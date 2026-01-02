Két Magyarország van: a Normális meg a Bosszúszomjas.

Nem is vártunk mást: középső ujját feltartva üzent a rendszernek, majd kívánt k*rva jó évet Molnár Áron
„Ezzel a képpel kívánok a rendszernek kellemes bukást 2026-ban és nektek meg k*rva jó évet!” – írta követőinek a színész-aktivista.
Azon gondolkozzunk el, mi lenne, ha Magyar Péter mutatna be? Csak szólok, a bemutatásnál jóval durvább dolgot tett az elmebeteg újévkor: rátámadt a nemzetére.
„Mást javaslok!
Azon gondolkozzunk el, mi lenne, ha Magyar Péter mutatna be? Csak szólok, a bemutatásnál jóval durvább dolgot tett az elmebeteg újévkor: rátámadt a nemzetére.
Szóval, ha elengedné magát a Backstreet Boys 6. tagja, akkor még jobban imádnák, zabálnák, gúnyolódnának rajtunk. Mémek ezrei születnének az új kistérségi Luke Skywalkerről, pólókon landolna frissen manikűrözött fákjúja/fákofja. Agyatlan rajongók tízezrei jelennének meg másnap a falainkon a 🖕🏼 jellel hadonaszva, kiegészítve ezzel a birka, zászló, bilincs emojikat és a ‘vergődés’ szavakat. Lenne egy új Tisza-folklór, képződne egy újabb, óvodás szintű fogínysorvadt identitás.
Azonban, ha Orbán Viktor lenne a rebellis pofa, pontosan tudjuk, mit kapnánk. »Bekattant a zsírdisznaj!«, »Nem üzemel Graz?!« »Ez a nemzethy/keresztyén p..ofideSS!«, és tetszőlegesen folytathatnánk a sort…
2 Magyarország van: a Normális, meg a Bosszúszomjas.
Nem kell fanyalognunk sem a horpadthomlok Noáron, sem a magát bátorra kakaózó színvonaltalan kajlán. Ez a két Magyarország megy el szavazni, és ne legyünk álszentek: mindnyájan Stephanie-k leszünk a Csupasz pisztolyból, ha ötödjére is behúzza a Fidesz, és tömegével fogjuk a virtuális középső ujjunkat feldugni az összes másikmagyarországos virtuális s€ggébe.”
Nyitókép: Balint Szentgallay/NurPhoto via AFP
Ezt is ajánljuk a témában
„Ezzel a képpel kívánok a rendszernek kellemes bukást 2026-ban és nektek meg k*rva jó évet!” – írta követőinek a színész-aktivista.
Ezt is ajánljuk a témában
„Olyan, mintha Magyar már a vereségét készítené elő, ami után balhét és káoszt akar csinálni” – fogalmazott Deák Dániel elemző.