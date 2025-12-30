Ft
Ft
1°C
-2°C
Ft
Ft
1°C
-2°C
12. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
otthon start program otthon lakás

Hamarosan az egyik legkedveltebb budapesti kerületben is indulhat otthon startos lakásfejlesztés!

2025. december 30. 09:47

A két beruházás közel 1150 új lakás megépítésére irányul, ebből 470 lakás a XIII., 669 lakás a XVIII. kerületben valósulhat meg.

2025. december 30. 09:47
null
Panyi Miklós
Facebook

„Hamarosan az egyik legkedveltebb budapesti kerületben is indulhat otthon startos lakásfejlesztés! A magyar kormány ma este társadalmi egyeztetésre bocsátott két újabb otthon startos budapesti lakásfejlesztést. A két beruházás közel 1150 új lakás megépítésére irányul, ebből 470 lakás a XIII., 669 lakás a XVIII. kerületben valósulhat meg.

Az elmúlt hónapokban a kormányhoz több mint 40 ezer, Otthon Start-kompatibilis lakás építésére érkezett fejlesztői kérelem. A ma társadalmi egyeztetésre bocsátott két projekttel már közel 13 ezerre bővül az Otthon Start Program keretében hamarosan megépülő, másfél millió forintos négyzetméterár alatti értékesítendő új lakások száma. A 13 ezer lakásból 9200 Budapesten valósulhat meg.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A következő években több tízezer, a fix 3%-os hitellel megvásárolható, megfizethető lakás megépítése várható az egész országban, amellyel egy új, a vásárlók számára minden korábbinál kedvezőbb helyzet jön létre a magyar lakáspiacon: az új fejlesztések nemcsak élénkítik az építőipart és több tízezer munkahelyet hoznak létre, hanem radikálisan bővítik az újépítésű lakáskínálatot, amellyel több évre gátat szabnak a lakásárak növekedésének.”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!