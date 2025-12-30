Ft
Ft
1°C
-2°C
Ft
Ft
1°C
-2°C
12. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
varga judit diákhitel központ zrt selyemmajom messiásúr fidesz orbán viktor

Selyemmajom Messiásúr egy néhány évvel ezelőtti interjúrészlettel igazolja, hogy Varga Judit remekül érezte magát a házasságukban

2025. december 30. 12:27

Mindez lehet, hogy puszta szóbeszéd, pletyka, alaptalan vádaskodás.

2025. december 30. 12:27
null
Megadja Gábor
Megadja Gábor
Facebook

„Selyemmajom Messiásúr egy néhány évvel ezelőtti interjúrészlettel igazolja, hogy Varga Judit remekül érezte magát a házasságukban. Nos, akkor a Diákhitel Központ Zrt. volt vezérigazgatójának nem is olyan régi interjúiból olyasmik derülnek ki, mint hogy 1) sosem volt még olyan jó fiatalnak lenni Magyarországon, mint ma, 2) ő biztosan nem lesz politikus, ez egy rossz vicc, 3) Orbán Viktor fantasztikus, a Fidesz naprendszerében a Nap, 4) biztos, hogy nem megy ki európai parlamenti képviselőnek, és a sor folytatható ad infinitum. A track recordot elnézve nem az a kérdés, Selyemmajom Messiásúr miben hazudott, hanem hogy miben mondott igazat. 

Ezen túl egy további probléma az, ami nyílt titok volt, hogy Selyemmajom Messiásúr állandó és agresszív fontoskodással töltötte kivételesen gazdag szabadidejét (a NER-es felügyelőbizottsági vezetői és egyéb pozik meglehetősen hatékony órabérben működtek, tehát nagyon ráért), azaz a volt igazságügyi miniszter kollégáinak is állandóan a nyakára járt és utasításokat adott nekik a legapróbb szósölmédia-mikromenedzsment ügyekben. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Így elég komoly esélye van annak, hogy az enmaga védelmében felhozott idézetnek elejétől a végéig ő maga (én, én, ÉÉÉÉÉÉÉNNNN!) a szerzője, vagyis ismét hivatkozhatott saját magára, akit a világon a legjobban szeret. Varga Juditnak az vethető a szemére, hogy nem vetett gátat a két lábon járó gátlástalanságnak, és hagyta, hogy állandóan »intézkedjen« – ahogy nyilvánvalóan ráhagyta a leadott szövegeket meg a fényképeket is, amiket szintén ő válogatott ki, így a minisztériumi alkalmazottak által elszenvedett hétköznapi terrorból néhány szerkesztőség is kaphatott ízelítőt. 

Mindez lehet, hogy puszta szóbeszéd, pletyka, alaptalan vádaskodás, és a volt kollégák mind hazudtak, akárcsak a rendőri jelentések meg az aláírások a brüsszeli papirosokon. És nyilvánvalóan a fentieknek lenne valami nyoma, például Selyemmajom Messiásúr boldog-boldogtalan falára odajárna őrjöngeni, amikor nincs éppen feltétel nélkül imádva.”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lofejazagyban-2
2025. december 30. 13:48
majd bejáccik a fostospeti egy felvételt, amelyen Foci Juci erősen sóhajtozik, és ezzel igazolja, hogy Juci volt, amikor jól érezte magát vele.
Válasz erre
0
0
makapaka2
2025. december 30. 13:33
Selyemmajommal kapcsolatban a volt felesége találóan fogalmazot:. HÁNYINGER! Ez jut eszébe az embernek, amikor pökhendin osztja az észt Pöti.
Válasz erre
3
0
nyugalom
2025. december 30. 13:30
Ez tarajos gyogyós idegbe jött, ilike hogy bírja? Ja, hat persze, birja a kis proli, fizetik.
Válasz erre
2
0
salátás
2025. december 30. 13:09
mindeközben ma legalább 3 fészbúkposzt került elém, ami alig átlátszóan kérdésbe burkolta a propagandát: "Ti is hallottátok, hogy Orbán Viktor veri a feleségét? Kecskeméti kórházban tudnának mesélni"
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!