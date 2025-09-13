Szarvaskend–Ferencváros: veszítenivaló nincs, eksztázis van – így várják a 200 fős településen a Fradi elleni kupameccset

Szarvaskendre utazik a Fradi a Magyar Kupában
A címvédő Paks a Szajol vendége lesz.
Szarvaskend szombaton felkerül a magyar labdarúgás térképére. A Vas vármegyei első osztályban szereplő csapat játékosát, Tóth Gábort kérdeztük a Ferencváros elleni Magyar Kupa-mérkőzésről.
Körmendtől hat kilométerre délkeletre fekszik Vas vármegyében Szarvaskend községe. A falu neve a hét vezér egyike, Kond (más írásmód szerint Kend vagy Kund) szálláshelyének emlékét őrzi. Kond nemzetségének totemállata a szarvas volt. A 2024. január elsejei népszámlálás szerint 206 fő lakta település szombaton felkerül a magyar futball térképére, a megyei első osztályban szereplő helyi labdarúgócsapat ugyanis – a Zalaszentgrót és a Sárisáp egyaránt 2–1-es legyőzése után – a Ferencvárost látja vendégül a Magyar Kupa harmadik fordulójában.
A mérkőzés iránt természetesen hatalmas az érdeklődés a térségben, a helyi sportszervezet mobillelátók építésével elérte, hogy 3500-nál is többen lehessenek ott a község sportpályáján. A jegyek tizenkét óra alatt elfogytak, a helyszínen már nem lesz belépő-árusítás, de az M4 Sport élőben közvetíti majd az összecsapást.
Várjuk a Fradi elleni meccset, gőzerővel készül a falu és mindenki, aki valamilyen módon kötődik a csapathoz. Nem volt olyan nap a pálya környékén, hogy ne történt volna kisebb vagy nagyobb munkálat. Minden szempontból fel van adva a lecke
– mondta megkeresésünkre Tóth Gábor, a szarvaskendiek labdarúgója, aki két év ausztriai légióskodás után 2023 nyarán tért vissza a vasi klubhoz, amelynél összességében már a 13. idényét kezdte meg, és az U7-es csapat edzőjeként is szolgálja az egyesületet.
A 33 esztendős játékos elárulta, a sorsolást nem együtt nézték a csapattársaival, de miután kihúzták nekik a Fradit, azonnal megindultak egymás között az üzenetváltások és az SMS-ek, így aztán ha nem is egymás társaságában, de mégis közösen tudták megélni azt a pillanatot, hogy a sorozat 24-szeres győztesét kapták ellenfélül.
„Folyamatosan téma az öltözőben a Ferencváros elleni mérkőzés, nehéz is volt koncentrálni ilyen eksztázisban a többi találkozóra. Nem mondom, hogy ennek ittuk meg a levét, de Sárváron az első bajnoki meccsünkön kikaptunk öt–egyre, az elmúlt hétvégén azonban javítottunk, és Lukácsházán nyertünk három–egyre. Az edzőnk (Kurucz Ádám) folyamatosan sulykolta belénk, hogy előbb a bajnoki mérkőzésekre kell készülnünk, de nem lehetett kikerülni a témát, ott volt velünk a mindennapokban. Nincs bennünk drukk, mint ahogy veszítenivalónk sincs, de azért szeretnénk kellemetlenek lenni és megnehezíteni a Fradi életét” – folytatta Tóth.
A Zalaegerszegen élő sportoló elmondta, nem elemezték videón a Fradit, mert aki akarja, az láthatja a zöld-fehéreket az NB I-ben és az európai kupamérkőzéseken.
„Bármilyen felállásban érkezik a Ferencváros, egyértelmű esélyese a meccsnek. Nem fognak eltérni attól a játékrendszertől, amit általában alkalmaznak.
Azt várom, hogy Robbie Keane most megadja a lehetőséget a bizonyításra azoknak a futballistáknak, akik eddig kevesebbet játszottak, de arra is számítunk, hogy Varga Barnabás pályára lép majd, mert több forrásból is úgy értesültünk, hogy a szülőfalujából, Szentpéterfáról jelentős szurkolói bázis érkezik, hogy élőben is láthassák őt játszani
– osztotta meg velünk Tóth, akivel kapcsolatban érdekesség, hogy
a magyar klubok közül az Újpest áll a legközelebb a szívéhez, de a lilákhoz korántsem kötődik olyan erősen érzelmileg, mint kedvenc külföldi csapatához, a Bayern Münchenhez.
A Szarvaskend játékosa elmondta, a vezetőségnek semmilyen elvárása nincs velük szemben a szombati kupameccs kapcsán,
csupán annyi a feladatuk, hogy élvezzék a rájuk váró (legalább) 90 percet, mert könnyen lehet, egyszer adatik meg az életükben, hogy a Ferencváros ellen játszhatnak.
Tóth megemlítette, a kisebb méretű pályájukon nem igazán lehet nagy területeket befutni, ezáltal 30-40 méteres versenyfutásokra sincs igazán lehetőség, de ettől még természetesen tisztában van azzal, hogy az FTC képzett játékosai vélhetően fel fogják találni magukat, és megmutatkoznak majd a két csapat közötti technikai különbségek.
