Orbán Viktor: Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a családokat! (VIDEÓ)

Az ellenfél bejelentette, hogy hazudni fog

Az ellenfél előre bejelentette, hogy hazudni fognak, mert ha elmondják, akkor nem nyernek, azt hittük ilyen csak a cirkuszban lehetséges – közölte. Amikor fülönfognak, hogy hazudok, akkor azt mondom, hogy igazat mondok azzal, hogy hazudni fogok. Nem csaoda, hogy Gyurcsány is visszavonult, mert ez neki is sok. A balmazújvárosi időközi választásról azt mondta, hogy győztek, de a baloldali sajtó szerint ez a voksolás nem számít, mit írtak volna ha veszítünk? – tette fel a kérdést.

Már javában járom az országot. Nyilvánvaló, hogy az emberek az összes nagy civilizációs kérdésben a mi oldalunkon állnak. Nem akarnak migrációt. Nem akarnak háborút. Nem akarják Ukrajnába küldeni a pénzüket.

És elképzelhetetlennek tartják, hogy olyan ember feleljen a gyermekeink neveléséért, aki szerint jó, ha a gyerekeknek lefekvés előtt a Csipkejózsika című mesekönyvből olvasnak fel az egymásba szerelmes királyfikról. Ez egész egyszerűen nem fordulhat elő! – tette hozzá. Azt is látom, hogy velünk vannak a munkából élők, az a hatalmas tömeg, amely reggel korán kel, napközben dolgozik, munka után neveli a gyerekét, gondoskodik a szüleiről, és összetartja a családját.

„Nagyon sok fiatal is velünk van, sokkal többen, mint azt gondolnánk”

Orbán Viktor közölte, velük vannak az idősek, akik egész életükben dolgoztak, és tudják, hogy a jövőt csak munkára lehet építeni. Azt szeretnék, ha a fiatalok folytatnák az ő munkájukat, és nem akarják, hogy Brüsszelből szalajtott kalandorok széthordják azt, amit ők felépítettek – tette hozzá.

És nagyon sok fiatal is velünk van, sokkal többen, mint azt gondolnánk –

mondta. Rengeteg fiatal valóban szereti a hazáját, és vállalják az igazi lázadást, mégpedig a Brüsszellel szembeni lázadást, szerintem ők vannak többen – ismertette Orbán Viktor.

Azt kell mondanom, hogy egész jól nézünk ki. Amerre járok az országban, legyen az háborúellenes gyűlés vagy másfajta összejövetel, csupa elszánt, jókedvű, vidám emberrel találkozom. Egyszerre érzem az erőt és a derűt. Ez egy erős és derűs közösség, Európa legerősebb politikai közössége, amelyen látom az elszántságot és az akaratot.

Ez a közösség a választáson győzni akar és győzni is fog – fejtette ki Orbán Viktor.

Közösséget csak szeretetből és összefogásból lehet építeni

Mit látok, ha ránézek az ellenfeleinkre? Dühöt, haragot, gyűlöletet, rosszkedvet. A kontraszt nem is lehetne élesebb.

De gyűlöletből, bosszúvágyból, haragból, kielégítetlen ambíciókból nem lehet közösséget építeni. Ki akar ilyen országvezetést? – tette fel a kérdést a kormányfő. Ellenfeleink oda jutottak, hogy közismert bűnözőket szerveznek bandába, és szállítanak megzavarni a fideszes gyűléseket. A demokrácia lényege, hogy a fejeket nem betörjük, hanem megszámolják. Ne engedjük, hogy a Tisza visszavigyen bennünket az ököljog világába. Magyarország ennél többet érdemel – mondta a kormányfő.

Közösséget csak szeretetből és összefogásból lehet építeni, és mi évtizedek óta ezt tesszük.

Ezért legyen bármilyen gyűlölködő is az ellenfelünk, mi továbbra is hiszünk a szeretet és az összefogás erejében – tette hozzá.

