Elszabadult a Harvard professzora: Magyarországról és Amerikáról is a náci Németország jutott eszébe

„Egy ilyen pillanatban, amikor a demokrácia a világ több pontján – köztük Magyarországon, Indiában, Törökországban és az Egyesült Államokban – visszaszorulóban van, jusson eszünkbe: a demokrácia gyakran lassan, fokozatosan tűnik el, mert azok, akiknek meg kellene védeniük, megadják magukat” – írja csütörtöki cikkében a Foreign Affairs újságírója, Daniel Ziblatt, aki a Weimari Köztársaság bukását és Hitler hatalomra kerülését állítja párhuzamba a mai nemzetközi helyzettel.

Az újságíró felidézi, hogy Hitler hatalomra jutásához az is hozzájárult, hogy 1933-ban a Centrumpárt megszavazta a felhatalmazási törvényt, ezzel segítve a diktatúra kiépítését. Ziblatt értelmezése szerint a párt vezetője, Ludwig Kaas azért támogatta Hitlerék törvényjavaslatát, mert félt a megtorlástól, és nem akart szembemenni a látszólag formálódó új rendszerrel. Ezt a helyzetet állítja párhuzamba a mai világpolitikai fejleményekkel, azt állítva:

a demokrácia ma is azért kerül veszélybe, mert azok, akiknek meg kellene védeniük, inkább megadják magukat.

„Ez a példa jól mutatja, milyen veszélyekkel járhat a lemondás logikája – az a gondolat, miszerint a demokráciát fenyegető, egyre növekvő veszélyekkel szemben megéri meghátrálni, a túlélés érdekében együttműködni az autokratikus rendszerrel, csakhogy elkerüljük a közvetlen megtorlást – cserébe azonban megnyitjuk az utat a hosszú távú autoriter uralom előtt” – írja. Majd hangsúlyozza: ma is érdemes visszanyúlni ennek a politikai korszaknak a tanulságaihoz. Szerinte a szélsőségesek felemelkedéséhez hozzájárulnak mindazok, akik hallgatnak.

„Minden egyes engedmény csak még merészebbé teszi az autokratákat; a védekezés ellenük egyre gyengül, és végül lehetetlenné válik a fordulat. Azok a reakciók, amelyek kezdetben pragmatikusnak tűnhetnek – mint a kivárás, a hallgatás vagy az alkudozás – végső soron csak bátorítják őket, és a demokrácia bukásához vezetnek”

– összegzi.

Nyitókép: AFP

***