Tóth Gábort – akinek az öccse, András is a Szarvaskend labdarúgója – arról is megkérdeztük, másképp készülnek-e a Ferencváros elleni összecsapásra, mint a bajnoki találkozókra, illetve hogy vannak-e a keretükben Fradi-szurkolók.
„Semmivel sem készültünk másképp, ugyanúgy heti két edzésünk volt, nyáron az alapozás idején edzettünk hármat. Talán annyi a különbség, hogy nincs vagy alig-alig van hiányzó az edzésekről, érezni azt, hogy mindenki nagyon készül a mérkőzésre. Idén nyáron igazolt el tőlünk az egyik leggólerősebb játékosunk, Velekei László (aki az MLSZ adatbázisa szerint az előző idényben 30 fellépésén 29 gólt szerzett a Szarvaskendben – a szerző), ő nagy fradista, sajnálja is, hogy nem léphet pályára a mostani találkozón.
Vannak egyébként a keretben Fradi-szimpatizánsok, de nem olyanok, akik meccsre is járnak
– felelte Tóth, aki régebben támadóként játszott, mostanság azonban már szélső védőként számol vele az edzője, így attól függően, hogy melyik oldalon kap szerepet
találhatja szembe magát szombaton.
Tóth Gábor azt is elárulta, egy vadonatúj zöld mezt viselnek majd az FTC ellen – tudomása szerint a vendégek az aranyszínű szerelésükben lépnek pályára –, és azt is elmondta, hogy a lefújás után nem Varga Barnabás vagy Tóth Alex, hanem
egy barátja kérésére a Liverpoollal 2019-ben Bajnokok Ligáját nyerő guineai Naby Keita dresszét szeretné megszerezni,
amelyet oda is ajándékozna az ismerősének.
Tóth végezetül megjegyezte, testvérével együtt számukra szimbolikus jelentőséggel is bír a szombati meccs, mert azon a pályán futballozhatnak a Fradi ellen, ahol gyerekkorukban megismerkedtek a labdarúgás alapjaival, amikor még az édesapjuk játszott a Szarvaskendben. S hogy most Gábor és András a Ferencváros ellen szerepelhet, az nemcsak őket tölti el nagy izgalommal és lelkesedéssel, hanem a büszke szülőket is.
A MOL MAGYAR KUPA 3. FORDULÓJÁNAK PROGRAMJA
Szeptember 13., szombat
11.00: Eger SE (NB III)–Budafoki MTE (NB II)
13.00: PTE-PEAC (NB III)–III. Kerületi TVE (NB III)
14.00: Swiss Krono-Vásárosnamény (vármegyei I.)–Zalaegerszegi TE FC
15.00: Érdi VSE (NB III)–ETO FC
15.00: VSC 2015 Veszprém (NB III)–Debreceni VSC
15.00: Iváncsa KSE (NB III)–Kolorcity Kazincbarcika SC
15.00: Szajol KLK (vármegyei I.)–Paksi FC
15.00: Hódmezővásárhelyi FC (NB III)–Diósgyőri VTK
15.00: Gyulai Termál FC (NB III)–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)
15.00: FC Nagykanizsa (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II)
15.00: Füzesabony SC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)
15.00: Móri SE (megyei I.)–Budapest Honvéd FC (NB II)
15.00: Szolnoki MÁV FC (vármegyei I.)–ESMTK (NB III)
15.00: Majosi SE (NB III)–Gödöllői SK (NB III)
15.00: Tiszafüredi VSE (NB III)–Putnok FC (NB III)
15.00: Salgótarjáni BTC (vármegyei I.)–Tiszakécskei LC (NB II)
16.00: BFC Siófok (NB III)–MTK Budapest
16.00: Szarvaskend SE (vármegyei I.)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
16.00: REAC (vármegyei I.)–Karcagi SC (NB II)
17.00: Pécsi MFC (NB III)–Debreceni EAC (NB III)
18.00: Békéscsaba 1912 Előre (NB II)–Nyíregyháza Spartacus FC
18.00: Gyirmót FC Győr (NB III)–Aqvital FC Csákvár (NB II)
19.00: Vasas FC (NB II)–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
19.00: FC Ajka (NB II)–Kisvárda Master Good
19.00: Dorogi FC (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)
19.00: Videoton FC (NB II)–Szentlőrinc SE (NB II)
Szeptember 14., vasárnap
15.00: Kelen SC (vármegyei I.)–Tarpa SC (NB III)
15.00: Mezőörs KSE (vármegyei I.)–Komárom VSE (NB III)
15.00: Martfűi LSE (NB III)–Dombóvári FC (NB III)
15.00: Sárvár FC (vármegyei I.)–Pilisi LK (vármegyei I.)
16.15: Kecskeméti TE (NB II)–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
A nyitóképen: Tóth Gábor, a Szarvaskend játékosa (Fotó: vaol.hu)