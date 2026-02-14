Orbán Viktor elárulta, mi lesz az Otthon Start program sorsa – aki még nem vette fel, nem árt, ha felkészül erre

Orbán Viktor világossá tette:

az Otthon Start nem csak egy árpilisig tartó kampányfogás.

A beszédben elhangzottak alapján a fix 3 százalékos hitel sorsa a választások után sem kérdéses: a konstrukciót nem kifutó programnak, hanem hosszabb távon is fenntartandó eszköznek tekinti a kormány, amivel kiszámítható feltételek mellett juthatnak otthonhoz a fiatalok, függetlenül attól, miként ingadoznak a piaci kamatok.

A lap felidézi: A kormány értelmezésében a kedvezményes hitel nem egyszeri beavatkozás, hanem a lakhatási stratégia egyik tartóoszlopa. A fix kamatozás hosszú távon tervezhető törlesztést biztosít, miközben a konstrukcióhoz kapcsolódó feltételek, így az árkorlátok és jogosultsági szabályok azt szolgálják, hogy a program ne a befektetési célú vásárlásokat, hanem a tényleges lakhatási igényeket erősítse.