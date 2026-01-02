Ft
01. 02.
péntek
Hírek
Vélemények
magyar péter fidesz magyarország választás orbán viktor

Két Magyarország van: a Normális meg a Bosszúszomjas.

2026. január 02. 09:27

Azon gondolkozzunk el, mi lenne, ha Magyar Péter mutatna be? Csak szólok, a bemutatásnál jóval durvább dolgot tett az elmebeteg újévkor: rátámadt a nemzetére.

Lentulai Krisztián
„Mást javaslok! 

Azon gondolkozzunk el, mi lenne, ha Magyar Péter mutatna be? Csak szólok, a bemutatásnál jóval durvább dolgot tett az elmebeteg újévkor: rátámadt a nemzetére. 

Szóval, ha elengedné magát a Backstreet Boys 6. tagja, akkor még jobban imádnák, zabálnák, gúnyolódnának rajtunk. Mémek ezrei születnének az új kistérségi Luke Skywalkerről, pólókon landolna frissen manikűrözött fákjúja/fákofja. Agyatlan rajongók tízezrei jelennének meg másnap a falainkon a 🖕🏼 jellel hadonaszva, kiegészítve ezzel a birka, zászló, bilincs emojikat és a ‘vergődés’ szavakat. Lenne egy új Tisza-folklór, képződne egy újabb, óvodás szintű fogínysorvadt identitás.

Azonban, ha Orbán Viktor lenne a rebellis pofa, pontosan tudjuk, mit kapnánk. »Bekattant a zsírdisznaj!«, »Nem üzemel Graz?!« »Ez a nemzethy/keresztyén p..ofideSS!«, és tetszőlegesen folytathatnánk a sort…

2 Magyarország van: a Normális, meg a Bosszúszomjas.
Nem kell fanyalognunk sem a horpadthomlok Noáron, sem a magát bátorra kakaózó színvonaltalan kajlán. Ez a két Magyarország megy el szavazni, és ne legyünk álszentek: mindnyájan Stephanie-k leszünk a Csupasz pisztolyból, ha ötödjére is behúzza a Fidesz, és tömegével fogjuk a virtuális középső ujjunkat feldugni az összes másikmagyarországos virtuális s€ggébe.”

Nyitókép: Balint Szentgallay/NurPhoto via AFP

galancza-2
2026. január 02. 11:29 Szerkesztve
lentulai! Az a tragédia hogy a mai napig nem akartok szembenézni azzal hogy miért van nagy követő tábora poloskának. Pedig sajnos ennek igenis meg vannak a tragikus, valós okai. És ezek az okok a Fideszben keresendők. Mert ti futtatátok,fizettétek,neveltétek ki ezt a bélférget.legalább 10 éve tudtátok milyen gennyes alak. És sok ilyet termeltetek ki.És igenis tudtátok hogy ezek gazemberek de valami beteges úriemberségből, eltorzult naivitásból hittetetek bennük. poloska jucus munkatársait is terrorizálhatta sok éven át. Ezt meglepő módon pár napja megadja leírta itt a mandin. Mindenképpen Hajrá Fidesz, de kurvára magatokba kéne néznetek.
jump-ing
2026. január 02. 11:23
Jó jó de melik a nagyobb? Ha már ostobán elismerted len túlai, hogy van miért bosszúzni, akkor remélem, hogy az utóbbi... (ekkora barmot elég ritkán lehet olvasni)
kulakman
2026. január 02. 11:16
A baj az ,hogy a bosszúszomjas azt se tudja miért bosszús, mert a másiknak többje van(igaz többet is dolgozik), szebb ,magasabb, soványabb stb! Ja és ezektől soha nem szabadulunk meg!
galancza-2
2026. január 02. 11:12 Szerkesztve
méltóságos lentulai uram,kérlek alássan!Mostasztánjólmegaszontad: poloska rátámadt a nemzetére!Így most már tekintetes is vagy méltóságos lentulai uram, kérlek alássan! Csak szólok!poloska sosem volt a magyar nemzet része! SOHA! Ahogy szülei, nagyszülei sem.poloskáék több generációra visszamenőleg magyargyűlölő komcsináci patkányok. méltóságos lentulai tekintetes uram, kérlek alássan!Ez a cikked nagyon gyenge, ez csak ócska hőbörgés. Ilyen dumákkal csak a legfanatikusabb Fidesz-szavazókat szólítod meg,akik amúgy is a Fideszre szavaznak,de nem azokat kéne győzködni, hanem azt a sokszázezer Fidesz-szavazót,akik meginogtak az elmúlt években.Őket pedig ilyen erőletett,primitíven nagyotmondó dumákkal nem lehet meggyőzni. Rengeteg pozitív tényt,adatot,törvényt lehet a Fidesz mellett elmondani,és rengeteg negatívat poloska mellett. Csak ezeket normális hangnemben kéne elmondanod méltóságos lentulai tekintetes uram,kérlek alássan!Ha csak te lennél a szavazólapon és poloska akkor rád szavaznék.
