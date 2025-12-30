„Hamarosan az egyik legkedveltebb budapesti kerületben is indulhat otthon startos lakásfejlesztés! A magyar kormány ma este társadalmi egyeztetésre bocsátott két újabb otthon startos budapesti lakásfejlesztést. A két beruházás közel 1150 új lakás megépítésére irányul, ebből 470 lakás a XIII., 669 lakás a XVIII. kerületben valósulhat meg.

Az elmúlt hónapokban a kormányhoz több mint 40 ezer, Otthon Start-kompatibilis lakás építésére érkezett fejlesztői kérelem. A ma társadalmi egyeztetésre bocsátott két projekttel már közel 13 ezerre bővül az Otthon Start Program keretében hamarosan megépülő, másfél millió forintos négyzetméterár alatti értékesítendő új lakások száma. A 13 ezer lakásból 9200 Budapesten valósulhat meg.