Ft
Ft
10°C
0°C
Ft
Ft
10°C
0°C
02. 19.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Béketanács európai unió magyarország felszólalás gáza donald trump ukrajna miniszterelnök orbán viktor

Orbán Viktor felszólalt a Béketanács első ülésén: „Büszkék vagyunk, hogy az alapítótagok között vagyunk” (VIDEÓ)

2026. február 19. 18:03

Magyarország részvétele a Béketanácsban nemcsak elveinken alapul, hanem a saját biztonsági érdekeinkből is fakad – jelentette ki a miniszterelnök Washingtonban.

2026. február 19. 18:03
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor magyar miniszterelnök is részt vesz a Donald Trump által életre hívott Béketanács washingtoni ülésén.

Ezt is ajánljuk a témában

A kormányfő felszólalásában rámutatott, Magyarország az az ország, amely az Európai Unió részéről a legmagasabb szinten képviselteti magát  a Béketanácsban. „Olyan országot képviselek, amely egy brutális háború szomszédságában él már négy éve. Tudjuk mindannyian, hogy ez a háború nem tört volna ki, hogyha Trump elnök lett volna hivatalban akkoriban” – jelentette ki.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
Tovább a cikkhezchevron

Orbán Viktor azzal folytatta, hogy 

Trump visszatérése nagy esélyt ad arra, hogy a békeerőfeszítéseket megkettőzzék, nemcsak Gázában, hanem Ukrajnában is.

Elhangzott, hogy mi, Európában egyértelműen tisztában vagyunk azzal, hogy a közel-keleti biztonsági helyzet, különösen Gázában jelentős hatást gyakorol a kontinens biztonsága számára. „Épp ezért a mi részvételünk a Béketanácsban nemcsak elveinken alapul, hanem a saját biztonsági érdekeinkből is fakad” – jelentette ki a magyar kormányfő.

Orbán arról is beszélt, hogy komoly beszélgetések folynak Európában a Béketanácsról, és jövőbeli szerepéről. A miniszterelnök itt kitért arra, hogy az elmúlt évtizedekben a nemzetközi szervezetek nem tudták betölteni szerepüket annak érdekében, hogy a békét és a stabilitást megőrizzék világszerte.

„Épp ezét új kezdeményezések kellenek, hogy előmozdítsuk a békét. Biztosak vagyunk abban, hogy a Trump elnök úr által kezdeményezett Béketanács megalapítása egy ilyen lépés a jó irányba. Büszkék vagyunk, hogy az alapítótagok között vagyunk, és, hogy ilyen kiváló társaság részei lehetünk” – zárta felszólalását Orbán Viktor.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
The Loner
2026. február 19. 19:08
5m007h 0p3ra70r tisza trollocska Akkor ezek szerint Viktor biztosan nagyon jól csinál valamit, ha téged ennyire irritál. Kormányváltásról meg ne is álmodozzatok. Ezzel a pszichopata idiótával, nagyjából annyi az esélyetek, mint egy háromlábú sündisznónak a hatsávos autópályán, csúcsforgalomban.” 😏
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. február 19. 18:58
>>Türelem 2026. február 19. 18:49 ennyi primitív embert...dundi,patikus...s ezek itt élnek közöttünk....<< Április 13-tól ők lesznek a 'velünk élő múlt'.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
•••
2026. február 19. 18:57 Szerkesztve
>>yasiko 2026. február 19. 18:55 büszkék vagyunk viktorra,hogy békatanácstag lehet<< Az ország. A kormányváltásig.
Válasz erre
0
1
5m007h 0p3ra70r
2026. február 19. 18:56
Kár volt belépni, kormányváltás után úgyis átlépünk a H̶a̶d̶u̶r̶a̶k̶ K̶l̶o̶a̶k̶á̶j̶a̶ ... vagyis Hajlandók Koalíciójába.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!