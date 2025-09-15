Kubatov Gábor figyelmét nem kerülte el az Újpest kecskeméti veresége – ezt üzente

Több élvonalbeli együttes is búcsúzott a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában, köztük a 11-szeres aranyérmes Újpest, amely az NB I-ből tavasszal kieső Kecskemét vendégeként kapott ki hosszabbítás után 3–2-re. A fővárosi lila-fehérek szurkolói érthető módon kifakadtak a vereség után, s úgy érzik, annál már nincs lejjebb, mint ahová szeretett csapatuk mostanra eljutott.