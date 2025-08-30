A Puskás csatára Diósgyőrben sem lesz közönségkedvenc – leöntötték őt sörrel a szurkolók (VIDEÓ)

A Diósgyőr kezdte jobban a mérkőzést, s már az első valamirevaló helyzetéből előnybe került, köszönhetően a menteni igyekvő Quentin Maceiras öngóljának (1–0).

A házigazdák a folytatásban is veszélyesebben játszottak, Szappanosnak többször is nagyot kellett védenie. Az első félidő középső harmadát hazai labdabirtoklás és küzdelem jellemezte, majd a vendégek fokozatosan átvették az irányítást. Az egyik támadásuk végén

Lamin Colley kivezette a labdát az alapvonalon túlra, amiért a hazai szurkolók jól kinevették, sőt egyikük sört is öntött a nyakába.

A hajrában a PAFC beszorította ellenfelét, és Duarte távoli lövésével veszélyt is jelentett a kapura, Sentic azonban hárított. A DVTK minden felcsúti próbálkozást hatástalanítani tudott, így előnnyel vonulhatott a pihenőre.

A szünet után szinte rögtön büntetőt harcolt ki a vendégcsapat, miután Esiti kézzel ért a labdába a tizenhatoson belül. A tizenegyest Nagy Zsolt értékesítette magabiztosan (1–1).

Az egyenlítést követően mindkét csapat aktívan, gólra törően folytatta a játékot és mindkét kapu előtt kialakultak veszélyes helyzetek. A legnagyobb ezek közül Colley fejese volt a 75. percben, ezt azonban Sentic bravúrral a kapufára tolta.

A hajrában a hazaiak ismét megszerezhették volna a vezetést, egy szabadrúgás után a kimozduló Szappanos ugyanis kiejtette a kezéből a labdát, de a kavarodás után a vendégek védelme kétszer is a gólvonalról hárított. Az utolsó percekben is a Diósgyőr állt közelebb a győztes gól megszerzéséhez – bár Lukács a másik oldalon még eltalálta a kapufát –, de végül maradt a döntetlen.

A hazaiak sorozatban harmadszor ikszeltek saját közönségük előtt, míg a vendégek a mostani szezonban először játszottak döntetlent.

LABDARÚGÓ NB I

6. FORDULÓ

Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia 1–1 (Maceiras 12. – öngól, ill. Nagy Zs. 49. – 11-esből)

Később

19.30: Újpest–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Korábban játszották

Zalaegerszegi TE–Kisvárda 1–2 (Klausz 78., ill. Cipetic 27. – 11-esből, Nagy K. 45+1.)

