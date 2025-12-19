Robbie Keane nem kertelt: ezen nagyon gyorsan változtatnia kell a Fradinak!

Már csak egyetlen mérkőzése van hátra a bajnoki címvédő Ferencvárosnak a 2025-ös esztendőből, péntek este a DVTK–FTC-vel kezdődik a labdarúgó NB I 18. fordulója. A Fradi még győzelme esetén sem biztos, hogy a tabella első helyén töltheti a téli szünetet, ehhez a győri ETO FC botlására is szüksége lenne a hétvégén. Ez elsősorban a fővárosi zöld-fehér csapat hazai teljesítményének „köszönhető”, miután a Puskás Akadémiától, a ZTE-től, a Nyíregyházától és legutóbb a Debrecentől is kikapott a Groupama Arénában.

A DVTK–FTC után is ünnepelne Robbie Keane / Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A népligetiek vezetőedzője, Robbie Keane – aki nemrég hosszabbította meg szerződését a 36-szoros magyar bajnokkal – is erről beszélt a Fradi Zóna Plusz csütörtöki adásában.