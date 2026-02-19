Száz nap múlva Budapestre figyel a világ – újabb részletek derültek ki

Orbán Viktor biztosan nem enged ebből – ismét Magyarországra figyel a világ
Bajnokok Ligája-döntők, F1-es futam, atlétika Világdöntő – Magyarország igazi sportnagyhatalom.
Kereken 100 nap van az év magyarországi csúcseseményéig. Május 30-án hatalmas show lesz a budapesti Bajnokok Ligája-döntő.
Száz nap van hátra a labdarúgó Bajnokok Ligája idei döntőjéig, amelyet a sorozat történetében először Budapesten rendeznek meg, ennek kapcsán négynapos fesztivált tartanak a magyar fővárosban.
A Magyar Labdarúgó Szövetség csütörtöki tájékoztatása szerint május 28. és 31. között a Hősök Terén rendezik meg a Bajnokok Fesztiválját, amelyre a szurkolókat és az érdeklődőket interaktív programokkal, kispályás futballal, koncertekkel és DJ-kel várják a szervezők. A belépés díjtalan lesz.
A rendezvény alighanem legvonzóbb attrakciója a BL-trófea lesz, amely a döntő délutánját leszámítva mindennap látható lesz a fesztiválon.
A tavalyi BL-finálé után idén is megrendezik az Ultimate Champions Legends Tournament elnevezésű focitornát, amelyen neves magyar játékosok, illetve a legrangosabb európai kupasorozat történetének kiemelkedő és világszerte ismert futballistái lépnek pályára. Az eseménynek a Papp László Budapest Sportaréna ad otthont május 29-én, a jegyek már megvásárolhatók.
A Bajnokok Ligája döntője május 30-án 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában.
Ennek apropóján a BL hivatalos Facebook-oldala megosztott egy fotósorozatot a BL-serlegről, amit Budapest ikonikus helyein kaptak lencsevégre: háttérben a Lánchíddal, a Hősök terével és az Erzsébet térrel, de természetesen maga a döntő helyszíne, a Puskás Aréna sem maradhatott ki. Így hangolódnak világ futballrajongói a májusi fináléra!
Az idei sorozatban jelenleg a nyolcaddöntőbe jutás fázisánál tartanak, hétről hétre szűkül a mezőny, egyelőre Sallai Roland és a török Galatasaray, illetve Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik és a Liverpool is versenyben van.
(Mandiner/MTI)
Fotó: Franck Fife/AFP