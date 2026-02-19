Ft
G. Fodor Gábor Mesterterv Magyar Péter Orbán Viktor Mráz Ágoston Sámuel

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

2026. február 19. 11:57

Az sem maradt rejtély, miben lesz eztán nehezebb dolga a tiszásoknak.

2026. február 19. 11:57
Mandiner
Mandiner

Mióta Magyar Péter beismerte: részt vett egy drogos buliban, nemcsak az üres szobáról készült fotó körül megy a találgatás a hazai közéletben, de a miniszterelnök-jelöltek komolyan vehetősége és a szembetűnő különbség is terítékre került Orbán Viktor és Magyar Péter között.

Mráz: Magyar Pétert ezután még a tiszásoknak is nehezebb lesz komolyan venni

„Ne felejtsük el, hogy ez az ember az ágyával egyetemben miniszterelnöke akar lenni Magyarországnak, és versenyben van Orbán Viktorral”

– hívta fel a figyelmet Magyar Péter drogos bulija kapcsán Mráz Ágoston Sámuel. Mint a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott:

a drogos buli és a Tisza elnökének kapcsolódó reakciója miatt „simán lehet, hogy az olló még tovább fog nyílni Orbán Viktor előnyére, mert Magyar Pétert ezután igazán komoly szereplőnek tartani akár azért, mert zsarolható, akár azért, hogy milyen életet él, meg mi a droghoz való viszonya, még a tiszásoknak is nehezebb lesz.” 

G. Fodor: Orbán a világgal, Magyar az ággyal foglalkozik

G. Fodor Gábor szerint ráadásul a Tisza elnökének magyarázkodása igen fontos különbségre is rávilágít a pártelnök és a miniszterelnök között.

Orbán Viktor azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy mi történik a világban, Magyar Péter meg azzal, hogy mi történt az ágyon. Melyik kérdés érdekel inkább minket? 

– húzta alá a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója

Mint hozzátette: „Engem az érdekel, hogy mi történik a világban és hol a helye a magyaroknak. Egyáltalán nem érdekel, hogy mi történt azon az ágyon és abban a szobában. Az az ő dolga. Mégis úgy gondolja (a Tisza Párt elnöke – a szerk.), hogy el kell nekünk beszélnie”.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatti linken, vagy itt tudja megnézni.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

