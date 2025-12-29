Ft
12. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország jobboldal sajtótájékoztató Fidesz orbán viktor

Bejelentkezett Orbán Viktor: már most elárulta, mikor száll újra ringbe

2025. december 29. 12:55

„Kérdés nem marad válasz nélkül” ezen a nemzetközi sajtótájékoztatón.

2025. december 29. 12:55
null

Orbán Viktor beszámolt róla a Facebook-oldalán, hogy nemzetközi sajtótájékoztató megtartására készül január elején.

A miniszterelnök a pontos dátumot is elárulta:

Január 5. 11:00”

A kormányfő hozzátette: kérdés nem marad válasz nélkül”.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

***

csalodtamafideszben
2025. december 29. 14:05
Szem nem marad szárazon.
1
0
Doktor Doktorovics
2025. december 29. 13:54
nem mer kiállni a nyilvánosság elé!!!!!444!!
0
0
