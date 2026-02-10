Felforgatja a kormány az ingatlanpiacot: az Otthon Start és a CSOK is gyökeresen átalakul, mindenki nagy örömére

Radikálisan átalakítaná a kormány az állami lakáshitelezés eddigi logikáját: a friss rendelettervezet szerint az Otthon Start és a CSOK plusz már nemcsak a kulcsátadás után, hanem akár a tervezőasztalnál is elindulhatna – szakaszos kifizetéssel, új jogi konstrukcióval és szigorú banki kontroll mellett.

A változás évtizedekre rajzolhatja át a magyar ingatlanpiacot, miközben egyszerre ígér gyorsabb építkezéseket, új fejlesztési hullámot és komoly új kockázatokat a vásárlóknak – írja az Index.