Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
02. 15.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 15.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
apartman tisza párt magyar péter vogel evelin tulajdonos lakás drogos

Feljelentést tettek Magyar Péter drogos bulijának ügyében: megszólalt az apartman tulajdonosa

2026. február 15. 17:29

Fontos információkról rántotta le a leplet az apartman tulajdonosa.

2026. február 15. 17:29
null

Közleményt adott ki annak az apartmannak a tulajdonosa, amelynek egyik hálószobájáról az elmúlt napokban nagy visszhangot kiváltó fénykép került nyilvánosságra. Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter elismerte: korábban a lakásban volt barátnőjével, Vogel Evelinnel konszenzuális szexuális kapcsolatot létesített, és állítása szerint erről a tudta nélkül videófelvétel készült. A Tisza Párt elnöke ezen felül azon információt is nyilvánosságra hozta, hogy ott-tartózkodásuk esetén a lakásban kábítószer is fellelhető volt, amelyből Magyar Péter állítása szerint nem fogyasztott.

Az említett apartman, azaz az Elizabeth Apartment Deluxe tulajdonosa jogi képviselőjén keresztül közölte: az Airbnb-ként működtetett lakás egyik hálószobájáról valaki képet tett közzé a radnaimark.hu oldalon, amiről ő maga is csak a sajtóból értesült. A felvétel megjelenése után több állítás is napvilágot látott, köztük olyan információk, hogy a lakásban egy társaság házibulit tartott, ahol az egyik jelenlévő kábítószernek tűnő anyagot látott, valamint feltételezések szerint illegálisan kép- vagy videófelvétel is készülhetett egy ott tartózkodó párról – számolt be róla a Telex.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

A közlemény szerint az üzemeltető a bérlés kezdetén, illetve a vendégek távozása után – a szokásos, alapos takarítás és ellenőrzés során – átvizsgálta az ingatlant, és nem talált semmilyen, képrögzítésre alkalmas eszközt.

Hangsúlyozták, hogy ilyen berendezés nem része az apartman felszereltségének.

A tulajdonos az ügyben minden rendelkezésére álló információt átadott a rendőrségnek, és ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

Összesen 39 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. február 15. 19:24
beindult a Poloskamosdato halozat, erre is telik a bruszeli milliokbol
Válasz erre
2
0
pctroll
2026. február 15. 19:23
Mondjuk, ha ez egy rbnb lakás akkor nem nehéz kideríteni, hogy ki bérelte illetve fizette a bérleti díjat aznap este. Tán ki kellene hallgatni első körben az illetőt tanúként a drog miatt. Az, hogy a tulaj ‘házibulira’ hivatkozik másfél év távlatából több, mint gyanús. Hát persze házibuli!!! ‘Ugye aznap este jöttek mentek a fiatalok, ilyen olyan vendégekkel, azt sem tudom mi az a kokó, hadnagy úr.’ Valójában ez egy bizalmas, bérelhető drogozós privát kupilakás, nem volt ott semmilyen házibuli, csak egy VIP párocska, szippantani meg kefélni.
Válasz erre
3
0
szantofer
2026. február 15. 19:17
Nézz a fiadra, nézz a lányodra, gondolj a hazádra és szavazz a TISZA-ra!
Válasz erre
0
5
reepcze-2
2026. február 15. 19:06
@74bro Szeretkezni azzal szokott az ember, akit szeret de lagalábbis szeresmes belé. Azt a nőt, akivel korábban szakított és feljelentette zsarolás miatt, azt legfeljebb megdugja. Mondjuk "konszezuális szexuális kapcsolat" keretében.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!