Megkérdezték Tóth Alexet, hogy az utolsó meccsét játszotta-e a Ferencvárosban – ezt válaszolta

Gyertyát „gyújtott” a DVTK a Fradi győzelméhez – most már a Győrön a sor
Hiába a jelentős vendégfölény, egyetlen találat döntött Miskolcon.
A Fradi válogatott középpályása így felelt a jövőjét firtató riporteri kérdésre.
A diósgyőri győzelmet követően az M4 Sport kamerái előtt értékelt a Ferencváros gólszerzője, Szalai Gábor, valamint a távozás küszöbén(?) álló Tóth Alex. Utóbbi sorsa hetek óta foglalkoztatja a hazai sportközvéleményt, a válogatott középpályás most így felelt a jövőjét firtató riporteri kérdésre:
Még én sem tudom pontosan, mi lesz, én is izgatottan várom. Próbáltam erre a meccsre összpontosítani, most ez volt a fontos.”
Mint ismert, Kubatov Gábor a napokban Magyarország egyik legnagyobb játékoseladásaként aposztrofálta Tóth leendő értékesítését. Az alig húszéves tehetséget a külföldi szaksajtóban több helyen is csodagyerekként jellemzik, aki elképesztő villámkarriert futott be, hiszen tavaly még az NB II-es Soroksárban játszott, azóta viszont az Európa Liga-szereplő Fradi és a nemzeti csapat alapemberévé, nem mellesleg a zöld-fehérek messze legértékesebb játékosává nőtte ki magát. Tóth piaci értékét a mértékadó Transfermarkt 8 millió euróra becsüli, de szárnyra kaptak olyan hírek, hogy a Ferencváros akár ennek az összegnek közel a dupláját is megkaphatná érte.
A magyar futball egyik legnagyobb ígéretéért valamennyi európai topligából vannak érdeklődők: szóba hozták már többek között a Liverpoollal, a Newcastle-lel, a Brightonnal, a Juventusszal és a Red Bull Leipziggel is.
„Az egész magyar labdarúgást magasabb polcra emeli.”
