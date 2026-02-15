Tarjányi Péter: Magyar Péter óriásit hibázott – ezt kellett volna tennie a Tisza-vezérnek, amikor meglátta a kábítószert

Időközben egy magát szemtanúnak nevező férfi is megszólalt, aki szerint valóban ott tartózkodott Magyar Péter és társasága a lakásban. A szemtanú látta a fehér port is, ugyanakkor nem észlelte, hogy bárki használta volna. A beszámolók alapján a lakásban hatan voltak: a házigazda, Magyar Péter testőre, a szemtanú és egy nő, továbbá Magyar Péter és Vogel Evelin.

Tarjányi szerint a lényegi kérdés nem a magánéleti részletekben keresendő, hanem abban, hogy egy pártelnök és EP-képviselő miként reagál egy ilyen szituációban. Úgy véli, egy ilyen rangú vezetőnek nincs mozgástere magyarázkodásra, ha kétes körülményekkel találkozik.

„Egy EP-képviselő, egy országos vezető... Hogyan marad ott egy ilyen helyzetben? Mert amikor belép egy ilyen szintű vezető egy lakásba, és az asztalon ott van fehér por tálcán, akkor nincs »majd kimagyarázom!«, nincs »én nem nyúltam hozzá!«, nincs, hogy »orosz csapda volt«.

Ott egyetlen helyes döntés van: felállsz, napszaknak megfelelően elköszönsz, és azonnal elmész”

– hangsúlyozta Tarjányi Péter.