a béke megzavarója”, „bajkeverő” és „háborúszító”. „Az emberek Tajvan minden szegletében ráébrednek majd a DPP-s kormány azon szándékára, hogy elárulják Tajvant és háborút provokáljanak ki” – fogalmazott Zsang.

Háborúba menne-e Tajvanért Oroszország?

Újdonság, hogy az egyre feszültebb helyzetben Oroszország a szokottnál egyértelműbb Kína-párti üzenetet küldött, és kilátásba helyezte azt is, hogy a tajvani helyzet eszkalációja esetén kész volna akár katonai beavatkozásra. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a TASzSz hírügynökségnek adott interjújában ismertette az eddigi orosz álláspontot – Tajvan Kína elválaszthatatlan része, a Népköztársaság belügye, melynek megoldására Pekingnek minden joga megvan –, majd hozzátette: „Ami a Tajvani-öbölben a helyzet esetleges eszkalációját illeti, az ilyen helyzetekben teendők rendje szerepel a Kínai Népköztársasággal a jószomszédi viszonyról, barátságról és együttműködésről szóló, 2001. július 16-i, a kétoldalú kapcsolatokat megalapozó szerződésben.