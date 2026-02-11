Ezt elbaltázta Von der Leyen: Kína egyértelműen Magyarország mellett tette le a garast (VIDEÓ)

s ez világosan mutatja azt a jelentőséget, amit Kína tulajdonít Magyarország és Kína együttműködésének.

Amikor legutóbb itt járt a kínai elnök, akkor egy minden körülményekre kiterjedő, átfogó stratégiai partnerségről szóló megállapodást kötöttek, és ebből Magyarország, illetve a magyar gazdaság, továbbá a magyar családok is sokat profitáltak – írta.

„Fontos, hogy a kínaiak is a béketábort erősítik, a kínaiakkal együtt vagyunk tagjai a Béke Barátai csoportnak. Nagyra becsüljük Kína békeerőfeszítéseit, és közösen küzdünk azért, hogy a szomszédunkban, Ukrajnában végre béke legyen” – fogalmazott Szijjártó Péter.