Brüsszeli kreálmány a Tisza

A valódi ellenfeleink nem a Tisza és a DK, hanem az ő brüsszeli gazdái – mondta a kormányfő. A DK mindig más hónalja alatt képzeli el a magyar jövőt. A Tisza egyenesen brüsszeli kreálmány, ezért a Tiszát németek alapították, Herr Weber vezetésével és Ursula von der Leyen zászlóanyasága mellett. Brüsszelben ezt mindenki természetesnek veszi, ott ez így szokás, kell valaki Magyarországról is, aki sohasem mond nemet a brüsszeli parancsoknak – mondta Orbán Viktor. Ez nem új dolog, így volt már a 2024-es EP-választáson is. Mindezzel párhuzamosan a Tisza a nemzetközi pénzügyi hatalommal is megállapodott.

Napnál világosabb, hogy Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani. A dolgok kezdenek komolyra fordulni. Magyarországnak ideje felébrednie, és komolyan, halálosan komolyan venni azt, amire a nemzetközi nagytőke készül.

A baloldal, amely most Tisza KFT. néven fut, és már milliárdokkal van kitömve, most újra őket képviseli, velük kötött megállapodást, az ő előretolt helyőrségük, és az ő elvárásuk végrehajtója lesz – mondta a kormányfő. Megállapodtak a Shellel és megállapodtak az Erste Bankkal, leigazoltak egy londoni lobbistát, az oktatásért és kultúráért felelős Csipkejózsika mellé. Ő a saját hozzáadott érték.

Orbán Viktor: A Shell, az Erste és Brüsszel szövetsége egy háborús koalíció!

Ők a háború vámszedői

A Shell és az energiacégek egyszerűen vissza akarják kapni a pénzüket. Az Erste és a bankok is vissza akarják kapni a pénzüket, Brüsszel pedig kéri a maga részét a magyarok pénzéből, hogy odaadhassa Ukrajnának.

A Shell, az Erste és Brüsszel szövetsége egy háborús koalíció. Ők azok, akik keresnek a vérontáson. Ők azok, akik érdekeltek a harcok folytatásában. Ők a halál vámszedői. A háború kutyái, persze nem vesznek részt a harcokban. Orbán Viktor felhívta a fiygelmet, hogy ők csak jól keresnek a háborún.

A háború egyik fő nyertese a Shell. Több tízmilliárd dollárt keresett a háborún és az oroszok elleni szankciókon.

Az a céljuk, hogy bennünket is leválasszanak az orosz olajról és gázról, megemeljék az árakat, és Magyarországon is sokszorosára emeljék a profitjukat. Őket nem érdekli, hogy belerokkannak a magyar háztartások és vállalkozások.

Ma a magyarok az éves rezsiért átlag 250 ezer forintot fizetnek. Lengyelországban 800 ezret, Csehországban pedig egymilliót.

Ezt a jövőt szánja nekünk a Shell – ismertette Orbán Viktor. Ezért delegáltak saját képviselőt egy reménybeli kormányba.

A nemzetközi bankok célja sem nagy rejtély. A Gyurcsány-kormány idején aranyéletük volt, de a nemzeti kormány bevonta őket a közteherviselésbe, vagyis súlyos adókat vetett ki rájuk. Elegük lett belőlünk, elegük lett a nemzeti kormányból, és elegük lett a népbarát kormányzásból is. Csak azt akarják, hogy adjuk vissza a pénzüket. Ezért delegáltak miniszterjelöltet az Erstéből a reménybeli kormányba – mondta Orbán Viktor.

A kormányfő szerint a nemzetközi bankok a háborún is nyernek, ahogy mindig is nyertek.

Brüsszel támogatja Ukrajnát, de pénze nincs, hát a bankoktól kér kölcsön, amit majd a tagállamok fognak visszafizetni.

Hogy minden hónapban meghal vagy megrokkan 35 ezer ember, ami évente 400 ezer?

A bankokat ez nem érdekli, csak pörögjön a kassza, legyen rendben a kamat, jöjjön a lóvé.

