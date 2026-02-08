Megkérdezték az Újpest edzőjét, van-e értelme ezt még derbinek nevezni – Robbie Keane inkább nem mondott semmit

A Fradi egy nagy klub, amely újraszervezte magát, ami egy hosszú folyamat volt. Meghatározó csapat az Európa-ligában, valóban egy követendő példa, hogy mi is újra a térképre kerüljünk. Igen, roppant fájó, hogy tíz éve nem tudunk nyerni, de nekem a derbi mindig derbi marad. Akkor, is ha folyton kikapunk

– fogalmazott a lila-fehérek 44 esztendős szakvezetője, aki 1998 és 2004, majd 2012 és 2014 között volt az újpesti felnőttcsapat játékosa.

FTC–Újpest: a Ferencváros előrébb tart, mint ősi riválisa, és ez szombaton is bebizonyosodott

A Ferencvárosi Torna Club ír mesterétől, Robbie Keane-től azt tudakoltuk, az egy héttel ezelőtt még Pakson futballozó Osváth Attila hogyan volt képes ilyen kiváló teljesítményre a debütálása alkalmával.