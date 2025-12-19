Robbie Keane nem kertelt: ezen nagyon gyorsan változtatnia kell a Fradinak!

Vége a találgatásoknak: eldőlt Robbie Keane jövője a Ferencvárosnál
Kubatov Gábor szerint ez egy gyönyörű nap.
A Ferencváros labdarúgócsapatának ír vezetőedzője, Robbie Keane nagyon nem elégedett csapata hazai teljesítményével. Péntek este a DVTK–FTC-vel rajtol el az NB I idei utolsó fordulója.
Már csak egyetlen mérkőzése van hátra a bajnoki címvédő Ferencvárosnak a 2025-ös esztendőből, péntek este a DVTK–FTC-vel kezdődik a labdarúgó NB I 18. fordulója. A Fradi még győzelme esetén sem biztos, hogy a tabella első helyén töltheti a téli szünetet, ehhez a győri ETO FC botlására is szüksége lenne a hétvégén. Ez elsősorban a fővárosi zöld-fehér csapat hazai teljesítményének „köszönhető”, miután a Puskás Akadémiától, a ZTE-től, a Nyíregyházától és legutóbb a Debrecentől is kikapott a Groupama Arénában.
A népligetiek vezetőedzője, Robbie Keane – aki nemrég hosszabbította meg szerződését a 36-szoros magyar bajnokkal – is erről beszélt a Fradi Zóna Plusz csütörtöki adásában.
Otthon minden egyes riválisnak nehéz dolga kellene, hogy legyen ellenünk. Ezen változtatnunk kell, mégpedig nagyon gyorsan, hogy a Groupama Aréna ismét egy nehezen bevehető erőd legyen.
Ezt a helyet a legkeményebb hellyé kell tennünk. Láttuk, hogy a nemzetközi meccseinken nagyon nem szerettek az ellenfeleink itt játszani” – utalt az ír szakember arra, hogy miközben a bajnokságban botladoznak otthon, addig az Európa-ligában veretlenek maradtak az ősszel. Hozzátette: lesz még egy meccsük pénteken, de jó pillanatban jön a téli szünet, miután vannak olyan játékosok, mint Varga Barnabás vagy Tóth Alex, akik szinte minden mérkőzésen pályára léptek.
A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor csütörtökön évértékelő interjút adott az M4 Sportnak, melyben ő is azt mondta, nem mindennel elégedett 2025-öt nézve, és beszélt többek között a Keane által említett két játékos, Tóth Alex és Varga Barnabás lehetséges távozásáról is.
Játékoseladásokból kétszer-háromszor nagyobb bevétele lehet a Fradinak, mint a sikeres nemzetközi kupaszerepléssel.
A Fradi péntek este 8 órától lép pályára a Diósgyőr vendégeként Miskolcon.
