Bejelentkezett Orbán Viktor: már most elárulta, mikor száll újra ringbe

Csata nélkül is győzött Orbán Viktor: nem bírt vele lépést tartani Magyar Péter
Tapintható a különbség a két politikus megítélése között.
„Kérdés nem marad válasz nélkül” ezen a nemzetközi sajtótájékoztatón.
Orbán Viktor beszámolt róla a Facebook-oldalán, hogy nemzetközi sajtótájékoztató megtartására készül január elején.
A miniszterelnök a pontos dátumot is elárulta:
Január 5. 11:00”
A kormányfő hozzátette: „kérdés nem marad válasz nélkül”.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP
