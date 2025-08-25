Szarvaskendre utazik a Fradi a Magyar Kupában

Mégis mi folyik az NB I-ben? Két hete egyetlen csapat sem nyerte meg hazai mérkőzését!
Utoljára a Kisvárdának sikerült a „bravúr”.
A címvédő Paksi FC a Szajol, a 24-szeres győztes Ferencváros pedig a szintén megyei első osztályú Szarvaskend otthonába utazik a labdarúgó MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában, amelynek tétje a legjobb 32 közé kerülés.
A hétfői sorsoláson elhangzott, hogy az élvonalbeli és a másodosztályú csapatok ebben a körben csatlakoznak a mezőnyhöz – számolt be róla az MTI. Rajtuk kívül 11 megyei és 25 harmadosztályú csapat van még versenyben. Az NB I-es klubok egymással nem találkozhattak. A hivatalos játéknap szeptember 13. szombat és 14. vasárnap.
Több élvonalbeli együttes is NB II-es ellenfelet kapott: a Puskás Akadémia a Vasas, a Nyíregyháza a Békéscsaba, a Kisvárda az Ajka, az Újpest pedig a Kecskemét otthonában lép majd pályára.
MOL Magyar Kupa, 3. forduló (a 32 közé jutásért):
Érdi VSE (NB III)–ETO FC Győr
BFC Siófok (NB III)–MTK Budapest
VSC 2015 Veszprém (NB III)–Debreceni VSC
Swiss Krono-Vásárosnamény (megyei I.)–Zalaegerszegi TE
Iváncsa KSE (NB III)–Kolorcity Kazincbarcika SC
Békéscsaba 1912 Előre (NB II)–Nyíregyháza Spartacus FC
Vasas FC (NB II)–Puskás Akadémia FC
FC Ajka (NB II)–Kisvárda Master Good
Szarvaskend SE (megyei I.)–Ferencvárosi TC
Szajol KLK (megyei I.)–Paksi FC
Hódmezővásárhelyi FC (NB III)–Diósgyőri VTK
Kecskeméti TE (NB II)–Újpest FC
Eger SE (NB III)–Budafoki MTE (NB II)
Gyulai Termál FC (NB III)–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)
FC Nagykanizsa (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II)
REAC (megyei I.)–Karcagi SC (NB II)
Salgótarjáni BTC (megyei I.)–Tiszakécskei LC (NB II)
Mezőörs KSE (megyei I.)–Komárom VSE (NB III)
Dorogi FC (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)
Füzesabony SC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)
Gyirmót FC Győr (NB III)–Aqvital FC Csákvár (NB II)
Móri SE (megyei I.)–Budapest Honvéd FC (NB II)
Videoton FC (NB II)–Szentlőrinc SE (NB II)
Kelen SC (megyei I.)–Tarpa SC (NB III)
Szolnoki MÁV FC (megyei I.)–ESMTK (NB III)
Majosi SE (NB III)–Gödöllői SK (NB III)
Martfűi LSE (NB III)–Dombóvári FC (NB III)
Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Soroksár SC (NB II)
Tiszafüredi VSE (NB III)–Putnok FC (NB III)
PTE-PEAC (NB III)–III. Kerületi TVE (NB III)
Sárvár FC (megyei I.)–Pilisi LK (megyei I.)
Pécsi MFC (NB III)–Debreceni EAC (NB III)
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor