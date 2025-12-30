Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
A két beruházás közel 1150 új lakás megépítésére irányul, ebből 470 lakás a XIII., 669 lakás a XVIII. kerületben valósulhat meg.
„Hamarosan az egyik legkedveltebb budapesti kerületben is indulhat otthon startos lakásfejlesztés! A magyar kormány ma este társadalmi egyeztetésre bocsátott két újabb otthon startos budapesti lakásfejlesztést. A két beruházás közel 1150 új lakás megépítésére irányul, ebből 470 lakás a XIII., 669 lakás a XVIII. kerületben valósulhat meg.
Az elmúlt hónapokban a kormányhoz több mint 40 ezer, Otthon Start-kompatibilis lakás építésére érkezett fejlesztői kérelem. A ma társadalmi egyeztetésre bocsátott két projekttel már közel 13 ezerre bővül az Otthon Start Program keretében hamarosan megépülő, másfél millió forintos négyzetméterár alatti értékesítendő új lakások száma. A 13 ezer lakásból 9200 Budapesten valósulhat meg.
A következő években több tízezer, a fix 3%-os hitellel megvásárolható, megfizethető lakás megépítése várható az egész országban, amellyel egy új, a vásárlók számára minden korábbinál kedvezőbb helyzet jön létre a magyar lakáspiacon: az új fejlesztések nemcsak élénkítik az építőipart és több tízezer munkahelyet hoznak létre, hanem radikálisan bővítik az újépítésű lakáskínálatot, amellyel több évre gátat szabnak a lakásárak növekedésének.”
Nyitókép: Facebook