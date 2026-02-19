A legmagasabb körökből érkezett: már idén felvehetik Ukrajnát az Európai Unióba

Az Európai Unió „a lehető leghamarabb” szeretné megkezdeni Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásait – jelentette ki csütörtökön Oslóban António Costa, az Európai Tanács elnöke. „Azt szeretnénk, hogy a lehető leghamarabb hivatalosan megnyithatnánk a tárgyalásokat, és előre léphetnénk a bővítési folyamatban.

Nem tudom megmondani, hogy ez már az idén, 2027-ben vagy csak később lesz, de az a fontos, hogy ne veszítsük el a lendületet”

– mondta Costa újságíróknak nyilatkozva oslói látogatása során. Az uniós vezető szavai szerint „fölöttébb lenyűgöző, hogy Ukrajna a szörnyű háború ellenére, amelyet átél, végrehajtja azokat a reformokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy teljes jogú tagja lehessen az Európai Uniónak”.