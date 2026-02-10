Felforgatja a kormány az ingatlanpiacot: az Otthon Start és a CSOK is gyökeresen átalakul, mindenki nagy örömére

Trendforduló az ingatlanpiacon – 2026 is az elsőlakás-vásárlók éve lesz
Az országos főépítész szerint a magyar ingatlanpiac átalakulóban van az Otthon Startnak köszönhetően, mely egy új irány „a minőségi, élhető, megfizethető magyar otthonok felé”.
A lakásvásárlók és a fejlesztők is nyernének a változással.
Radikálisan átalakítaná a kormány az állami lakáshitelezés eddigi logikáját: a friss rendelettervezet szerint az Otthon Start és a CSOK plusz már nemcsak a kulcsátadás után, hanem akár a tervezőasztalnál is elindulhatna – szakaszos kifizetéssel, új jogi konstrukcióval és szigorú banki kontroll mellett.
A változás évtizedekre rajzolhatja át a magyar ingatlanpiacot, miközben egyszerre ígér gyorsabb építkezéseket, új fejlesztési hullámot és komoly új kockázatokat a vásárlóknak – írja az Index.
A legfőbb változás, hogy márciustól már az építkezés vagy akár már a tervezési szakasz alatt is lehetne igényelni az Otthon Startot és a CSOK pluszt.
Jelenleg támogatott hitel csak akkor igényelhető, ha a lakás már „beköltözhető”, azaz megkapta a használatbavételi engedélyt. Ez a gyakorlat azonban sok esetben azt jelentette, hogy a vásárlók vagy várni kényszerültek, vagy piaci hitelt kellett felvenniük az építkezés idejére – ellentmondva a program eredeti céljának.
Az intézkedések hatására a fejlesztők akár számottevő kedvezményeket is adhatnak a lakásvásárlóknak – hívta fel a figyelmet az Otthon Start Programot koordináló államtitkár. Panyi Miklós úgy fogalmazott: a rendelettervezet érdemben erősíti a lakásprojektek finanszírozhatóságát, miközben az ügyletek minden résztvevője számára megfelelő védelmet nyújt.
A kifizetések kizárólag elkülönített óvadéki számlára érkezhetnek, és az újonnan bevezetendő társasházi építményi jog intézménye egyaránt óvja a vevőket, a beruházókat és a pénzintézeteket
– emelte ki az államtitkár.
A szakaszos folyósítás rendszerének kialakításával a Magyar Nemzeti Bank által megszabott feltételek mellett a bankok számára is megnyílik az út új, innovatív termékek kidolgozására, amelyek révén az új lakást vásárlók további komoly pénzügyi és fejlesztői kedvezményekhez juthatnak.
Az Otthon Start programhoz kapcsolódó lakásberuházások számának bővülése, a gyorsított engedélyezési eljárások rendszere, a társasházi építményi jog bevezetése, valamint a szakaszos hitelfolyósítás lehetősége együtt olyan új helyzetet teremt a magyar ingatlanpiacon, amelynek köszönhetően az új, megfizethető lakásfejlesztések tömege minden korábbinál gyorsabban és nagyobb biztonság mellett valósulhat meg – tette hozzá Panyi Miklós.
