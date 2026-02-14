Orbán Viktor: Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a családokat! (VIDEÓ)

Most megmutatjuk Orbán Viktor 26 sorsfordító beszédét! (VIDEÓ)
Hamarosan jön a huszonhetedik.
A szuverén külpolitika a nemzeti függetlenség előfeltétele. Vigyázni kell rá, mint a szemünk fényére - hangsúlyozta a miniszterelnök a Várkert Bazárban tartott évértékelő beszédében. Orbán Viktor közölte, lesz olaj és lesz gáz! Épül Paks, lesz elég energiánk a gazdasági fejlődéshez és az adatalapú gazdasághoz – tette hozzá.
Szombaton délelőtt 11 órától tartja idei évértékelő beszédét Orbán Viktor. Immár hagyomány, hogy a miniszterelnök februárban összegzi az utóbbi egy évet, valamint ismerteti a jövőre vonatkozó terveit. A kormányfő jellemzően nem a szűkebb éves keretek között szokott értékelni, a beszéde tágabb kitekintést nyújt, stratégiai ívvel.
Orbán Viktor kormányfő az évértékelő beszéd elején közölte, 30 éve alakult meg a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület. Önök nélkül ma nem lennénk itt sem fizikai, sem szellemi értelemben. Önök velünk voltak kormányban és ellenzékben, Önök három évtizede a mi intellektuális génbankunk – tette hozzá. A miniszterelnök rámutatott arra, hogy 2025-ben folytatódott a háború, de Trump kilépett Ukrajna támogatói közül. Mi is ezen az úton maradtunk.
A veszély nagy, Brüsszel naponta próbálkozik, és a Tisza már be is jelentette, hogy ők betagozódnak a közös európai külpolitikába. Ez nem történhet meg. És sohasem járulunk hozzá, hogy elvegyék a vétójogunkat.
Orbán Vktor arról si beszélt, hogy egy éve azt ígérte, hogy Trump elnökkel a történelem főutcáján fogunk haladni.
A világban új ipari forradalom kezdődött, amiben Európa nem tud részt venni. A gőzgépek feltalálása óta először Európa nem formálója, hanem elszenvedője lesz a világméretű gazdasági átalakulásnak. Az ok a magas energiaár és a fojtogató túlszabályozás, ami megöli a gazdaságot.
2025-ben tárgyaltam és megállapodtam az amerikai, az orosz és a török elnökkel, hogy Magyarország továbbra is olcsón veheti az olajat és a gázt – mondta Orbán. Mi több, lesz olaj, és lesz gáz! Épül Paks, lesz elég energiánk a gazdasági fejlődéshez, és az adatalapú gazdasághoz - tette hozzá. Közben a többiek a magyar rezsiárak négy-ötszörösét fizetik. Kinek mit intézett a kormánya – mondta. Azt is vállaltam, hogy zúzós időszak jön a magyar belpolitikában, mert az új USA-elnök fellázadt a liberális médiahálózat ellen. Mi is hétmérföldekesek léphetünk, hogy kiszorítsuk a szuverenitást korlátozó befolyást, de csak félmunkát végeztünk – mondta.
A brüsszeli elnyomó gépezet még működik Magyarországon is, ezt majd április után fogjuk eltakarítani. Álcivil szervezetek, megvásárolt újságírók, bírák, politikusok, algoritmusok, bürokraták, guruló eurómilliók. Itt, Magyarországon ma ezt jelenti Brüsszel – mondta a kormányfő.
Ide idézem Önöknek az Egyesült Államok kongresszusi jelentését. „Az Európai Bizottság nyomást gyakorolt a közösségi médiaplatformokra, hogy cenzúrázzák a tartalmakat a szlovák, a holland, a francia, a moldovai, a román és az ír választások előtt, valamint a 2024. júniusi európai parlamenti választások előtt.” „Az Európai Bizottság fellépett a közösségi oldalak ellen, hogy agresszívan cenzúrázzák a tartalmakat. A bizottság gyors reagálású rendszereket aktivált a 2024-es francia parlamenti választás, a 2024-es moldovai elnök választás, a 2024-25-ös román elnökválasztás és a 2025-ös német parlamenti választás előtt.” Hát így állunk. És ezt nem Oroszország, hanem Amerika mondja – közölte Orbán Viktor.
