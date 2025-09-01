A Magyar Nemzet publicistája úgy döntött, egy ideig nem megy ki Újpest-meccsre

Pilhál György, a Magyar Nemzet munkatársa keserű hangon írt az Újpest FC immár másfél évtizede tartó mélyrepüléséről. A legutóbbi hazai szereplések sem adtak okot bizakodásra: a csapat négy mérkőzéséből hármat elveszített, ami érthetően csalódást keltett a szurkolókban.

Pilhál ezért úgy döntött, egy ideig nem látogatja a meccseket.

Írásában élesen bírálta az új tulajdonost, aki ugyan erős Fradi-vetélytársat ígért, de ígéreteiből eddig semmi nem valósult meg. A horvát vezetőedző nyilatkozatait sem kímélte, szerinte azok üresek és semmitmondók. Kritizálta a hátvédsort is, amely rendre képtelen hatékonyan feljátszani a labdát a támadóknak.

A 1885-ben alapított lila-fehér klub jövője Pilhál szerint több szempontból is kérdéses. Úgy véli, változtatásra van szükség, és egy magyar edző kinevezését javasolja – például a rutinos Mészöly Gézát vagy az „ősújpesti” Véber Györgyöt, aki már két vidéki csapatot is az élvonalba juttatott.

A szívünk lila, de a fejünk ne legyen az!” – zárja írását.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

***