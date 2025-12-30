„Selyemmajom Messiásúr egy néhány évvel ezelőtti interjúrészlettel igazolja, hogy Varga Judit remekül érezte magát a házasságukban. Nos, akkor a Diákhitel Központ Zrt. volt vezérigazgatójának nem is olyan régi interjúiból olyasmik derülnek ki, mint hogy 1) sosem volt még olyan jó fiatalnak lenni Magyarországon, mint ma, 2) ő biztosan nem lesz politikus, ez egy rossz vicc, 3) Orbán Viktor fantasztikus, a Fidesz naprendszerében a Nap, 4) biztos, hogy nem megy ki európai parlamenti képviselőnek, és a sor folytatható ad infinitum. A track recordot elnézve nem az a kérdés, Selyemmajom Messiásúr miben hazudott, hanem hogy miben mondott igazat.

Ezen túl egy további probléma az, ami nyílt titok volt, hogy Selyemmajom Messiásúr állandó és agresszív fontoskodással töltötte kivételesen gazdag szabadidejét (a NER-es felügyelőbizottsági vezetői és egyéb pozik meglehetősen hatékony órabérben működtek, tehát nagyon ráért), azaz a volt igazságügyi miniszter kollégáinak is állandóan a nyakára járt és utasításokat adott nekik a legapróbb szósölmédia-mikromenedzsment ügyekben.