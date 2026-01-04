Ft
01. 04.
vasárnap
magyar péter lentulai krisztián vadállat vereség bomba választás

Tik-tak: Magyar Péter egy időzített bomba, az óra vészjósló ketyegése már hallatszik

2026. január 04. 06:55

Bízzunk benne, hogy ez a rossz érzés Magyar Péterrel kapcsolatban nem igazolódik be, és kulturált módon elismeri majd a vereségét.

2026. január 04. 06:55
null
Felhévizy Félix
Felhévizy Félix
Magyar Nemzet

Lentulai Krisztián pedig a Facebook oldalán írt vészjósló dolgokat:

»Sokan kétkedve szoktátok hallgatni itt vagy közönségtalákozón azt az összesküvés-elméletemet, amit olyan 3/4 éve hangoztatok, hogy a Vadállat addig hergeli a szektát a számára hasznos tudatlan padavanjaival (Pottyondy, Puzsér, Somogyi), míg azok Fidesz-győzelem esetén nekimennek a parlamentnek vagy az utcán ünneplő fideszeseknek, azaz polgárháború lesz. Általában csend és elnéző félmosoly van, amikor mondom. TébolyMan újévi beszéde azonban engem igazol. Egy tudatosan, nem elszólásokkal felépített beszéd ezen része alapján már senkinek sem lehet kétsége afelől, hogy vereség esetén rendszert akar dönteni. De ehhez is tehetségtelen és félkegyelmű, no meg kellően gonosz és megúszós, mert mindezt egy félpuccsal és a szekta OPNI-esélyes körmös Szilvijeivel és IT-s Gergőivel akarja elérni, meg a felhergelt katonákkal, rendőrökkel. Úgy gondolja, ha Judit asszisztenseit meg az ügyintéző hölgyet a bennfentes bulija kapcsán egyszer már sikerrel terrorizálta, menni fog ez is.«

Magyar Péter egy időzített bomba, szinte hallatszik az időzítő vészjósló ketyegése, tik-tak. A személyiségjegyei alapján nem tud veszíteni, legalábbis nagyon nehéz elképzelni róla, ahogy gratulál a győztes Orbán Viktornak. Bízzunk benne, hogy ez a rossz érzés Magyar Péterrel kapcsolatban nem igazolódik be, és kulturált módon elismeri majd a vereségét – gondolta magában elmélázva Felhévizy, és leült kedvenc foteljába meginni egy csésze finom capuccinót."

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Két Magyarország van: a Normális meg a Bosszúszomjas.

Azon gondolkozzunk el, mi lenne, ha Magyar Péter mutatna be? Csak szólok, a bemutatásnál jóval durvább dolgot tett az elmebeteg újévkor: rátámadt a nemzetére.

 

states-2
2026. január 04. 07:27
Mióta tud egy pszichopata kulturált módon viselkedni, az egy más kérdés, hogy ahhoz túl hülye, hogy valamiféle puccsocskával próbálkozzon, meg erre néhány száz szektás édeskevés. Próbálkoztak ilyenekkel a sok komcsi bukovári után, de mindig közröhejbe fulladt. Emlékszem, amikor az Oktogonon a villamossíneken üldögélt néhány futóbolond a kétharmados buci éjszakáján.
Majdmegmondom
2026. január 04. 07:21
Ha tudjuk, hogy milyen. (Ostoba, nárcisztikus barom), ha tudjuk, hogy miért van itt. (Következő Majdan előkészítése), és tudjuk, hogy a Fidesz megnyeri a választást (Mert sajnos nincs olyan ellenzéki párt, amelyikre érdemes szavazni), akkor őszintén remélem, hogy a kormány az utcára vonuló kisebbségi komplexusos bandát is képes lesz megfékezni.
Arisztokrata
2026. január 04. 07:13
Nem kéne megvárni, hogy letépje láncát. Előtte kéne lesittelni. Sursum corda!
