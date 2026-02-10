Robbie Keane összefutott Szoboszlai Dominikkel – kiderült, miről beszélgettek

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője életútját és pályafutását felidézve beszélt arról a Nemzeti Sportnak, hogyan vált Dublin külvárosából a nemzetközi futball világába tartozó sztárjátékossá. „Boldog, de nehéz gyerekkorom volt – mondta a 45 éves szakember –, amerre mi laktunk, mindennapos volt a bűnözés, a drogfogyasztás, a verekedés. Időnként eszembe is jut, ki tudja, talán ez is hozzátett ahhoz, hogy ilyen erős jellem legyek.”

Keane már tizenöt évesen elhagyta Írországot, tizennyolc évesen saját házában élt, húsz évesen pedig az olasz Inter játékosa lett. „Valóban nem mindennapi volt, hogy a Coventrytől valakit átigazol az Internazionale. Különösen egy fiatalt. Hónapok óta figyeltek” – mesélte. A Liverpoolnál töltött mindössze hat hónapját is felidézte: „Amikor megkerestek, nem gondolkodtam, mentem. Akkor már a Tottenham játékosaként érkeztem Liverpoolba, és egyébként is úgy éreztem, Fernando Torresszel remekül kiegészíthetjük majd egymást. Ő magas, jól fejel, én meg oda tudok érni a kapu elé. Volt is néhány kiváló pillanatunk, de Rafael Benítez vezetőedző másként gondolta. Az első meccsünkön balszélső voltam, mondtam is magamban, na, tessék, ez így nem lesz jó… Csalódott voltam, hogy el kellett mennem, de ilyen a labdarúgás.”