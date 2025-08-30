Hazai pálya előnye? Sorozatban harmadszor kapott ki otthon az Újpest

A lila-fehérek leginkább a bal oldalon vezettek támadásokat, de az első húsz percben ezek a próbálkozások nem vezettek eredményre. Aztán a 24. perc elején Milan Tucic futott el a bal szélen, laposan középre tette a labdát, amelyet az érkező Aljosa Matko sarokkal perdített a bal alsó sarokba. A nyáron szerződtetett szlovén támadó harmadik gólját szerezte az idényben, ezzel csapata legeredményesebb játékosa (1–0).

Mindeközben az előző két fordulóban az ETO FC (2–7) és a Paks (2–3) ellen is vereséget szenvedő MTK első félidei teljesítményéről mindent elárult, hogy egyszer sem találta el az ellenfél kapuját. Talán Horváth Artúr távoli lövésénél állt legközelebb a gólszerzéshez, de a labda a léc fölött hagyta el a játékteret.

A kék-fehérek a szünet után sem futballoztak aktívabban, de az 55. percben Kerezsi Zalán átverekedte magát két újpesti védőn is, és egyenlített (1–1).

A kapott gól után az Újpest többször is betalálhatott volna, de Demjén Patrik, az MTK kapusa rendre védett, vagy az újpesti játékosok céloztak rosszul. Aztán a hajrában a csereként beállt Bognár István tizenhét méterről kilőtte a jobb alsó sarkot, így a vendégek átvették a vezetést, és a lefújásig meg is őrizték előnyüket (1–2).

Az Újpest a Paks (1–2) és a Kisvárda (0–1) után sorozatban harmadszor kapott ki pályaválasztóként.

Az MTK március óta először nyert idegenben bajnokit, tavasszal is az Újpest vendégeként örülhetett (5-1) a három pontnak.

LABDARÚGÓ NB I

6. FORDULÓ

Újpest–MTK Budapest 1–2 (Matko 23., ill. Kerezsi 55., Bognár I. 84.)

Korábban játszották

Zalaegerszegi TE–Kisvárda 1–2 (Klausz 78., ill. Cipetic 27. – 11-esből, Nagy K. 45+1.)

Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia 1–1 (Maceiras 12. – öngól, ill. Nagy Zs. 49. – 11-esből)

(MTI)

Nyitókép: mtkbudapest.hu

