bloomberg Ukrajna Magyarország Európai Unió

Végérvényesen összeállt a magyarellenes koalíció Brüsszelben: kiszivárogtatták a félelmetes tervet

2025. augusztus 31. 19:26

A pénteki koppenhágai informális külügyminiszteri találkozón körbejárt egy dokumentum arról, hogyan kéne átvariálni az uniós szavazási mechanizmust, hogy a magyar álláspont ne érvényesülhessen.

2025. augusztus 31. 19:26
null

Az európai döntéshozók azt vizsgálják, jogilag mennyire lenne lehetséges az egyhangú döntéshozást igénylő kérdéseket minősített többségi szavazással eldönteni az Ukrajnával kapcsolatos kérdések esetében, hogy megkerüljék Magyarországot – derítette ki a Bloomberg egy, a koppenhágai informális külügyminiszteri találkozón körbejárt dokumentumból. A cikk szerint nagyjából egy tucat ország kormánya vesz részt ebben a kezdeményezésben.

A lap idézi az Európai Központi Bank korábbi elnökének, Mario Draghi egykori olasz miniszterelnök 2024-es, Európa versenyképességéről szóló jelentését, amelyben a minősített többségi döntéshozatal kiterjesztett alkalmazását szorgalmazza, és amelyet azóta többen is felvetettek lehetséges megoldásként. A Bloomberg szerint „ezzel a változtatással az unió  gyorsabb és határozottabb fellépésre lenne képes a fokozódó geopolitikai versenyben, és

 megakadályozhatná, hogy egyes tagállamok blokkolhassák a 27 tagú blokkon belül széles körű támogatást élvező döntéseket” 

– írja a lap, majd hozzáteszi, hogy az „egyes tagállamok” alatt tulajdonképp Magyarországot értik.

„Magyarország következetesen ellenez minden Ukrajnát érintő kezdeményezést” – olvasható a cikkben.

Pénteken Kaja Kallas, az Európai Bizottság alelnöke arra szólította fel Magyarországot, hogy ne blokkolja tovább az Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurónyi katonai segélycsomagot. Kijelentette, ha Magyarország nem akar, „nem kell részt venni benne, de legalább másokat nem gátoljon ebben”.

A kiszivárgott dokumentum arra utal, hogy Brüsszelben – miután Magyarországot nem sikerült megtörni – olyan szavazási mechanizmusra terveznek áttérni az Ukrajnát érintő kérdésekben, amelyek esetében nincs szükség az összes tagállam jóváhagyására.

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP

***

