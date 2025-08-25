Ft
Paks Ferencváros Magyar Kupa

Szarvaskendre utazik a Fradi a Magyar Kupában

2025. augusztus 25. 21:46

A címvédő Paksi FC a Szajol, a 24-szeres győztes Ferencváros pedig a szintén megyei első osztályú Szarvaskend otthonába utazik a labdarúgó MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában, amelynek tétje a legjobb 32 közé kerülés.

2025. augusztus 25. 21:46
null

A hétfői sorsoláson elhangzott, hogy az élvonalbeli és a másodosztályú csapatok ebben a körben csatlakoznak a mezőnyhöz – számolt be róla az MTI. Rajtuk kívül 11 megyei és 25 harmadosztályú csapat van még versenyben. Az NB I-es klubok egymással nem találkozhattak. A hivatalos játéknap szeptember 13. szombat és 14. vasárnap.

Több élvonalbeli együttes is NB II-es ellenfelet kapott: a Puskás Akadémia a Vasas, a Nyíregyháza a Békéscsaba, a Kisvárda az Ajka, az Újpest pedig a Kecskemét otthonában lép majd pályára.

MOL Magyar Kupa, 3. forduló (a 32 közé jutásért): 
Érdi VSE (NB III)–ETO FC Győr 
BFC Siófok (NB III)–MTK Budapest 
VSC 2015 Veszprém (NB III)–Debreceni VSC 
Swiss Krono-Vásárosnamény (megyei I.)–Zalaegerszegi TE 
Iváncsa KSE (NB III)–Kolorcity Kazincbarcika SC 
Békéscsaba 1912 Előre (NB II)–Nyíregyháza Spartacus FC 
Vasas FC (NB II)–Puskás Akadémia FC 
FC Ajka (NB II)–Kisvárda Master Good 
Szarvaskend SE (megyei I.)–Ferencvárosi TC 
Szajol KLK (megyei I.)–Paksi FC 
Hódmezővásárhelyi FC (NB III)–Diósgyőri VTK 
Kecskeméti TE (NB II)–Újpest FC 
Eger SE (NB III)–Budafoki MTE (NB II) 
Gyulai Termál FC (NB III)–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 
FC Nagykanizsa (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II) 
REAC (megyei I.)–Karcagi SC (NB II)
Salgótarjáni BTC (megyei I.)–Tiszakécskei LC (NB II) 
Mezőörs KSE (megyei I.)–Komárom VSE (NB III) 
Dorogi FC (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 
Füzesabony SC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II) 
Gyirmót FC Győr (NB III)–Aqvital FC Csákvár (NB II) 
Móri SE (megyei I.)–Budapest Honvéd FC (NB II) 
Videoton FC (NB II)–Szentlőrinc SE (NB II) 
Kelen SC (megyei I.)–Tarpa SC (NB III) 
Szolnoki MÁV FC (megyei I.)–ESMTK (NB III) 
Majosi SE (NB III)–Gödöllői SK (NB III) 
Martfűi LSE (NB III)–Dombóvári FC (NB III) 
Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Soroksár SC (NB II) 
Tiszafüredi VSE (NB III)–Putnok FC (NB III) 
PTE-PEAC (NB III)–III. Kerületi TVE (NB III) 
Sárvár FC (megyei I.)–Pilisi LK (megyei I.) 
Pécsi MFC (NB III)–Debreceni EAC (NB III)

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

