Kubatov Gábor figyelmét nem kerülte el az Újpest kecskeméti veresége – ezt üzente

„Évek óta mindenki rajtunk röhög, jöhet ide bármilyen szponzor!” – Újpesten úgy érzik, ennél már nincs lejjebb
Kifakadtak a lila-fehér drukkerek a kupabúcsú után.
Az Újpest kiesett a Kecskeméttel szemben a Magyar Kupából. Az FTC elnöke, Kubatov Gábor a közösségi oldalán gúnyolódott az ősi riválison.
Több élvonalbeli együttes is búcsúzott a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában, köztük a 11-szeres aranyérmes Újpest, amely az NB I-ből tavasszal kieső Kecskemét vendégeként kapott ki hosszabbítás után 3–2-re. A fővárosi lila-fehérek szurkolói érthető módon kifakadtak a vereség után, s úgy érzik, annál már nincs lejjebb, mint ahová szeretett csapatuk mostanra eljutott.
Kubatov Gábor, az FTC elnöke viszont „nagyon csalódott” az Újpest korai kiesése miatt.
Abban reménykedtem, hogy a döntőben találkozhatunk, de majd jövőre…
– írta gúnyosan a politikus-sportvezető, utalva arra, hogy a negyedik kerületi klubnál mindig abban bíznak, hogy a következő idényük sikeresebb lesz.
Az Újpesten kívül egyébként a Puskás Akadémia (Vasas, 1–4), a Kisvárda (Ajka, 1–3) és a Nyíregyháza (Békéscsaba, 0–0 után tizenegyesekkel 2–4) búcsúzott az NB I-es csapatok közül a Magyar Kupa harmadik körében. A Ferencváros a következő fordulóban a második ligás Békéscsabát fogadja majd.
