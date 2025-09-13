Hatalmas kéréssel fordult a Fradihoz a Szarvaskend a kupameccs előtt – szorult helyzetbe került Robbie Keane

Nagy napra virradt Szarvaskend, a falu Vas vármegyei első osztályban szereplő helyi labdarúgócsapat a Ferencvárost látja vendégül a Magyar Kupa harmadik fordulójában. A televíziós mérkőzés az egész környéket megmozgatta, természetesen hatalmas az érdeklődés a térségben, a helyi sportszervezet mobillelátók építésével elérte, hogy 3500-nál is többen lehessenek ott a község sportpályáján. A jegyek tizenkét óra alatt elfogytak, a helyszínen már nem lesz belépő-árusítás, de az M4 Sport élőben közvetíti majd az összecsapást.

Tóth Gábor, a szarvaskendiek labdarúgója a Mandinernek elárulta, mire számít a Fradi ellen és azt is, kivel szeretne mezt cserélni.

„Azt várom, hogy Robbie Keane most megadja a lehetőséget a bizonyításra azoknak a futballistáknak, akik eddig kevesebbet játszottak, de

arra is számítunk, hogy Varga Barnabás pályára lép majd, mert több forrásból is úgy értesültünk, hogy a szülőfalujából, Szentpéterfáról jelentős szurkolói bázis érkezik, hogy élőben is láthassák őt játszani”

– fogalmazott Tóth.