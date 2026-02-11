Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Brüsszel Magyarország Ukrajna Kína Szijjártó Péter Európai Unió

Ezt elbaltázta Von der Leyen: Kína egyértelműen Magyarország mellett tette le a garast (VIDEÓ)

2026. február 11. 20:55

Magyarország az első európai ország, amelyet meglátogat 2026-ban Kína külügyminisztere.

2026. február 11. 20:55
null

A mai napon Budapestre látogat Wang Yi, Kína külügyminisztere – közölte a külgazdasági és külügyminiszter szerdán az MTI-vel.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

A tárca által eljuttatott közleményben Szijjártó Péter a barátjának nevezte Wang Yi-t,

megjegyezve, ez már a 24. alkalom lesz, hogy személyesen találkoznak az elmúlt 11 és fél esztendő során; ez a kínai külügyminiszter idei első európai látogatása. Hozzátette, Magyarország tehát az első európai ország, amelyet Wang Yi a 2026-os esztendőben meglátogat,

s ez világosan mutatja azt a jelentőséget, amit Kína tulajdonít Magyarország és Kína együttműködésének.

Amikor legutóbb itt járt a kínai elnök, akkor egy minden körülményekre kiterjedő, átfogó stratégiai partnerségről szóló megállapodást kötöttek, és ebből Magyarország, illetve a magyar gazdaság, továbbá a magyar családok is sokat profitáltak – írta.

„Fontos, hogy a kínaiak is a béketábort erősítik, a kínaiakkal együtt vagyunk tagjai a Béke Barátai csoportnak. Nagyra becsüljük Kína békeerőfeszítéseit, és közösen küzdünk azért, hogy a szomszédunkban, Ukrajnában végre béke legyen” fogalmazott Szijjártó Péter.

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételt itt tudja megtekinteni:

(MTI)

Nyitókép: Facebook / Szijjártó Péter

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
2026. február 11. 22:05
Mindez nagyon szep, de az EU csidipi nott 2025ben (is) a magyar meg nem. Kit erdekel a tobbi rizsa ?
Válasz erre
0
2
canadian-deplorable
2026. február 11. 21:18
Hát erre inkább nem lennék kimondottan büszke. Kína a mostani kommunista szuperhatalom. Egy párt rendszer, az országot a kommunista párt vezeti, más párt nem létezhet, szabad választások nincsenek, az orwelli "társadalmi hitelrendszer" van érvényben, szörnyű elnyomás, keresztény üldözés, kisebbségek elnyomása, koncentrációs táborok. Aki ezt szereti, azzal súlyos problémák vannak.
Válasz erre
0
6
lendvaiildiko
•••
2026. február 11. 21:03 Szerkesztve
Urzulának egy kis lecke: youtube.com/watch?v=4EmsMNQl7V0&t=281s Margaret Thatcher leghíresebb beszéde: No, no, no Thatcher a beszédben határozottan elutasította Jacques Delors, az Európai Bizottság akkori elnökének javaslatait, amelyek az EK intézményeinek megerősítését és a tagállamok szuverenitásának további átadását célozták. A miniszterelnök szerint ezek a törekvések veszélyeztették volna az Egyesült Királyság önállóságát. A híres háromszoros „No. No. No.” válasza arra irányult, hogy a brit parlamentnek nem szabad elfogadnia az Európai Bizottság által javasolt irányt.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!