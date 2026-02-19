A legmagasabb körökből érkezett: már idén felvehetik Ukrajnát az Európai Unióba

Végleg eldőlt Ukrajna sorsa: hátborzongató kijelentés érkezett Oroszországból
Megállíthatatlannak tűnik a folyamat.
Az Európai Unió „a lehető leghamarabb” szeretné megkezdeni Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásait – jelentette ki csütörtökön Oslóban António Costa, az Európai Tanács elnöke. „Azt szeretnénk, hogy a lehető leghamarabb hivatalosan megnyithatnánk a tárgyalásokat, és előre léphetnénk a bővítési folyamatban.
Nem tudom megmondani, hogy ez már az idén, 2027-ben vagy csak később lesz, de az a fontos, hogy ne veszítsük el a lendületet”
– mondta Costa újságíróknak nyilatkozva oslói látogatása során. Az uniós vezető szavai szerint „fölöttébb lenyűgöző, hogy Ukrajna a szörnyű háború ellenére, amelyet átél, végrehajtja azokat a reformokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy teljes jogú tagja lehessen az Európai Uniónak”.
Arra a kérdésre, hogy Brüsszel esetleg korlátozott tagságot kínál fel Kijevnek, a politikus emlékeztetett, hogy a csatlakozási folyamatnak szabályai vannak.
A tagjelölt országoknak teljesíteniük kell ezeket a kritériumokat”
– mutatott rá az 1993-ban elfogadott koppenhágai kritériumokra utalva. Azzal kapcsolatosan, hogy a magyar kormány ellenzi Ukrajna uniós csatlakozását, Costa emlékeztetett arra, hogy Budapest 2022-ben „zöld jelzést adott” Ukrajna tagjelölti státuszának.
Az EU-csatlakozási tárgyalások leggyorsabb lezárásának rekordját jelenleg Finnország tartja, amely három évvel a kérelme benyújtása után csatlakozott az unióhoz. Törökország az ellenkező véglet: a csatlakozási kérelmét csaknem 30 éve nyújtotta be, de tárgyalásai máig szünetelnek.
