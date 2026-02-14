Ft
Ft
12°C
1°C
Ft
Ft
12°C
1°C
02. 14.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 14.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
otthon start program lakás orbán viktor

Orbán Viktor elárulta, mi lesz az Otthon Start program sorsa – aki még nem vette fel, nem árt, ha felkészül erre

2026. február 14. 16:49

A kormányfő a szombati évértékelőjén többek között kitért az Otthon Start program jelenlegi helyzetére és jövőjére is. Minden a választásokon múlik majd.

2026. február 14. 16:49
null

Egész Európában Magyarországon juthattak legkönnyebben lakáshoz a fiatalok – ezt mondta szombati évértékelőjén Orbán Viktor a Várkert Bazárban. A miniszterelnök nem véletlen hozta fel 2025-ös értékelésekor a fix 3 százalékos kamatozású hitelt, hiszen az Otthon Start program valóban több ezer fiatalt és nem is annyira fiatalt segített hozzá az első lakásához. A rendkívül könnyű és kedvező kamatozású hitel óriási siker volt ősszel, de még nem fogyott ki a lendülete. 

Ezt is ajánljuk a témában

Épp ezért kifejezetten fontos sokak számára, hogy mi lesz a program sorsa a választások közeledtével. A miniszterelnököt a VG.hu idézte, mint írták: a kormányfő kijelentette, hogy végigviszik a lakáshitel-programot egészen addog, amíg minden fiatalnak meg nem lesz a saját otthona. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

A kormányfő egyértelművé tette: a fix 3 százalékos lakáshitel nem átmeneti eszköz, hanem a következő ciklusban is a lakáspolitika része marad. A miniszterelnök szerint az állam nem hagyhatja magára a lakáspiacot akkor, amikor a magas kamatkörnyezet kiszorítaná az első lakást vásárlókat.

Ezt is ajánljuk a témában

Orbán Viktor világossá tette:

az Otthon Start nem csak egy árpilisig tartó kampányfogás.

A beszédben elhangzottak alapján a fix 3 százalékos hitel sorsa a választások után sem kérdéses: a konstrukciót nem kifutó programnak, hanem hosszabb távon is fenntartandó eszköznek tekinti a kormány, amivel kiszámítható feltételek mellett juthatnak otthonhoz a fiatalok, függetlenül attól, miként ingadoznak a piaci kamatok. 

A lap felidézi: A kormány értelmezésében a kedvezményes hitel nem egyszeri beavatkozás, hanem a lakhatási stratégia egyik tartóoszlopa. A fix kamatozás hosszú távon tervezhető törlesztést biztosít, miközben a konstrukcióhoz kapcsolódó feltételek, így az árkorlátok és jogosultsági szabályok azt szolgálják, hogy a program ne a befektetési célú vásárlásokat, hanem a tényleges lakhatási igényeket erősítse.

Orbán Viktor évértékelője alapján a kormány a következő ciklusban sem engedi el ezt az eszközt. A lakáspolitikát nem kizárólag piaci kérdésként kezeli, hanem olyan területként, ahol az állami jelenlét – különösen a fiatalok esetében – versenyképességi és demográfiai kérdés is.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. február 14. 17:32
Trump ismételten kiállt Orbán mellett. Tudjuk, hogy Zelenszkij egy buta, arrogáns, impertinens szociopata, de azért leeshetne nála a tantusz, hogy sokat veszíthet a tárgyalásokon, ha továbbra is hülye Orbánnal.
Válasz erre
0
0
regi-nyarakon21
2026. február 14. 17:20
Hurrá!
Válasz erre
0
0
trokadero
2026. február 14. 17:14
Lenne helyette:Tisza start,otthon stop....DE NEM LESZ !
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!