Becsüljük meg az amerikaiak barátságát, mert ők leplezik le a brüsszeli cenzúrát, beavatkozást és manipulációkat.
Itt az igazság Amerikából. Ez az igazi Amerika hangja! – tette hozzá. Mára a szabadság híveinek Brüsszeltől kell tartania, a putyinozás egy mellébeszélés.
Soha ennyi beruházást és gyárat nem hoztak Magyarországra Amerikából mint ebben a ciklusban – ismertette. Nálunk megdőlt az amerikai beruházások rekordja – tette hozzá.
Vállaltuk, hogy áttörést érünk el az adózásban. Meghirdettük a gyerekek után járó adókedvezmény megduplázását. Vállaltuk és megcsináltuk.
Vállaltuk a csed és a gyed teljes jövedelemadó-mentességét. Vállaltuk, és megcsináltuk – tette hozzá.
Vállaltuk a fegyvereseknek szánt hathavi fegyverpénz kifizetését. Vállaltuk és megcsináltuk. Köszönjük a szolgálatukat!
Orbán Viktor szerint Magyarországnak csak akkor van jövője, ha az édesanyák anyagi biztonságban érezhetik magukat gyermekeikkel. Ma félmillió, a következő három évben már egymillió magyar édesanya válik adómentessé élethosszig – tette hozzá.
Ha 2010-ben nem vezettük volna be a családtámogatási rendszert, ma 200 ezerrel kevesebb gyermek lenne Magyarországon. Van-e ennél nagyobb öröm és büszkeség? A baloldal családpolitika helyett szociálpolitikát követel – mondta. Semminek nincs értelme, ha nincs aki örökölje. Orbán közölte, vállaltuk az infláció megfékezését is. Januárban 2 százalék volt az infláció. Élelmiszerár-stop, árfigyelő-rendszer, kötelező akciózás. Mind megcsináltuk. De még nem értünk a végére – tette hozzá. A kormányfő szerint továbbra is alacsonyak a felvásárlási árak a gazdák esetében, itt még vannak teendők.
Vállaltuk, hogy hajtóvadászatot indítunk, és levadásszuk a kábítószer-kereskedőket, akik mérgező kotyvalékkal és szintetikus szerekkel elárasztották az országot. A kábítószer-kereskedő ronccsá teszi és megöli a másik ember gyerekét. Ezért nem érdemel kíméletet. Kegyelem sem jár nekik. Több mint tízezer büntetőeljárást indítottunk, 50 tonna drogot és alapanyagot vontunk ki a feketepiacról, és több mint kétmilliárd forint értékben foglaltunk le kábítószerkereskedelemhez köthető vagyont.
Vállaltuk és megcsináltuk – mondta.
Nem vállaltuk, de bevezettük a fix 3 százalékos otthonteremtési programot, és egész Európában ma nálunk juthatnak a fiatalok legkönnyebben saját otthonhoz. És nem vállaltuk, de bevezettük a 14. havi nyugdíjat. Első részlete talán már ki is ment a 13. havi nyugdíjjal együtt – mondta a kormányfő. Nem vállaltuk, de 11 százalékkal emeltük a minimálbért – ismertette Orbán Viktor.
A miniszterelnök közölte, egymillió munkahely már létrejött, de újabb 300 ezer munkahely kell amit meg figunk csinálni, és egymillió forint lesz az átlagbér.
Az ellenfél előre bejelentette, hogy hazudni fognak, mert ha elmondják, akkor nem nyernek, azt hittük ilyen csak a cirkuszban lehetséges – közölte. Amikor fülönfognak, hogy hazudok, akkor azt mondom, hogy igazat mondok azzal, hogy hazudni fogok. Nem csaoda, hogy Gyurcsány is visszavonult, mert ez neki is sok. A balmazújvárosi időközi választásról azt mondta, hogy győztek, de a baloldali sajtó szerint ez a voksolás nem számít, mit írtak volna ha veszítünk? – tette fel a kérdést.
Már javában járom az országot. Nyilvánvaló, hogy az emberek az összes nagy civilizációs kérdésben a mi oldalunkon állnak. Nem akarnak migrációt. Nem akarnak háborút. Nem akarják Ukrajnába küldeni a pénzüket.
És elképzelhetetlennek tartják, hogy olyan ember feleljen a gyermekeink neveléséért, aki szerint jó, ha a gyerekeknek lefekvés előtt a Csipkejózsika című mesekönyvből olvasnak fel az egymásba szerelmes királyfikról. Ez egész egyszerűen nem fordulhat elő! – tette hozzá. Azt is látom, hogy velünk vannak a munkából élők, az a hatalmas tömeg, amely reggel korán kel, napközben dolgozik, munka után neveli a gyerekét, gondoskodik a szüleiről, és összetartja a családját.
Orbán Viktor közölte, velük vannak az idősek, akik egész életükben dolgoztak, és tudják, hogy a jövőt csak munkára lehet építeni. Azt szeretnék, ha a fiatalok folytatnák az ő munkájukat, és nem akarják, hogy Brüsszelből szalajtott kalandorok széthordják azt, amit ők felépítettek – tette hozzá.
És nagyon sok fiatal is velünk van, sokkal többen, mint azt gondolnánk –
mondta. Rengeteg fiatal valóban szereti a hazáját, és vállalják az igazi lázadást, mégpedig a Brüsszellel szembeni lázadást, szerintem ők vannak többen – ismertette Orbán Viktor.
Azt kell mondanom, hogy egész jól nézünk ki. Amerre járok az országban, legyen az háborúellenes gyűlés vagy másfajta összejövetel, csupa elszánt, jókedvű, vidám emberrel találkozom. Egyszerre érzem az erőt és a derűt. Ez egy erős és derűs közösség, Európa legerősebb politikai közössége, amelyen látom az elszántságot és az akaratot.
Ez a közösség a választáson győzni akar és győzni is fog – fejtette ki Orbán Viktor.
Mit látok, ha ránézek az ellenfeleinkre? Dühöt, haragot, gyűlöletet, rosszkedvet. A kontraszt nem is lehetne élesebb.
De gyűlöletből, bosszúvágyból, haragból, kielégítetlen ambíciókból nem lehet közösséget építeni. Ki akar ilyen országvezetést? – tette fel a kérdést a kormányfő. Ellenfeleink oda jutottak, hogy közismert bűnözőket szerveznek bandába, és szállítanak megzavarni a fideszes gyűléseket. A demokrácia lényege, hogy a fejeket nem betörjük, hanem megszámolják. Ne engedjük, hogy a Tisza visszavigyen bennünket az ököljog világába. Magyarország ennél többet érdemel – mondta a kormányfő.
Közösséget csak szeretetből és összefogásból lehet építeni, és mi évtizedek óta ezt tesszük.
Ezért legyen bármilyen gyűlölködő is az ellenfelünk, mi továbbra is hiszünk a szeretet és az összefogás erejében – tette hozzá.
A valódi ellenfeleink nem a Tisza és a DK, hanem az ő brüsszeli gazdái – mondta a kormányfő. A DK mindig más hónalja alatt képzeli el a magyar jövőt. A Tisza egyenesen brüsszeli kreálmány, ezért a Tiszát németek alapították, Herr Weber vezetésével és Ursula von der Leyen zászlóanyasága mellett. Brüsszelben ezt mindenki természetesnek veszi, ott ez így szokás, kell valaki Magyarországról is, aki sohasem mond nemet a brüsszeli parancsoknak – mondta Orbán Viktor. Ez nem új dolog, így volt már a 2024-es EP-választáson is. Mindezzel párhuzamosan a Tisza a nemzetközi pénzügyi hatalommal is megállapodott.
