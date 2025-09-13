Szarvaskend–Ferencváros: veszítenivaló nincs, eksztázis van – így várják a 200 fős településen a Fradi elleni kupameccset

Körmendtől hat kilométerre délkeletre fekszik Vas vármegyében Szarvaskend községe. A falu neve a hét vezér egyike, Kond (más írásmód szerint Kend vagy Kund) szálláshelyének emlékét őrzi. Kond nemzetségének totemállata a szarvas volt. A 2024. január elsejei népszámlálás szerint 206 fő lakta település szombaton felkerül a magyar futball térképére, a megyei első osztályban szereplő helyi labdarúgócsapat ugyanis – a Zalaszentgrót és a Sárisáp egyaránt 2–1-es legyőzése után – a Ferencvárost látja vendégül a Magyar Kupa harmadik fordulójában.

A Ferencváros ellen készülő szarvaskendi futballcsapat a Vas Vármegyei Kupában ezüstérmet szerzett, míg a megyei első osztályú bajnokságban a hatodik helyen végzett az előző idényben / Fotó: Facebook / Szarvaskend SE

A mérkőzés iránt természetesen hatalmas az érdeklődés a térségben, a helyi sportszervezet mobillelátók építésével elérte, hogy 3500-nál is többen lehessenek ott a község sportpályáján. A jegyek tizenkét óra alatt elfogytak, a helyszínen már nem lesz belépő-árusítás, de az M4 Sport élőben közvetíti majd az összecsapást.