Robbie Keane összefutott Szoboszlai Dominikkel – kiderült, miről beszélgettek

A Ferencváros vezetőedzője tapasztalatairól és emlékeiről is beszélt a Nemzeti Sportnak. Robbie Keane elárulta, hogy találkozott a Liverpool magyar válogatott játékosával, és azt is megosztotta, miről beszélgettek.
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője életútját és pályafutását felidézve beszélt arról a Nemzeti Sportnak, hogyan vált Dublin külvárosából a nemzetközi futball világába tartozó sztárjátékossá. „Boldog, de nehéz gyerekkorom volt – mondta a 45 éves szakember –, amerre mi laktunk, mindennapos volt a bűnözés, a drogfogyasztás, a verekedés. Időnként eszembe is jut, ki tudja, talán ez is hozzátett ahhoz, hogy ilyen erős jellem legyek.”
Keane már tizenöt évesen elhagyta Írországot, tizennyolc évesen saját házában élt, húsz évesen pedig az olasz Inter játékosa lett. „Valóban nem mindennapi volt, hogy a Coventrytől valakit átigazol az Internazionale. Különösen egy fiatalt. Hónapok óta figyeltek” – mesélte. A Liverpoolnál töltött mindössze hat hónapját is felidézte: „Amikor megkerestek, nem gondolkodtam, mentem. Akkor már a Tottenham játékosaként érkeztem Liverpoolba, és egyébként is úgy éreztem, Fernando Torresszel remekül kiegészíthetjük majd egymást. Ő magas, jól fejel, én meg oda tudok érni a kapu elé. Volt is néhány kiváló pillanatunk, de Rafael Benítez vezetőedző másként gondolta. Az első meccsünkön balszélső voltam, mondtam is magamban, na, tessék, ez így nem lesz jó… Csalódott voltam, hogy el kellett mennem, de ilyen a labdarúgás.”
A vezetőedző a Ferencvárosnál töltött időről is beszélt, hangsúlyozva, mennyire elégedett jelenlegi helyzetével.
„Nagyszerűen érzem magam a Ferencvárosnál, ennél jobb helyen most nem is lehetnék.
Szerencsés vagyok, mert nincs szükségem pénzre, játékoskoromban megkerestem egy életrevalót, nem azért csinálom, hogy a hónap végén pénzt kapjak érte, engem teljesen más motivál.”
„A szakember azt is elárulta, hogy összefutott a magyar válogatott csapatkapitányával, és a játékáról is véleményt formált. „Igazi vezér. A Paks elleni mérkőzésünk másnapján Budapest belvárosában találkoztam vele, az egyik étterem előtt futottunk össze, váltottunk néhány szót. Tóth Alex is szóba került” – mondta Szoboszlai Dominikról.
A korábbi 146-szoros ír válogatott támadó elmesélte emlékezetes pillanatait más kluboknál, például a Tottenhammel és a Leeds-szel, és kiemelte, mennyire fontos számára a jó öltözői légkör és a csapattársakkal való összhang. „Milyen fontos egy igazi vezéregyéniség, kulcskérdés, hogy a szakmai stáb tagjai is egy irányba húzzanak, és a babérokat ne csak a vezetőedző arassa le. Ezt itt, a Ferencvárosnál is fontosnak tartom, ebben a történetben nem csak én vagyok fontos.”
