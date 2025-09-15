Ft
Kubatov Gábor Fradi Újpest Ferencváros Magyar Kupa FTC

Kubatov Gábor figyelmét nem kerülte el az Újpest kecskeméti veresége – ezt üzente

2025. szeptember 15. 22:44

Az Újpest kiesett a Kecskeméttel szemben a Magyar Kupából. Az FTC elnöke, Kubatov Gábor a közösségi oldalán gúnyolódott az ősi riválison.

2025. szeptember 15. 22:44
null

Több élvonalbeli együttes is búcsúzott a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában, köztük a 11-szeres aranyérmes Újpest, amely az NB I-ből tavasszal kieső Kecskemét vendégeként kapott ki hosszabbítás után 3–2-re. A fővárosi lila-fehérek szurkolói érthető módon kifakadtak a vereség után, s úgy érzik, annál már nincs lejjebb, mint ahová szeretett csapatuk mostanra eljutott.

Kubatov Gábor, az FTC elnöke viszont „nagyon csalódott” az Újpest korai kiesése miatt.

Abban reménykedtem, hogy a döntőben találkozhatunk, de majd jövőre…

– írta gúnyosan a politikus-sportvezető, utalva arra, hogy a negyedik kerületi klubnál mindig abban bíznak, hogy a következő idényük sikeresebb lesz.

 

Az Újpesten kívül egyébként a Puskás Akadémia (Vasas, 1–4), a Kisvárda (Ajka, 1–3) és a Nyíregyháza (Békéscsaba, 0–0 után tizenegyesekkel 2–4) búcsúzott az NB I-es csapatok közül a Magyar Kupa harmadik körében. A Ferencváros a következő fordulóban a második ligás Békéscsabát fogadja majd.

Nyitókép: Facebook / Kubatov Gábor

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Toma78
2025. szeptember 15. 23:39
Hétfőn kezdődik az igazi munka... A srácok mehetnek hordót pakolni a mol új olajkútjára. Kell a friss munkaerő... azt mar csak nem basszák el ..😁 Lassan erre az évre is befejeződnrk a Varjudombi mesék...Káŕrr Kárr rájuk egy forintot is költeni...👎
0
0
tojgli
2025. szeptember 15. 23:31
Gábor, lassan le kellene állni a kommenteléssel... Fradista kormánypárti barátaim rendszeresen küldözgetni szokták a "Napi Kubit", hónapok óta tart az ámokfutásod, sértődékeny vagy, hisztizel, gúnyolódsz, üzengetsz. Ezzel tuti nem leszel népszerűbb, bár lehet az új asszonykának pont így tetszel. ;)
0
0
billysparks
2025. szeptember 15. 23:19
Szánalom. ( Egy 78 óta Ferencváros szurkoló, aki utálja az újpestet. 78 óta...)
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!