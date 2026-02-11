Ezt elbaltázta Von der Leyen: Kína egyértelműen Magyarország mellett tette le a garast (VIDEÓ)

Téphetik a hajukat Brüsszelben: mindenkit zsákutcába vittek, egyedül Orbán tudott nemet mondani nekik (VIDEÓ)
Bemutatták a szörnyű valóságot.
Magyarország az első európai ország, amelyet meglátogat 2026-ban Kína külügyminisztere.
A mai napon Budapestre látogat Wang Yi, Kína külügyminisztere – közölte a külgazdasági és külügyminiszter szerdán az MTI-vel.
A tárca által eljuttatott közleményben Szijjártó Péter a barátjának nevezte Wang Yi-t,
megjegyezve, ez már a 24. alkalom lesz, hogy személyesen találkoznak az elmúlt 11 és fél esztendő során; ez a kínai külügyminiszter idei első európai látogatása. Hozzátette, Magyarország tehát az első európai ország, amelyet Wang Yi a 2026-os esztendőben meglátogat,
s ez világosan mutatja azt a jelentőséget, amit Kína tulajdonít Magyarország és Kína együttműködésének.
Amikor legutóbb itt járt a kínai elnök, akkor egy minden körülményekre kiterjedő, átfogó stratégiai partnerségről szóló megállapodást kötöttek, és ebből Magyarország, illetve a magyar gazdaság, továbbá a magyar családok is sokat profitáltak – írta.
„Fontos, hogy a kínaiak is a béketábort erősítik, a kínaiakkal együtt vagyunk tagjai a Béke Barátai csoportnak. Nagyra becsüljük Kína békeerőfeszítéseit, és közösen küzdünk azért, hogy a szomszédunkban, Ukrajnában végre béke legyen” – fogalmazott Szijjártó Péter.
Ezt is ajánljuk a témában
Bemutatták a szörnyű valóságot.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
(MTI)
Nyitókép: Facebook / Szijjártó Péter