Orbán Viktor felszólalt a Béketanács első ülésén: „Büszkék vagyunk, hogy az alapítótagok között vagyunk” (VIDEÓ)

Trump a magyar választásokról beszélt a Béketanács első ülésén: „A teljes támogatásom Orbán Viktoré” (VIDEÓ)
Az amerikai elnök kijelentette: a magyar kormányfő hihetetlen munkát végez, különösen a bevándorlás kezelésében.
Magyarország részvétele a Béketanácsban nemcsak elveinken alapul, hanem a saját biztonsági érdekeinkből is fakad – jelentette ki a miniszterelnök Washingtonban.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor magyar miniszterelnök is részt vesz a Donald Trump által életre hívott Béketanács washingtoni ülésén.
A kormányfő felszólalásában rámutatott, Magyarország az az ország, amely az Európai Unió részéről a legmagasabb szinten képviselteti magát a Béketanácsban. „Olyan országot képviselek, amely egy brutális háború szomszédságában él már négy éve. Tudjuk mindannyian, hogy ez a háború nem tört volna ki, hogyha Trump elnök lett volna hivatalban akkoriban” – jelentette ki.
Orbán Viktor azzal folytatta, hogy
Trump visszatérése nagy esélyt ad arra, hogy a békeerőfeszítéseket megkettőzzék, nemcsak Gázában, hanem Ukrajnában is.
Elhangzott, hogy mi, Európában egyértelműen tisztában vagyunk azzal, hogy a közel-keleti biztonsági helyzet, különösen Gázában jelentős hatást gyakorol a kontinens biztonsága számára. „Épp ezért a mi részvételünk a Béketanácsban nemcsak elveinken alapul, hanem a saját biztonsági érdekeinkből is fakad” – jelentette ki a magyar kormányfő.
Orbán arról is beszélt, hogy komoly beszélgetések folynak Európában a Béketanácsról, és jövőbeli szerepéről. A miniszterelnök itt kitért arra, hogy az elmúlt évtizedekben a nemzetközi szervezetek nem tudták betölteni szerepüket annak érdekében, hogy a békét és a stabilitást megőrizzék világszerte.
„Épp ezét új kezdeményezések kellenek, hogy előmozdítsuk a békét. Biztosak vagyunk abban, hogy a Trump elnök úr által kezdeményezett Béketanács megalapítása egy ilyen lépés a jó irányba. Büszkék vagyunk, hogy az alapítótagok között vagyunk, és, hogy ilyen kiváló társaság részei lehetünk” – zárta felszólalását Orbán Viktor.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
