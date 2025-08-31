Ft
08. 31.
vasárnap
08. 31.
vasárnap
„Időnként a gonosztevők nyernek”: nagy a baj, kezdenek beletörődni Putyin győzelmébe Nyugaton

2025. augusztus 31. 16:28

Oroszország a héten indított légicsapásokkal nem csak Kijevnek, de Párizsnak és Londonnak is üzent.

2025. augusztus 31. 16:28
null

Oroszország erőfitogtatással próbálja megfélemlíteni Ukrajnát, és domináns pozíciót kiharcolni a lehetséges, közelgő béketárgyalásokon. Azzal fenyegetőzik, hogy a Nyugat még nagyobb csapásokra számíthat a harctéren, ha nem teljesíti Moszkva követeléseit – írja a The Times-ban Mark Galeotti Oroszország-szakértő. A szerző szerint a szerdán indított újabb légicsapások is ennek az „erőszakos tárgyalási stratégiának” a részét képezik.

A támadás után Volodimir Zelenszkij azzal vádolta az orosz elnököt, hogy „a diplomácia helyett a fegyvereket választotta”, és újabb szankciókat szorgalmazott Oroszországgal szemben.

A szerző szerint Ukrajna szempontjából ugyanakkor biztató lehet, hogy hiába fokozódik az orosz haditermelés, Moszkva nem fog tudni sokáig lépést tartani a Nyugat vállalásaival. Éppen ezért vet be most Putyin mindent Ukrajna ellen. 

Galeotti úgy véli, Putyin arra apellál, hogy a csapások hatására az ukrán nép fellázad, és nyomást gyakorol Zelenszkijre, hogy mielőbb békét kössön.

A szakértő hozzáteszi, a támadásokkal Putyin a tettre készeknek – elsősorban Franciaországnak és az Egyesült Királyságnak – is üzent, hogy lássák, mi vár azokra a katonákra, akiket Ukrajnába küldenének a béke fenntartása érdekében.

A cikk röviden kitér Donald Trumpra is, akit „nem ért váratlanul” az orosz támadások híre. Az USA néhány napja hagyta jóvá, hogy 329 millió dollár értékben fegyvereket szállítsanak Ukrajnába – igaz, a fegyverek árát Európa állja.

Galeotti Putyin stratégiáját úgy értékeli:

„Ez meglehetősen újszerű megközelítése a tárgyalásoknak, de ez Putyin módszere, és sajnos nem feltétlenül hatástalan.”

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

 

lacika-985
2025. augusztus 31. 16:48
Oroszország már vagy százszor tönkre ment , elvesztette a háborút , a hoholok Moszkvát ostromolták , Putyin vagy ötvenszer meghalt és valami csoda folytán még mindig minden a helyén van . Ezzel szemben Európa a béka picsája alatt haldoklik
nemecsekerno-007-01
2025. augusztus 31. 16:42
,,Ez meglehetősen újszerű megközelítése a tárgyalásoknak,, Ágyúnaszád diplomáciáról hallottál már?!?!?! Azt se Putyin találta ki. :)))))))))))))))))))
Chekke-Faint
•••
2025. augusztus 31. 16:39 Szerkesztve
Hajrá Putyin! A nyugat Oroszországot akarja felszámolni és felosztani maguk között. És ezt nem is rejtik véka alá....DDD
counter-revolution
2025. augusztus 31. 16:39
"Mark Galeotti Oroszország-szakértő" Ő a britek ketRáczharcosa.
