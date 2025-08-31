„Időnként a gonosztevők nyernek”: nagy a baj, kezdenek beletörődni Putyin győzelmébe Nyugaton

Oroszország erőfitogtatással próbálja megfélemlíteni Ukrajnát, és domináns pozíciót kiharcolni a lehetséges, közelgő béketárgyalásokon. Azzal fenyegetőzik, hogy a Nyugat még nagyobb csapásokra számíthat a harctéren, ha nem teljesíti Moszkva követeléseit – írja a The Times-ban Mark Galeotti Oroszország-szakértő. A szerző szerint a szerdán indított újabb légicsapások is ennek az „erőszakos tárgyalási stratégiának” a részét képezik.

A támadás után Volodimir Zelenszkij azzal vádolta az orosz elnököt, hogy „a diplomácia helyett a fegyvereket választotta”, és újabb szankciókat szorgalmazott Oroszországgal szemben.

A szerző szerint Ukrajna szempontjából ugyanakkor biztató lehet, hogy hiába fokozódik az orosz haditermelés, Moszkva nem fog tudni sokáig lépést tartani a Nyugat vállalásaival. Éppen ezért vet be most Putyin mindent Ukrajna ellen.

Galeotti úgy véli, Putyin arra apellál, hogy a csapások hatására az ukrán nép fellázad, és nyomást gyakorol Zelenszkijre, hogy mielőbb békét kössön.

A szakértő hozzáteszi, a támadásokkal Putyin a tettre készeknek – elsősorban Franciaországnak és az Egyesült Királyságnak – is üzent, hogy lássák, mi vár azokra a katonákra, akiket Ukrajnába küldenének a béke fenntartása érdekében.

A cikk röviden kitér Donald Trumpra is, akit „nem ért váratlanul” az orosz támadások híre. Az USA néhány napja hagyta jóvá, hogy 329 millió dollár értékben fegyvereket szállítsanak Ukrajnába – igaz, a fegyverek árát Európa állja.

Galeotti Putyin stratégiáját úgy értékeli:

„Ez meglehetősen újszerű megközelítése a tárgyalásoknak, de ez Putyin módszere, és sajnos nem feltétlenül hatástalan.”

