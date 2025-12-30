Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Mindez lehet, hogy puszta szóbeszéd, pletyka, alaptalan vádaskodás.
„Selyemmajom Messiásúr egy néhány évvel ezelőtti interjúrészlettel igazolja, hogy Varga Judit remekül érezte magát a házasságukban. Nos, akkor a Diákhitel Központ Zrt. volt vezérigazgatójának nem is olyan régi interjúiból olyasmik derülnek ki, mint hogy 1) sosem volt még olyan jó fiatalnak lenni Magyarországon, mint ma, 2) ő biztosan nem lesz politikus, ez egy rossz vicc, 3) Orbán Viktor fantasztikus, a Fidesz naprendszerében a Nap, 4) biztos, hogy nem megy ki európai parlamenti képviselőnek, és a sor folytatható ad infinitum. A track recordot elnézve nem az a kérdés, Selyemmajom Messiásúr miben hazudott, hanem hogy miben mondott igazat.
Ezen túl egy további probléma az, ami nyílt titok volt, hogy Selyemmajom Messiásúr állandó és agresszív fontoskodással töltötte kivételesen gazdag szabadidejét (a NER-es felügyelőbizottsági vezetői és egyéb pozik meglehetősen hatékony órabérben működtek, tehát nagyon ráért), azaz a volt igazságügyi miniszter kollégáinak is állandóan a nyakára járt és utasításokat adott nekik a legapróbb szósölmédia-mikromenedzsment ügyekben.
Így elég komoly esélye van annak, hogy az enmaga védelmében felhozott idézetnek elejétől a végéig ő maga (én, én, ÉÉÉÉÉÉÉNNNN!) a szerzője, vagyis ismét hivatkozhatott saját magára, akit a világon a legjobban szeret. Varga Juditnak az vethető a szemére, hogy nem vetett gátat a két lábon járó gátlástalanságnak, és hagyta, hogy állandóan »intézkedjen« – ahogy nyilvánvalóan ráhagyta a leadott szövegeket meg a fényképeket is, amiket szintén ő válogatott ki, így a minisztériumi alkalmazottak által elszenvedett hétköznapi terrorból néhány szerkesztőség is kaphatott ízelítőt.
Mindez lehet, hogy puszta szóbeszéd, pletyka, alaptalan vádaskodás, és a volt kollégák mind hazudtak, akárcsak a rendőri jelentések meg az aláírások a brüsszeli papirosokon. És nyilvánvalóan a fentieknek lenne valami nyoma, például Selyemmajom Messiásúr boldog-boldogtalan falára odajárna őrjöngeni, amikor nincs éppen feltétel nélkül imádva.”
Nyitókép: Facebook