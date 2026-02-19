Száz nap múlva Budapestre figyel a világ – újabb részletek derültek ki

Ennek apropóján a BL hivatalos Facebook-oldala megosztott egy fotósorozatot a BL-serlegről, amit Budapest ikonikus helyein kaptak lencsevégre: háttérben a Lánchíddal, a Hősök terével és az Erzsébet térrel, de természetesen maga a döntő helyszíne, a Puskás Aréna sem maradhatott ki. Így hangolódnak világ futballrajongói a májusi fináléra!

Az idei sorozatban jelenleg a nyolcaddöntőbe jutás fázisánál tartanak, hétről hétre szűkül a mezőny, egyelőre Sallai Roland és a török Galatasaray, illetve Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik és a Liverpool is versenyben van.