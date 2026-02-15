Feljelentést tettek Magyar Péter drogos bulijának ügyében: megszólalt az apartman tulajdonosa

Közleményt adott ki annak az apartmannak a tulajdonosa, amelynek egyik hálószobájáról az elmúlt napokban nagy visszhangot kiváltó fénykép került nyilvánosságra. Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter elismerte: korábban a lakásban volt barátnőjével, Vogel Evelinnel konszenzuális szexuális kapcsolatot létesített, és állítása szerint erről a tudta nélkül videófelvétel készült. A Tisza Párt elnöke ezen felül azon információt is nyilvánosságra hozta, hogy ott-tartózkodásuk esetén a lakásban kábítószer is fellelhető volt, amelyből Magyar Péter állítása szerint nem fogyasztott.

Az említett apartman, azaz az Elizabeth Apartment Deluxe tulajdonosa jogi képviselőjén keresztül közölte: az Airbnb-ként működtetett lakás egyik hálószobájáról valaki képet tett közzé a radnaimark.hu oldalon, amiről ő maga is csak a sajtóból értesült. A felvétel megjelenése után több állítás is napvilágot látott, köztük olyan információk, hogy a lakásban egy társaság házibulit tartott, ahol az egyik jelenlévő kábítószernek tűnő anyagot látott, valamint feltételezések szerint illegálisan kép- vagy videófelvétel is készülhetett egy ott tartózkodó párról – számolt be róla a Telex.