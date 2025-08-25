Szarvaskendre utazik a Fradi a Magyar Kupában

A hétfői sorsoláson elhangzott, hogy az élvonalbeli és a másodosztályú csapatok ebben a körben csatlakoznak a mezőnyhöz – számolt be róla az MTI. Rajtuk kívül 11 megyei és 25 harmadosztályú csapat van még versenyben. Az NB I-es klubok egymással nem találkozhattak. A hivatalos játéknap szeptember 13. szombat és 14. vasárnap.

Több élvonalbeli együttes is NB II-es ellenfelet kapott: a Puskás Akadémia a Vasas, a Nyíregyháza a Békéscsaba, a Kisvárda az Ajka, az Újpest pedig a Kecskemét otthonában lép majd pályára.

MOL Magyar Kupa, 3. forduló (a 32 közé jutásért):

Érdi VSE (NB III)–ETO FC Győr

BFC Siófok (NB III)–MTK Budapest

VSC 2015 Veszprém (NB III)–Debreceni VSC

Swiss Krono-Vásárosnamény (megyei I.)–Zalaegerszegi TE

Iváncsa KSE (NB III)–Kolorcity Kazincbarcika SC

Békéscsaba 1912 Előre (NB II)–Nyíregyháza Spartacus FC

Vasas FC (NB II)–Puskás Akadémia FC

FC Ajka (NB II)–Kisvárda Master Good

Szarvaskend SE (megyei I.)–Ferencvárosi TC

Szajol KLK (megyei I.)–Paksi FC

Hódmezővásárhelyi FC (NB III)–Diósgyőri VTK

Kecskeméti TE (NB II)–Újpest FC

Eger SE (NB III)–Budafoki MTE (NB II)

Gyulai Termál FC (NB III)–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)

FC Nagykanizsa (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II)

REAC (megyei I.)–Karcagi SC (NB II)

Salgótarjáni BTC (megyei I.)–Tiszakécskei LC (NB II)

Mezőörs KSE (megyei I.)–Komárom VSE (NB III)

Dorogi FC (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)

Füzesabony SC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)

Gyirmót FC Győr (NB III)–Aqvital FC Csákvár (NB II)

Móri SE (megyei I.)–Budapest Honvéd FC (NB II)

Videoton FC (NB II)–Szentlőrinc SE (NB II)

Kelen SC (megyei I.)–Tarpa SC (NB III)

Szolnoki MÁV FC (megyei I.)–ESMTK (NB III)

Majosi SE (NB III)–Gödöllői SK (NB III)

Martfűi LSE (NB III)–Dombóvári FC (NB III)

Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Soroksár SC (NB II)

Tiszafüredi VSE (NB III)–Putnok FC (NB III)

PTE-PEAC (NB III)–III. Kerületi TVE (NB III)

Sárvár FC (megyei I.)–Pilisi LK (megyei I.)

Pécsi MFC (NB III)–Debreceni EAC (NB III)

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor