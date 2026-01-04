Tik-tak: Magyar Péter egy időzített bomba, az óra vészjósló ketyegése már hallatszik

„Lentulai Krisztián pedig a Facebook oldalán írt vészjósló dolgokat:

»Sokan kétkedve szoktátok hallgatni itt vagy közönségtalákozón azt az összesküvés-elméletemet, amit olyan 3/4 éve hangoztatok, hogy a Vadállat addig hergeli a szektát a számára hasznos tudatlan padavanjaival (Pottyondy, Puzsér, Somogyi), míg azok Fidesz-győzelem esetén nekimennek a parlamentnek vagy az utcán ünneplő fideszeseknek, azaz polgárháború lesz. Általában csend és elnéző félmosoly van, amikor mondom. TébolyMan újévi beszéde azonban engem igazol. Egy tudatosan, nem elszólásokkal felépített beszéd ezen része alapján már senkinek sem lehet kétsége afelől, hogy vereség esetén rendszert akar dönteni. De ehhez is tehetségtelen és félkegyelmű, no meg kellően gonosz és megúszós, mert mindezt egy félpuccsal és a szekta OPNI-esélyes körmös Szilvijeivel és IT-s Gergőivel akarja elérni, meg a felhergelt katonákkal, rendőrökkel. Úgy gondolja, ha Judit asszisztenseit meg az ügyintéző hölgyet a bennfentes bulija kapcsán egyszer már sikerrel terrorizálta, menni fog ez is.«