01. 30.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Budapest Bajnokok Ligája Puskás aréna

Ez aztán az országimázs! A Lánchíddal, a Hősök terén és az Erzsébet téren kapták lencsevégre Európa legfontosabb ereklyéjét

2026. január 30. 19:04

Budapesten járt a BL-serleg, ráadásul remek fotók is készültek róla a főváros ikonikus helyszínein. Hogy miért? Mert a Puskás Arénában rendezik idén a Bajnokok Ligája döntőjét.

2026. január 30. 19:04
null

Szerda éjszaka véget ért a Bajnokok Ligája alapszakasza, vagyis nemsokára kezdődik a legizgalmasabb rész, a kieséses szakasz. Pénteken meg is tartották a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett párharcok sorsolását. Szoboszlai Dominikért és Kerkez Milosért ebben a körben még nem kellett izgulnunk, hiszen a Liverpool egyenes ágon jutott a 16 közé, így majd csak márciusban lép pályára.

 

Ezt is ajánljuk a témában

A magyar érdekeltséget a Galatasaray képviselte Sallai Roland révén – az isztambuli klub a Juventus ellen lép pályára oda-visszavágós párharcban a nyolcaddöntőért.

Célként pedig most már tényleg egyetlen helyszín lebeg a résztvevők szemei előtt, mégpedig Budapest és a Puskás Aréna, hiszen a történelem során először itt rendezik május 30-án a legrangosabb európai kupasorozat döntőjét.

Bajnokok Ligája
A Bajnokok Ligája trófeája. Fotó: Frederic DIDES / AFP

Budapesten a Bajnokok Ligája serlege

Ennek apropójából a BL hivatalos facebook-oldala megosztott egy fotósorozatot a BL-serlegről, amit Budapest ikonikus helyein kaptak lencsevégre: háttérben a Lánchíddal, a Hősök terével és az Erzsébet térrel, de természetesen maga a döntő helyszíne, a Puskás Aréna sem maradhatott ki. És a legszebb az egészben, hogy Európa, de talán a világ futballrajongói is ezeket a fotókat nézegetik most éppen, úgyhogy most az olvasóinkon a sor!

Nyitókép: FRANCK FIFE / AFP

