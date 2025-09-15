Ft
09. 15.
hétfő
kecskemét Újpest Magyar Kupa

„Évek óta mindenki rajtunk röhög, jöhet ide bármilyen szponzor!” – Újpesten úgy érzik, ennél már nincs lejjebb

2025. szeptember 15. 12:28

Kifakadtak a lila-fehér drukkerek a kupabúcsú után.

2025. szeptember 15. 12:28
null

A hazai labdarúgásban a Magyar Kupa jegyében telt a hétvége: a 3. fordulóban már az élvonalbeli csapatok is pályára léptek, többen búcsúztak is. Szombaton a Kisvárda, a Nyíregyháza és a Puskás Akadémia egyaránt a rövidebbet húzta alacsonyabb osztályú ellenfele otthonában és búcsúzott a sorozattól: a két keleti gárdát az Ajka, illetve a Békéscsaba, a felcsútiakat a Vasas múlta felül.

Hozzájuk csatlakozott vasárnap az Újpest, amely hosszabbítás után 3–2-re kapott ki a másodosztályú Kecskemét otthonában. A hazaiak kispadján tehát bravúros győzelemmel mutatkozott be az augusztus végén kinevezett új vezetőedző, Tímár Krisztián.

Ezt is ajánljuk a témában

„Talán nem tűnik nagyképűnek, ha azt mondom, 2–1-es vezetésnél több olyan lehetőségünk volt, melynek kihasználásával hamarabb is eldönthettük volna a mérkőzést” – fogalmazott az M4 Sportnak a kecskeméti vezetőedző, Tímár Krisztián, míg kollégája, az újpestiek trénere, Damir Krznar úgy látta, már a szünet előtt elveszítették a párharcot.

Már az első félidőben elveszítettük a találkozót, két rögzített helyzetből kaptunk gólt, egy komoly csapat ilyet nem engedhet meg magának, főleg egy alacsonyabb osztályú csapat ellen”

– hangsúlyozta a horvát szakember.

Ezt is ajánljuk a témában

Az újpesti szurkolóknál elszakadt a cérna a kupabúcsú után, magukhoz hívatták a lelátó elé a játékosokat, illetve a klub közösségi oldalán fakadtak ki az előrelépés hiánya, a vezetőedző személye és a keret minősége kapcsán.

„Sajnos a Grzelak-éra után a Krznar-projekt is teljes csőd, de itt legalább már korán kiderült, hogy idén sem lesz gyakorlatilag semmiféle örömünk a csapatban, a remélhető bennmaradáson kívül. Minden héten újabb szégyen, Újpest-szurkolóként.”

„Ilyenkor normális helyen azonnal edzőt szoktak cserélni.”

Szégyen, gyalázat, lélektelen játék, semmi tűz... Sikerült egy újabb bohóc edzőt ide hozni. Nulla játék, semmi elképzelés.”

„Langyos 6-8. hely a bajnokságban, kiesés a kupában... Látszanak a tervek... Mikor fogtok felnőni a szurkolókhoz?”

„A keret 90%-a teljesen alkalmatlan ide, az edzőt is beleértve. Évek óta mindenki rajtunk röhög, jöhet ide bármilyen szponzor.”

Mint írják, a szurkolói ankéton elhangzottakból semmit sem látnak viszont a pályán, ez pedig rendkívüli módon frusztrálttá teszi a drukkereket. Az újpestiek hétvégén a Kazincbarcika vendégeként javíthatnak a bajnokságban.

Ezt is ajánljuk a témában

Közben elkészült a labdarúgó Magyar Kupa 4. fordulójának a sorsolása is, amely már a legjobb 16 közé jutásról dönt. Az élvonalbeli csapatok elkerülték egymást, de így is lesznek izgalmas csaták október végén.

MOL Magyar Kupa, 4. forduló
Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC
Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)
Majosi SE (NB III)–Videoton FC Fehérvár (NB II)
Kelen SC (megyei I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC
Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (megyei I.)
Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II)
ETO FC–Pilisi LK (megyei I.)
Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)
HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III)
Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III)
MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)
Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)
III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II)
FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II)
Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II)
Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (NB II)

A nyitóképen az MK-továbbjutást ünneplik a kecskemétiek, fotó: Facebook/Kecskeméti TE

llnnhegyi
2025. szeptember 15. 15:30
A büdöslábú, szélsőséges libbcsikommcsi,nagypofáju Havas Henrik szurkolói stílusának köszönhetik a gyenge szereplést.
1
0
Emzeperix
2025. szeptember 15. 15:01
Fradi szurkolóként eleg kettős érzések vannak bennem. Egyrészt sajnalom az egeszet, meg jó lenne egy jó újpestet legyőzni. Másrésztről meg valahogy a kárörvendő gonoszkodó énem meg azt mondja .... (inkább le se írom)
2
0
Pimpa
2025. szeptember 15. 14:42
A stílus, ami az UTE-t felnőtt szinten, és utánpótlás nevelés szintjén is áthatja, az vezet ide.
0
0
mapetshow
2025. szeptember 15. 14:36
Nem értem ezt a pesszimizmust. Van ennél lejjebb, lesz is. Kérdezzék meg a "megmentőjük" előző áldozatát!
0
0
