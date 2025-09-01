Ft
Magyar Nemzet Újpest FC meccs vereség Pilhál György

A Magyar Nemzet publicistája úgy döntött, egy ideig nem megy ki Újpest-meccsre

2025. szeptember 01. 06:59

Az Újpest FC sorozatos vereségei miatt fakadt ki a lap munkatársa.

2025. szeptember 01. 06:59
Pilhál György, a Magyar Nemzet munkatársa keserű hangon írt az Újpest FC immár másfél évtizede tartó mélyrepüléséről. A legutóbbi hazai szereplések sem adtak okot bizakodásra: a csapat négy mérkőzéséből hármat elveszített, ami érthetően csalódást keltett a szurkolókban.

Pilhál ezért úgy döntött, egy ideig nem látogatja a meccseket.

Írásában élesen bírálta az új tulajdonost, aki ugyan erős Fradi-vetélytársat ígért, de ígéreteiből eddig semmi nem valósult meg. A horvát vezetőedző nyilatkozatait sem kímélte, szerinte azok üresek és semmitmondók. Kritizálta a hátvédsort is, amely rendre képtelen hatékonyan feljátszani a labdát a támadóknak.

A 1885-ben alapított lila-fehér klub jövője Pilhál szerint több szempontból is kérdéses. Úgy véli, változtatásra van szükség, és egy magyar edző kinevezését javasolja – például a rutinos Mészöly Gézát vagy az „ősújpesti” Véber Györgyöt, aki már két vidéki csapatot is az élvonalba juttatott.

A szívünk lila, de a fejünk ne legyen az!” – zárja írását.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

***

Összesen 2 komment

gyzoltan-2
2025. szeptember 01. 07:41
Magam is az Újpesthez kötődöm, és valóban nehéz elviselni az állandósult botladozást... -mintha a foci varázsa eltűnt volna, amely az amatőrség, vagy annak látszatának fenntartása idején még jellemző volt... -hol vannak már Szusza góljai, Rajna Karcsi öngóljai... Elmentek a fiatalságommal... A ma focija öldöklő sporttá vált! Akrobaták, gladiátorok előadása folyik, színi előadás keretében... -hogy ezek mekkorákat tudnak esni, és mekkora fetrengéseket tudnak rendezni.., mert a profizmushoz a bíró megvevése is hozzá tartozik... -csak foci pillanatok, momentumok maradtak, a játékos varázs a múlté, mint a fiatalság...
dimaggio
2025. szeptember 01. 07:29
Egyet értek a publicistával ,én már évtizedek óta nem megyek Újpest meccsre . Igaz hogy Fradi drukker vagyok .
