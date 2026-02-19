Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Mióta Magyar Péter beismerte: részt vett egy drogos buliban, nemcsak az üres szobáról készült fotó körül megy a találgatás a hazai közéletben, de a miniszterelnök-jelöltek komolyan vehetősége és a szembetűnő különbség is terítékre került Orbán Viktor és Magyar Péter között.

Mráz: Magyar Pétert ezután még a tiszásoknak is nehezebb lesz komolyan venni

„Ne felejtsük el, hogy ez az ember az ágyával egyetemben miniszterelnöke akar lenni Magyarországnak, és versenyben van Orbán Viktorral”

– hívta fel a figyelmet Magyar Péter drogos bulija kapcsán Mráz Ágoston Sámuel. Mint a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott: