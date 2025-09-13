Ft
Robbie Keane Fradi Magyar Kupa

Hatalmas kéréssel fordult a Fradihoz a Szarvaskend a kupameccs előtt – szorult helyzetbe került Robbie Keane

2025. szeptember 13. 13:55

Nagy kérdés, mit lép erre az ír szakember.

2025. szeptember 13. 13:55
null

Nagy napra virradt Szarvaskend, a falu Vas vármegyei első osztályban szereplő helyi labdarúgócsapat a Ferencvárost látja vendégül a Magyar Kupa harmadik fordulójában. A televíziós mérkőzés az egész környéket megmozgatta, természetesen hatalmas az érdeklődés a térségben, a helyi sportszervezet mobillelátók építésével elérte, hogy 3500-nál is többen lehessenek ott a község sportpályáján. A jegyek tizenkét óra alatt elfogytak, a helyszínen már nem lesz belépő-árusítás, de az M4 Sport élőben közvetíti majd az összecsapást.

Tóth Gábor, a szarvaskendiek labdarúgója a Mandinernek elárulta, mire számít a Fradi ellen és azt is, kivel szeretne mezt cserélni.

„Azt várom, hogy Robbie Keane most megadja a lehetőséget a bizonyításra azoknak a futballistáknak, akik eddig kevesebbet játszottak, de

arra is számítunk, hogy Varga Barnabás pályára lép majd, mert több forrásból is úgy értesültünk, hogy a szülőfalujából, Szentpéterfáról jelentős szurkolói bázis érkezik, hogy élőben is láthassák őt játszani”

– fogalmazott Tóth.

Ennek ismeretében nem meglepő, a hazaiak elkezdték a „hadviselést”: hatalmas kéréssel fordultak a Fradi felé, szeretnék befolyásolni, hogy Robbie Keane milyen összeállításban küldje pályára a csapatát, így nagy dilemma előtt áll az ír szakember.

A Csakfoci információi szerint a Szarvaskend hivatalosan is felvette a kapcsolatot a Ferencvárossal,

a klub azt kérte, hogy a szombati kupameccsen Varga Barnabás legalább a Fradi-keretben benne legyen, illetve lehetőleg néhány percre pályára is lépjen.

Mint ismert, Szarvaskend mindössze néhány kilométerre fekszik Szentpéterfától, a válogatott csatár szülőfalujától, óriási népszerűségnek örvend a környéken, így rengetegen szeretnék élőben látni.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

