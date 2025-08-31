Ft
demokrácia Weimari Köztársaság Ludwig Kaas Magyarország Törökország India

Elszabadult a Harvard professzora: Magyarországról és Amerikáról is a náci Németország jutott eszébe

2025. augusztus 31. 17:08

A Foreign Affairs újságírója szerint haldoklik a demokrácia, mert nem védik meg azok, akiknek kellene.

2025. augusztus 31. 17:08
null

„Egy ilyen pillanatban, amikor a demokrácia a világ több pontján – köztük Magyarországon, Indiában, Törökországban és az Egyesült Államokban – visszaszorulóban van, jusson eszünkbe: a demokrácia gyakran lassan, fokozatosan tűnik el, mert azok, akiknek meg kellene védeniük, megadják magukat” – írja csütörtöki cikkében a Foreign Affairs újságírója, Daniel Ziblatt, aki a Weimari Köztársaság bukását és Hitler hatalomra kerülését állítja párhuzamba a mai nemzetközi helyzettel.

Az újságíró felidézi, hogy Hitler hatalomra jutásához az is hozzájárult, hogy 1933-ban a Centrumpárt megszavazta a felhatalmazási törvényt, ezzel segítve a diktatúra kiépítését. Ziblatt értelmezése szerint a párt vezetője, Ludwig Kaas azért támogatta Hitlerék törvényjavaslatát, mert félt a megtorlástól, és nem akart szembemenni a látszólag formálódó új rendszerrel. Ezt a helyzetet állítja párhuzamba a mai világpolitikai fejleményekkel, azt állítva: 

a demokrácia ma is azért kerül veszélybe, mert azok, akiknek meg kellene védeniük, inkább megadják magukat.

„Ez a példa jól mutatja, milyen veszélyekkel járhat a lemondás logikája – az a gondolat, miszerint a demokráciát fenyegető, egyre növekvő veszélyekkel szemben megéri meghátrálni, a túlélés érdekében együttműködni az autokratikus rendszerrel, csakhogy elkerüljük a közvetlen megtorlást – cserébe azonban megnyitjuk az utat a hosszú távú autoriter uralom előtt” – írja. Majd hangsúlyozza: ma is érdemes visszanyúlni ennek a politikai korszaknak a tanulságaihoz. Szerinte a szélsőségesek felemelkedéséhez hozzájárulnak mindazok, akik hallgatnak.

„Minden egyes engedmény csak még merészebbé teszi az autokratákat; a védekezés ellenük egyre gyengül, és végül lehetetlenné válik a fordulat. Azok a reakciók, amelyek kezdetben pragmatikusnak tűnhetnek – mint a kivárás, a hallgatás vagy az alkudozás – végső soron csak bátorítják őket, és a demokrácia bukásához vezetnek” 

– összegzi.

Nyitókép: AFP

***

vamonos-4
2025. augusztus 31. 18:59
Tetszene, ha Orbannak lenne egy koherens vilagkepe, mint AHnek, de ez van Egyelore nincs masik, ide falura jo lesz
esvany-0
2025. augusztus 31. 18:54
Az USA-ban is az utcára tették a sárga ház lakóit, mint nálunk Gyurcsányék?
Monte Carlo
2025. augusztus 31. 18:52
Annyira uncsi ez a sok gyagyás kamutudós
tapir32
2025. augusztus 31. 18:46
Az orosz-ukrán háborúban csak egy etikus álláspont van és az a tűzszünet és a béke. Az európai kultúrában a legfőbb érték az emberi élet. Civilizált országok mint pl. Magyarország ezen elv alapján politizál. Mit tett az EU vezetése, a Zselenszkij rezsim és a hazai balos ellenzék az ukrajnai tűzszünetért és békéért? Semmit! Háborúpártiak. Kulturális és civilizációs deficittel küzdenek. Halálba akarnak küldeni további százezreket! Megbélyegezték, mocskolták az Ukrajna népeivel szolidáris, békét akaró magyar kormányt! Háborús bűnösök a gazdáikkal együtt! Zselenszkij és az EU háború párti vezetése valamint a hazai balos ellenzék semmivel sem különb Putyinnál.