Napnál világosabb, hogy Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani. A dolgok kezdenek komolyra fordulni. Magyarországnak ideje felébrednie, és komolyan, halálosan komolyan venni azt, amire a nemzetközi nagytőke készül.
A baloldal, amely most Tisza KFT. néven fut, és már milliárdokkal van kitömve, most újra őket képviseli, velük kötött megállapodást, az ő előretolt helyőrségük, és az ő elvárásuk végrehajtója lesz – mondta a kormányfő. Megállapodtak a Shellel és megállapodtak az Erste Bankkal, leigazoltak egy londoni lobbistát, az oktatásért és kultúráért felelős Csipkejózsika mellé. Ő a saját hozzáadott érték.
A Shell és az energiacégek egyszerűen vissza akarják kapni a pénzüket. Az Erste és a bankok is vissza akarják kapni a pénzüket, Brüsszel pedig kéri a maga részét a magyarok pénzéből, hogy odaadhassa Ukrajnának.
A Shell, az Erste és Brüsszel szövetsége egy háborús koalíció. Ők azok, akik keresnek a vérontáson. Ők azok, akik érdekeltek a harcok folytatásában. Ők a halál vámszedői. A háború kutyái, persze nem vesznek részt a harcokban. Orbán Viktor felhívta a fiygelmet, hogy ők csak jól keresnek a háborún.
A háború egyik fő nyertese a Shell. Több tízmilliárd dollárt keresett a háborún és az oroszok elleni szankciókon.
Az a céljuk, hogy bennünket is leválasszanak az orosz olajról és gázról, megemeljék az árakat, és Magyarországon is sokszorosára emeljék a profitjukat. Őket nem érdekli, hogy belerokkannak a magyar háztartások és vállalkozások.
Ma a magyarok az éves rezsiért átlag 250 ezer forintot fizetnek. Lengyelországban 800 ezret, Csehországban pedig egymilliót.
Ezt a jövőt szánja nekünk a Shell – ismertette Orbán Viktor. Ezért delegáltak saját képviselőt egy reménybeli kormányba.
A nemzetközi bankok célja sem nagy rejtély. A Gyurcsány-kormány idején aranyéletük volt, de a nemzeti kormány bevonta őket a közteherviselésbe, vagyis súlyos adókat vetett ki rájuk. Elegük lett belőlünk, elegük lett a nemzeti kormányból, és elegük lett a népbarát kormányzásból is. Csak azt akarják, hogy adjuk vissza a pénzüket. Ezért delegáltak miniszterjelöltet az Erstéből a reménybeli kormányba – mondta Orbán Viktor.
A kormányfő szerint a nemzetközi bankok a háborún is nyernek, ahogy mindig is nyertek.
Brüsszel támogatja Ukrajnát, de pénze nincs, hát a bankoktól kér kölcsön, amit majd a tagállamok fognak visszafizetni.
Hogy minden hónapban meghal vagy megrokkan 35 ezer ember, ami évente 400 ezer?
A bankokat ez nem érdekli, csak pörögjön a kassza, legyen rendben a kamat, jöjjön a lóvé.
Szerencsétlen európaiakat azzal etetik, hogy a pénzük jó ügyet szolgál, pedig csak nyugati multik páncélszekrényeit tömik tele – tette hozzá. Legutóbb épp 90 milliárd eurós kölcsönt vett föl Brüsszel, hogy elküldje Ukrajnába. A bankok örömmel álltak sorba, ott a tagállamok garanciája. Ebből sikerült kimenteni Magyarországot, súlyos konfliktusok árán – mondta.
Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy 2010 és 2025 között három gazdasági területről (bankok, energiacégek, kereskdelemi láncok) 14.956 milliárd forintot vett el a kormány, hogy a különféle intézkedéseet finanszírozni tudják. A tervek szerint 1922 milliárdot vesznek el 2026-ban is, ezt udvariasan társadalmi felelősségvállalásnak hívják. Az első céljuk, hogy az idei terheket megússzák, majd pedig megkezdik a visszagyűjtését a korábbi pénzeknek. Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a családokat – tette hozzá.
Mindenki megkapja, amit akart. A Tisza kiélheti kielégítetlen politikai ambícióit, a nagytőke visszakapja a pénzét, Brüsszel elküldheti a magyarok pénzét Ukrajnába, és betolhatja Ukrajnát az Európai Unióba. Igazuk van, amikor azt mondják, rendszerváltásra készülnek.
A magyar családokat támogató nemzeti kormány helyett jön a brüsszeli rendszer – mondta Orbán Viktor.
Rezsicsökkentés, családtámogatás, otthonteremtés, ezeknek lőttek.
Ez már volt egyszer, ezt a filmet már láttuk 2002-ben is megmondtuk, ha az MSZP nyer, akkor a nagytőke és pénztőke alakít kormányt, és mindent elvesznek – mondta Orbán Viktor.
A magyar ember gyorsan megszokja a jót, és a rosszra nem emlékszik – mondta a kormányfő.
Európa eldöntötte, hogy 2030-ig háborúba megy. Az áprilisi választás lesz az utolsó magyar választás a háború előtt. Ennek a kormánynak kell majd döntenie háború és béke kérdésében. Brüsszel eldöntötte, hogy Ukrajna területén legyőzik az oroszokat.
Magyarországon és Szlovákián kívül mindenhol háborús készülődés folyik – tette hozzá. Kilenc országban már van kötelező sorkatonai szolgálat. Van, ahol a nőkre is kiterjesztették. Útmutatókat küldenek a lakosságnak, mit kell tenniük háború esetén. A katonai kiadások kilőttek. Megállapodásokat írnak alá csapatok Ukrajnába küldéséről – tette hozzá.
Eddig közel 200 milliárd eurót költött Brüsszel az ukrán háborúra. Decemberben újabb 90 milliárd eurós hitel. Ukrajna csak nyeli tovább a pénzt. 800 milliárdot követelnek működésre, és 700 milliárdot hadseregre – mondta. Továbbra sincs válasz arra, hogyan lehet legyőzni egy atomhatalmat.
Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a pénzünket, és nem vihetik el a fiataljainkat Ukrajnába. Nem, nem és nem!
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az ő hivatásuk Magyarország szuverenitásának a megőrzése. Régen egész Európa ilyen volt, és így gondolkodott. Ma a Nyugat valami keverés, valami bizonytalan, valami lelketlen, és senki sem tudja mi sül ki belőle. Nálunk rend van, és biztonság – mondta.
Egy magyar világ amire büszkék vagyunk, és azt akarjuk, hogy ez így is maradjon, ezért a Fidesz-KDNP a biztos választás.
Mi nem azért jöttünk a politikába, hogy pozícióink legyenek, hanem egy egész nemzetet akartunk mozgósítani, hogy ne legyünk vesztesek. Mi arra hívunk mindnekit, hogy Magyarország újra nagy és erős legyen.
A 2026-os év a győzelem éve lesz. A győzelem éve a családoknak, a jobboldalnak, a Fidesznek. A győzelem éve Magyarországnak –
zárta Orbán Viktor.
Orbán Viktor 1999-ben, tehát 27 éve honosította meg Magyarországon az évértékelő, országértékelő beszéd műfaját, ilyet előtte senki nem tartott hazánkban. Most bemutatjuk, mik voltak Orbán Viktor legfontosabb üzenetei az elmúlt évtizedekben.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán