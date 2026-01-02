Két Magyarország van: a Normális meg a Bosszúszomjas.

Szóval, ha elengedné magát a Backstreet Boys 6. tagja, akkor még jobban imádnák, zabálnák, gúnyolódnának rajtunk. Mémek ezrei születnének az új kistérségi Luke Skywalkerről, pólókon landolna frissen manikűrözött fákjúja/fákofja. Agyatlan rajongók tízezrei jelennének meg másnap a falainkon a 🖕🏼 jellel hadonaszva, kiegészítve ezzel a birka, zászló, bilincs emojikat és a ‘vergődés’ szavakat. Lenne egy új Tisza-folklór, képződne egy újabb, óvodás szintű fogínysorvadt identitás.

Azonban, ha Orbán Viktor lenne a rebellis pofa, pontosan tudjuk, mit kapnánk. »Bekattant a zsírdisznaj!«, »Nem üzemel Graz?!« »Ez a nemzethy/keresztyén p..ofideSS!«, és tetszőlegesen folytathatnánk a sort…

2 Magyarország van: a Normális, meg a Bosszúszomjas.

Nem kell fanyalognunk sem a horpadthomlok Noáron, sem a magát bátorra kakaózó színvonaltalan kajlán. Ez a két Magyarország megy el szavazni, és ne legyünk álszentek: mindnyájan Stephanie-k leszünk a Csupasz pisztolyból, ha ötödjére is behúzza a Fidesz, és tömegével fogjuk a virtuális középső ujjunkat feldugni az összes másikmagyarországos virtuális s€ggébe.”