Tarjányi Péter: Magyar Péter óriásit hibázott – ezt kellett volna tennie a Tisza-vezérnek, amikor meglátta a kábítószert

Szemtanú is megerősítette: kábítószer lehetett Magyar Péterék hírhedté vált buliján
Cáfolja a Tisza elnökét, aki azt mondta, nem ismerte a drogos buli résztvevőit.
A biztonságpolitikai szakértő kifejtette álláspontját Magyar Péter drogos bulijáról.
Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő a napokban a politikai figyelem középpontjába kerülő, Magyar Péter féle drogos buliról fejtette ki álláspontját Facebook-oldalán, reagálva az eddig nyilvánosságra került információkra.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, napok óta lázban tartja a közvéleményt a radnaimark.hu oldal, ahol kezdetben egy fekete-fehér, összegyűrt ágyat ábrázoló szoba képe volt látható „coming soon” felirattal, majd később egy dátum és a „once upon a time” szöveg is megjelent. A találgatások középpontjába az került, milyen kapcsolatban állhat az oldal a Tisza Párt alelnökével, Radnai Márkkal. Végül a párt elnöke, Magyar Péter nyilvánosan elismerte, hogy 2024. augusztus 3-án az említett lakásban volt, ahol volt barátnőjével, Vogel Evelinnel konszenzuális szexuális kapcsolatot létesített. A Tisza Párt elnöke bevallotta, hogy a helyszínen kábítószernek tűnő anyag is volt, amiből ő azonban nem fogyasztott.
Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő szerint egy, az ország vezetésére törekvő embernek – jelen esetben Magyar Péternek – amint meglátta a kábítószernek tűnő anyagot, távoznia kellett volna a helyszínről.
Időközben egy magát szemtanúnak nevező férfi is megszólalt, aki szerint valóban ott tartózkodott Magyar Péter és társasága a lakásban. A szemtanú látta a fehér port is, ugyanakkor nem észlelte, hogy bárki használta volna. A beszámolók alapján a lakásban hatan voltak: a házigazda, Magyar Péter testőre, a szemtanú és egy nő, továbbá Magyar Péter és Vogel Evelin.
Tarjányi szerint a lényegi kérdés nem a magánéleti részletekben keresendő, hanem abban, hogy egy pártelnök és EP-képviselő miként reagál egy ilyen szituációban. Úgy véli, egy ilyen rangú vezetőnek nincs mozgástere magyarázkodásra, ha kétes körülményekkel találkozik.
„Egy EP-képviselő, egy országos vezető... Hogyan marad ott egy ilyen helyzetben? Mert amikor belép egy ilyen szintű vezető egy lakásba, és az asztalon ott van fehér por tálcán, akkor nincs »majd kimagyarázom!«, nincs »én nem nyúltam hozzá!«, nincs, hogy »orosz csapda volt«.
Ott egyetlen helyes döntés van: felállsz, napszaknak megfelelően elköszönsz, és azonnal elmész”
– hangsúlyozta Tarjányi Péter.
„A bizalom nem dísz. A tisztség nem szerep. Milliók figyelnek, és milliók sorsa múlhat azon, hogy van-e benned tartás. Milliók követnek, és függnek a döntéseidtől. Igen, egy ilyen éjszakai helyzetben is” – mutatott rá a szakértő.
„A politika nemcsak arról szól, ki képes jól beszélni, lelkesíteni, hanem arról is, hogy ki képes fegyelmet, rendet és vezetést vinni a saját életébe. A vezető ott kezdődik, aki tudja mikor kell felállni és vállalhatatlan vagy méltatlan helyzetekben egyszerűen odébbállni” – zárta bejegyzését Tarjányi Péter.
