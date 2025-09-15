„Évek óta mindenki rajtunk röhög, jöhet ide bármilyen szponzor!” – Újpesten úgy érzik, ennél már nincs lejjebb

Az újpesti szurkolóknál elszakadt a cérna a kupabúcsú után, magukhoz hívatták a lelátó elé a játékosokat, illetve a klub közösségi oldalán fakadtak ki az előrelépés hiánya, a vezetőedző személye és a keret minősége kapcsán.

„Sajnos a Grzelak-éra után a Krznar-projekt is teljes csőd, de itt legalább már korán kiderült, hogy idén sem lesz gyakorlatilag semmiféle örömünk a csapatban, a remélhető bennmaradáson kívül. Minden héten újabb szégyen, Újpest-szurkolóként.”

„Ilyenkor normális helyen azonnal edzőt szoktak cserélni.”