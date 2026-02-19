Orbán Viktor felszólalt a Béketanács első ülésén: „Büszkék vagyunk, hogy az alapítótagok között vagyunk” (VIDEÓ)

Trump visszatérése nagy esélyt ad arra, hogy a békeerőfeszítéseket megkettőzzék, nemcsak Gázában, hanem Ukrajnában is.

Elhangzott, hogy mi, Európában egyértelműen tisztában vagyunk azzal, hogy a közel-keleti biztonsági helyzet, különösen Gázában jelentős hatást gyakorol a kontinens biztonsága számára. „Épp ezért a mi részvételünk a Béketanácsban nemcsak elveinken alapul, hanem a saját biztonsági érdekeinkből is fakad” – jelentette ki a magyar kormányfő.

Orbán arról is beszélt, hogy komoly beszélgetések folynak Európában a Béketanácsról, és jövőbeli szerepéről. A miniszterelnök itt kitért arra, hogy az elmúlt évtizedekben a nemzetközi szervezetek nem tudták betölteni szerepüket annak érdekében, hogy a békét és a stabilitást megőrizzék világszerte.

„Épp ezét új kezdeményezések kellenek, hogy előmozdítsuk a békét. Biztosak vagyunk abban, hogy a Trump elnök úr által kezdeményezett Béketanács megalapítása egy ilyen lépés a jó irányba. Büszkék vagyunk, hogy az alapítótagok között vagyunk, és, hogy ilyen kiváló társaság részei lehetünk” – zárta felszólalását Orbán Viktor.