Szerencsétlen európaiakat azzal etetik, hogy a pénzük jó ügyet szolgál, pedig csak nyugati multik páncélszekrényeit tömik tele – tette hozzá. Legutóbb épp 90 milliárd eurós kölcsönt vett föl Brüsszel, hogy elküldje Ukrajnába. A bankok örömmel álltak sorba, ott a tagállamok garanciája. Ebből sikerült kimenteni Magyarországot, súlyos konfliktusok árán – mondta.

Hatalmas összegek

Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy 2010 és 2025 között három gazdasági területről (bankok, energiacégek, kereskdelemi láncok) 14.956 milliárd forintot vett el a kormány, hogy a különféle intézkedéseet finanszírozni tudják. A tervek szerint 1922 milliárdot vesznek el 2026-ban is, ezt udvariasan társadalmi felelősségvállalásnak hívják. Az első céljuk, hogy az idei terheket megússzák, majd pedig megkezdik a visszagyűjtését a korábbi pénzeknek. Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a családokat – tette hozzá.

Mindenki megkapja, amit akart. A Tisza kiélheti kielégítetlen politikai ambícióit, a nagytőke visszakapja a pénzét, Brüsszel elküldheti a magyarok pénzét Ukrajnába, és betolhatja Ukrajnát az Európai Unióba. Igazuk van, amikor azt mondják, rendszerváltásra készülnek.

A magyar családokat támogató nemzeti kormány helyett jön a brüsszeli rendszer – mondta Orbán Viktor.

Rezsicsökkentés, családtámogatás, otthonteremtés, ezeknek lőttek.

Ez már volt egyszer, ezt a filmet már láttuk 2002-ben is megmondtuk, ha az MSZP nyer, akkor a nagytőke és pénztőke alakít kormányt, és mindent elvesznek – mondta Orbán Viktor.

A magyar ember gyorsan megszokja a jót, és a rosszra nem emlékszik – mondta a kormányfő.

Brüszel háborút akar

Európa eldöntötte, hogy 2030-ig háborúba megy. Az áprilisi választás lesz az utolsó magyar választás a háború előtt. Ennek a kormánynak kell majd döntenie háború és béke kérdésében. Brüsszel eldöntötte, hogy Ukrajna területén legyőzik az oroszokat.

Magyarországon és Szlovákián kívül mindenhol háborús készülődés folyik – tette hozzá. Kilenc országban már van kötelező sorkatonai szolgálat. Van, ahol a nőkre is kiterjesztették. Útmutatókat küldenek a lakosságnak, mit kell tenniük háború esetén. A katonai kiadások kilőttek. Megállapodásokat írnak alá csapatok Ukrajnába küldéséről – tette hozzá.

Eddig közel 200 milliárd eurót költött Brüsszel az ukrán háborúra. Decemberben újabb 90 milliárd eurós hitel. Ukrajna csak nyeli tovább a pénzt. 800 milliárdot követelnek működésre, és 700 milliárdot hadseregre – mondta. Továbbra sincs válasz arra, hogyan lehet legyőzni egy atomhatalmat.

Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a pénzünket, és nem vihetik el a fiataljainkat Ukrajnába. Nem, nem és nem!

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az ő hivatásuk Magyarország szuverenitásának a megőrzése. Régen egész Európa ilyen volt, és így gondolkodott. Ma a Nyugat valami keverés, valami bizonytalan, valami lelketlen, és senki sem tudja mi sül ki belőle. Nálunk rend van, és biztonság – mondta.

Egy magyar világ amire büszkék vagyunk, és azt akarjuk, hogy ez így is maradjon, ezért a Fidesz-KDNP a biztos választás.

Mi nem azért jöttünk a politikába, hogy pozícióink legyenek, hanem egy egész nemzetet akartunk mozgósítani, hogy ne legyünk vesztesek. Mi arra hívunk mindnekit, hogy Magyarország újra nagy és erős legyen.

A 2026-os év a győzelem éve lesz. A győzelem éve a családoknak, a jobboldalnak, a Fidesznek. A győzelem éve Magyarországnak –

zárta Orbán Viktor.



