Ez aztán az országimázs! A Lánchíddal, a Hősök terén és az Erzsébet téren kapták lencsevégre Európa legfontosabb ereklyéjét

Célként pedig most már tényleg egyetlen helyszín lebeg a résztvevők szemei előtt, mégpedig Budapest és a Puskás Aréna, hiszen a történelem során először itt rendezik május 30-án a legrangosabb európai kupasorozat döntőjét.

A Bajnokok Ligája trófeája. Fotó: Frederic DIDES / AFP

Budapesten a Bajnokok Ligája serlege

Ennek apropójából a BL hivatalos facebook-oldala megosztott egy fotósorozatot a BL-serlegről, amit Budapest ikonikus helyein kaptak lencsevégre: háttérben a Lánchíddal, a Hősök terével és az Erzsébet térrel, de természetesen maga a döntő helyszíne, a Puskás Aréna sem maradhatott ki. És a legszebb az egészben, hogy Európa, de talán a világ futballrajongói is ezeket a fotókat nézegetik most éppen, úgyhogy most az olvasóinkon a sor!