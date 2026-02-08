Ft
szélesi zoltán Robbie Keane FTC-Újpest Újpest FTC

Megkérdezték az Újpest edzőjét, van-e értelme ezt még derbinek nevezni – Robbie Keane inkább nem mondott semmit

2026. február 08. 06:05

Szélesi Zoltán a vereség ellenére is látja a változást, az eredmények ugyanakkor még nem jönnek Újpesten az edzőváltás és Dárdai Pál sportigazgatói kinevezése óta. Az FTC sokkal előrébb tart, és ezt szombaton meg is mutatta.

2026. február 08. 06:05
null
Nagy Péter

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, elsősorban lehengerlő első félidei teljesítményének köszönhetően a címvédő FTC 3–0-ra legyőzte hazai pályán az Újpestet a labdarúgó Fizz Liga 21. fordulójának szombat esti rangadóján és élre állt a bajnokságban. A lefújást követően elsőként a tabellán kilencedik újpestiek edzője, Szélesi Zoltán értékelt, akitől a Mandiner azt kérdezte, milyen érzés, hogy csapata legutóbb 2015 decemberében volt képes nyerni legnagyobb riválisa ellen, azóta a Fradi – a mostanival – már 24-szer győzött és hétszer döntetlent játszott. 

A Fradi egy nagy klub, amely újraszervezte magát, ami egy hosszú folyamat volt. Meghatározó csapat az Európa-ligában, valóban egy követendő példa, hogy mi is újra a térképre kerüljünk. Igen, roppant fájó, hogy tíz éve nem tudunk nyerni, de nekem a derbi mindig derbi marad. Akkor, is ha folyton kikapunk

– fogalmazott a lila-fehérek 44 esztendős szakvezetője, aki 1998 és 2004, majd 2012 és 2014 között volt az újpesti felnőttcsapat játékosa.

FTC, Újpest, derbi, Szélesi Zoltán, Robbie Keane
FTC–Újpest: a Ferencváros előrébb tart, mint ősi riválisa, és ez szombaton is bebizonyosodott

A Ferencvárosi Torna Club ír mesterétől, Robbie Keane-től azt tudakoltuk, az egy héttel ezelőtt még Pakson futballozó Osváth Attila hogyan volt képes ilyen kiváló teljesítményre a debütálása alkalmával.

Tudtuk, hogy Attila egy jó játékos, hiszen a múlt héten még ellenünk teljesített remekül. Nagyszerű adottságokkal rendelkezik, tele van energiával. Új opciókat kínál nekünk, új területeket nyit meg, örülök, hogy ilyen jól sikerült a bemutatkozása. Nem rossz bemutatkozás, ugye?

– kérdezett vissza Keane, aki azt is elárulta, inspiráció gyanánt nem mondott semmi különöset az öltözőben.

A mérkőzés előtt kijelentettem, hogy senkit nem fogok motiválni. Ha egy ilyen mérkőzést megelőzően fel kell tüzelni egy játékost, akkor azzal baj van. Arról beszéltem csak a fiúknak, hogy ne magára az eseményre, a derbire koncentráljanak, hanem élvezzék az alkalmat, játsszanak. Közöltem velük, hogy ezt a találkozót fejben kell megnyerni. Egyszerű a képlet most és mindig: bevehetetlen erőddé kell tennünk a Groupama Arénát, főleg, ha ilyen szurkolók állnak mögöttünk. Nekik ajánlom ezt a győzelmet.

A beadásokkal kapcsolatban ismét felmerült a télen a görög AEK Athénhoz távozó Varga Barnabás neve, akit roppant eredményessé tett az ilyen típusú futball a zöld-fehéreknél. Utódját, a horvát Franko Kovacevicet ugyanakkor nem lehet hozzá hasonlítani Robbie Keane szerint.

Másfajta beadásokra van szükség, nem olyanokra, amilyeneket Barna kapott. Felhívtam erre a srácok figyelmét is, hogy legyenek tisztában azzal, ki játszik mellettük. Franko másféle csatár, másként értékesíti azokat a labdákat, amelyek a szélekről jönnek be. Ezt gyakoroltuk csütörtökön 

– magyarázta a Premier League-legenda.

  • A Ferencvárosi Torna Club legközelebb február 11-én, szerdán lép pályára, akkor a Mol Magyar Kupa 5. fordulójában az Aqvital Csákvár lesz az ellenfele, míg 
  • az Újpest FC már nem érdekelt a sorozatban, miután szeptember közepén vereséget szenvedett a másodosztályú Kecskeméti TE otthonában, és kiesett az MK-ból.

Fotók: MTI/Purger Tamás

 

